НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 754мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Ярославский аэропорт закрыли для полетов
«Умные решения»
Афиша на выходные
Купить жилье без обмана
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
Схема перекрытий в Новый год
Подарочный гид
Когда откроют «Лазурный»
Еда Что приготовить Инструкция Как приготовить вкуснейшую икру из шампиньонов: быстрый рецепт бесконечного наслаждения

Как приготовить вкуснейшую икру из шампиньонов: быстрый рецепт бесконечного наслаждения

Секретом приготовления поделилась совладелица необычного бизнеса

278
Зимой выбор грибов не такой уж большой, но если знать дельный рецепт, даже шампиньоны можно превратить во вкуснейшую закуску | Источник: Дарья Пона / 74.RUЗимой выбор грибов не такой уж большой, но если знать дельный рецепт, даже шампиньоны можно превратить во вкуснейшую закуску | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Зимой выбор грибов не такой уж большой, но если знать дельный рецепт, даже шампиньоны можно превратить во вкуснейшую закуску

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Иногда, чтобы найти что-то вкусное, достаточно посмотреть под ноги. Так произошло, например, с шампиньонами. Французские садоводы однажды случайно обнаружили их на грядках и решили (чем черт не шутит) попробовать. Когда поняли, что никто не отравился, начали эти грибы культивировать.

Сегодня шампиньоны добавляют в запеканки, маринуют на зиму, жарят. А еще из шампиньонов можно приготовить домашнюю грибную икру. Тем более что у нас и рецепт подходящий есть. Им с нашими коллегами из издания 59.RU поделилась совладелица фермы шампиньонов Екатерина Лобач.

Чтобы приготовить грибную икру по ее рецепту, вам понадобятся:

  • шампиньоны — 1,5 кг;

  • морковь — 3 шт. среднего размера;

  • лук — 2 крупные головки;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • растительное масло — 5 ст. л.;

  • соль, черный молотый перец — по вкусу;

  • лавровый лист — 11 шт.;

  • 6%-й уксус — 2 ст. л.

Сначала вымойте шампиньоны и нарежьте их на половинки или четвертинки, в зависимости от размера. Налейте в кастрюлю пол-литра холодной воды, положите в нее грибы, вскипятите и добавьте лавровый лист. Варите шампиньоны в течение 20 минут, а затем переложите их в дуршлаг и дайте воде стечь.

Перед варкой разрежьте шампиньоны на половинки или четвертинки | Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.comПеред варкой разрежьте шампиньоны на половинки или четвертинки | Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com

Перед варкой разрежьте шампиньоны на половинки или четвертинки

Источник:

Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com

Так выглядят уже сваренные грибы | Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.comТак выглядят уже сваренные грибы | Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com

Так выглядят уже сваренные грибы

Источник:

Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com

Пока варятся грибы, почистите овощи. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте средними или крупными кубиками, зубчики чеснока порубите на небольшие кусочки.

Включите плиту на средний огонь или мощность, подогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте овощи до готовности. Выключите плиту, добавьте чеснок и перемешайте ингредиенты на сковороде.

Обжарьте овощи, когда варятся грибы, это сэкономит время | Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.comОбжарьте овощи, когда варятся грибы, это сэкономит время | Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com

Обжарьте овощи, когда варятся грибы, это сэкономит время

Источник:

Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com

Чеснок обжаривать не нужно | Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.comЧеснок обжаривать не нужно | Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com

Чеснок обжаривать не нужно

Источник:

Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com

Дальше поочередно перекрутите грибы и овощи через мясорубку или измельчите в блендере. В готовую смесь добавьте соль, перец, уксус и пять столовых ложек растительного масла, а затем всё перемешайте — и икра из шампиньонов готова.

Банки под заготовку можно стерилизовать двумя способами: либо горячим паром, либо помыть их пищевой содой и сполоснуть горячей водой. После того как грибная икра остынет, разложите ее по банкам и уберите в холодильник — там ее можно хранить до одного года. Для герметизации подойдут как винтовые крышки, закручивающиеся от руки, так и жестяные для закатки.

Мы попробовали икру из шампиньонов, когда ездили на ферму, сделали из нее бутерброды | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUМы попробовали икру из шампиньонов, когда ездили на ферму, сделали из нее бутерброды | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Деликатес можно заготовить впрок. В холодильнике он хранится до года | Источник: предоставлено Екатериной ЛобачДеликатес можно заготовить впрок. В холодильнике он хранится до года | Источник: предоставлено Екатериной Лобач

Вкус у грибной икры очень насыщенный и свежий. Икру из шампиньонов можно есть как самостоятельное блюдо, гарнир к основным блюдам или намазывать на хлеб.

ПО ТЕМЕ
Наталия ГлаватскихНаталия Главатских
Наталия Главатских
журналист
Грибная икра Шампиньоны Рецепт Еда Инструкция Закуска
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Французы жрали все подряд от голода!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Рекомендуем