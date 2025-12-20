Как не нарваться на фальшивку при покупке икры в Ярославле? Инструкция

На полках в магазинах представлены самые разные производители Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Бутерброды с красной икрой для многих стали символом Нового года. В Ярославле традиционно баночками с деликатесом закупаются заранее. Их можно найти и в сетевых магазинах, на тематических ярмарках, да и просто на раскладных столах уличных торговцев. На фоне всего этого разнообразия возникает вопрос. Как не нарваться на фальшивку при покупке икры и не выбросить деньги на ветер? Рассказываем в этом материале.

Что в составе икры

Каждый год сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что не стоит покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Также нужно внимательно изучать этикетку: на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Причем надпись должна быть выбита изнутри.

«В нормальной икре масла быть не должно, только сама икра, соль и консерванты для длительного хранения», — рассказал шеф-повар Андрей Калугин.

Еще один способ проверить качество икры — потрясти банку. Качественный продукт не должен булькать, а упаковка вздуваться. Соли в хорошей икре должно быть от 4 до 7%. Икринки в банке должны быть круглыми, одного цвета, с минимальным количеством жидкости.

Как выбрать хорошую икру — инструкция Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

В Роспотребнадзоре также напоминают, икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок.

«Если икра истекает соком, а икринки — „сдувшиеся“, вероятно икру уже размораживали. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся», — указано на сайте ведомства.

Наши коллеги проводили эксперимент по поиску в структурированной икре натурального продукта Источник: Антон Дигаев, Александра Бруня, Анна Богданова / Городские медиа

Проверка икры кипятком

Существует простой способ проверить икру на качество в домашних условиях. Для этого понадобится кипящая вода, ложка и икра. Пару икринок нужно закинуть в кипящую воду. Если они побелеют и свернутся (по принципу куриного яйца) — икра хорошая. Если нет — подделка.

Ну и финальный этап — попробовать икру на вкус. Продукт не должен кислить или горчить. Эти вкусовые особенности говорят о некачественном деликатесе.

«Икра не должна быть кислой, ярко пахнуть, в ней не должно быть сильной горечи: если она присутствует, то это может говорить о вредных добавках или вообще икру могли взять из мертвой рыбы», — объяснил Андрей Калугин.

Отличить хорошую икру от подделки можно с помощью этого перечня Источник: Юрий Орлов / Городские медиа