Подорожают не только мандарины, икра и шампанское: на что еще в России взлетят цены к Новому году

И стоит ли срочно бежать в магазин

268
Фрукты не единственное, что подорожает ближе к празднику

До Нового года осталось совсем немного времени, и подготовка к празднику вступила в активную фазу. Известно, что в эти дни всегда дорожает шампанское и другое спиртное, мандарины и икра. Но есть и неочевидные категории товаров, цены на которые традиционно растут именно в декабре. Эксперты рассказали MSK1.RU, что именно может сильно подорожать и есть ли смысл закупаться уже сейчас.

Что подорожает к Новому году

Большинство россиян по традиции включает в новогодние покупки мандарины, апельсины, селедку, красную икру, шоколадные конфеты и шампанское. А еще к праздникам почти всегда дорожают другие, на первый взгляд, не столь очевидные продукты.

«Мясная продукция, колбасы и ингредиенты для салатов подорожают на 7–12%. „Салатный набор“ (горошек, майонез, овощи) традиционно дорожает на 10–15% каждый год, — объясняет MSK1.RU эксперт по финансам Евгения Поповская. — Кофе уже подорожал на 29%, достигнув 2030 рублей за килограмм».

Сыр и молочные продукты

Сырная тарелка — must have любого праздничного застолья. Вот только зимой производство сыров, сметаны и творога замедляется, и эта сезонность каждый год дает о себе знать. Когда сырья мало, а спрос на него перед праздниками огромный, цены закономерно ползут вверх. Так что привычные сыр и масло к концу декабря могут ощутимо ударить по бюджету.

Мясная продукция

Мясные ряды перед Новым годом поражают высокими ценниками, и неспроста. Содержать кур и скот зимой труднее, и все эти расходы фермеры закладывают в стоимость. А колбасы, ветчина и буженина дорожают вдвойне.

«Мясная продукция может стать дороже из-за сезонного роста логистических и производственных издержек, — объясняет MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Рута Абрамова. — В зимний период повышаются затраты на топливо, транспортировку, отопление и содержание ферм, а также на корма для животных — всё это увеличивает себестоимость говядины, свинины, курятины».

Спрос на мясные продукты перед праздниками повышается

Рыба и морепродукты

Рыбные деликатесы прочно прописались в новогоднем меню. Спрос и на замороженную, и на благородную рыбу в декабре зашкаливает, и продавцы, конечно, этим пользуются, делая «праздничную» наценку на товар, который и так недешевый.

«Каждый год в декабре продукты, традиционно связанные с новогодним столом, начинают заметно дорожать, — рассказала MSK1.RU маркетолог, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова. — На рост цен влияют сезонный спрос, логистика, закупки торговых сетей и общая продовольственная инфляция. В 2025 году она уже превышала 8–9%, а в начале 2026-го ожидается сохранение роста на уровне 5–6%. Это означает, что наступающие праздники вновь поднимут стоимость ключевых товаров».

Полуфабрикаты и нарезки

Современный ритм жизни диктует свои правила: не у всех есть время резать салаты и складывать тарелки. На помощь приходят готовые нарезки и наборы от супермаркетов. Но удобство стоит денег, и в декабре — особенно.

«Ретейл будет предлагать готовые решения для праздничного стола: наборы салатов, нарезки и комплексные наборы продуктов для тех, кто хочет сэкономить время. Подорожание затронет готовые продукты — различные сырные и колбасные нарезки, пользующиеся спросом у россиян», — подчеркивает Рута Абрамова.

Полуфабрикаты часто экономят время, но не бюджет

Замороженные продукты

Замороженные овощные смеси, морепродукты или ягоды — настоящее спасение для многих перед праздниками. Но и эта категория не избегает общего тренда на подорожание. В декабре увеличиваются объемы закупок, растут логистические издержки, и ретейл закладывает в цену гарантию того, что этот удобный продукт точно будет на прилавках в разгар ажиотажа.

«Замороженные продукты часто берут для приготовления салатов и закусок, и к декабрю они часто прибавляют в стоимости 5–10%», — констатирует Надежда Александрова.

Консервы и майонез

Банка зеленого горошка или кукурузы, плюс майонез — основа основ для многих салатов. Казалось бы, консервы должны стоить одинаково круглый год. Но нет: в декабре, когда каждая хозяйка скупает эти банки, на них появляется «праздничная» наценка.

«Резкий, концентрированный всплеск спроса на узкий набор товаров в сжатые сроки — это всегда стресс для логистики и цепочек поставок. Даже если себестоимость продукта не изменилась, риски дефицита и повышенные издержки на обеспечение наличия товара в пиковый период создают естественное рыночное давление на цены», — объясняет MSK1.RU маркетолог Юлия Игнатенко.

Овощи для салатов

Огурцы и помидоры зимой — почти всегда привозные или из теплиц. Логистика зимой сложнее и дороже, да и вырастить овощи в холодный сезон затратнее.

«Составные части для салатов, такие как огурцы, колбаса и другие продукты для оливье, также могут незначительно прибавить в цене, — считает Рута Абрамова. — Сезонный рост цен ожидается и на овощи, фрукты и зелень: в зимний период их производство и импорт становятся дороже».

Зимой овощи всегда дорожают

Чай, кофе, шоколад

Цены на подарочные наборы — кондитерские коробки, шоколад, чай и кофе — тоже традиционно растут в декабре. Красивая упаковка и праздничный спрос делают свое дело. Особенно это касается напитков с тематическими «зимними» вкусами, которые становятся хитом продаж.

«Чай тоже подорожает, потому что его покупают перед Новым годом в подарок вместе с кофе. Это касается чая с необычными, новогодними вкусами, например с ароматом имбиря и пряника, который ассоциируется с праздником», — добавляет Рута Абрамова.

В России дорожает всё: и гречка, и курица, и сливочное масло, и молоко, и мясо, а за вредные привычки скоро придется платить намного больше. Почитайте, сколько стоят новогодние атрибуты, — вы точно удивитесь.

Анна Голубницкая
Гость
27 минут
Лучше напишите, что не подорожает?😲🙊
Гость
20 минут
Ну а как же без этого . Нг , 8 марта , 1 сентября , это отличный способ для наших спекулянтов, ой простите менеджеров , нажиться на своих , своих же не обдираем
