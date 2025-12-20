Как приготовить вкуснейшую икру из шампиньонов: быстрый рецепт бесконечного наслаждения

Зимой выбор грибов не такой уж большой, но если знать дельный рецепт, даже шампиньоны можно превратить во вкуснейшую закуску Источник: Дарья Пона / 74.RU

Иногда, чтобы найти что-то вкусное, достаточно посмотреть под ноги. Так произошло, например, с шампиньонами. Французские садоводы однажды случайно обнаружили их на грядках и решили (чем черт не шутит) попробовать. Когда поняли, что никто не отравился, начали эти грибы культивировать.

Сегодня шампиньоны добавляют в запеканки, маринуют на зиму, жарят. А еще из шампиньонов можно приготовить домашнюю грибную икру. Тем более что у нас и рецепт подходящий есть. Им с нашими коллегами из издания 59.RU поделилась совладелица фермы шампиньонов Екатерина Лобач.

Чтобы приготовить грибную икру по ее рецепту, вам понадобятся:

шампиньоны — 1,5 кг;

морковь — 3 шт. среднего размера;

лук — 2 крупные головки;

чеснок — 4 зубчика;

растительное масло — 5 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

лавровый лист — 11 шт.;

6%-й уксус — 2 ст. л.

Сначала вымойте шампиньоны и нарежьте их на половинки или четвертинки, в зависимости от размера. Налейте в кастрюлю пол-литра холодной воды, положите в нее грибы, вскипятите и добавьте лавровый лист. Варите шампиньоны в течение 20 минут, а затем переложите их в дуршлаг и дайте воде стечь.

Перед варкой разрежьте шампиньоны на половинки или четвертинки Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com Так выглядят уже сваренные грибы Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com

Пока варятся грибы, почистите овощи. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте средними или крупными кубиками, зубчики чеснока порубите на небольшие кусочки.

Включите плиту на средний огонь или мощность, подогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте овощи до готовности. Выключите плиту, добавьте чеснок и перемешайте ингредиенты на сковороде.

Обжарьте овощи, когда варятся грибы, это сэкономит время Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com Чеснок обжаривать не нужно Источник: Закамские Шампиньоны | Пермь | Усть-Качка / vk.com

Дальше поочередно перекрутите грибы и овощи через мясорубку или измельчите в блендере. В готовую смесь добавьте соль, перец, уксус и пять столовых ложек растительного масла, а затем всё перемешайте — и икра из шампиньонов готова.

Банки под заготовку можно стерилизовать двумя способами: либо горячим паром, либо помыть их пищевой содой и сполоснуть горячей водой. После того как грибная икра остынет, разложите ее по банкам и уберите в холодильник — там ее можно хранить до одного года. Для герметизации подойдут как винтовые крышки, закручивающиеся от руки, так и жестяные для закатки.