НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

2 м/c,

ю-з.

 755мм 100%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,38
EUR 94,15
Как избавиться от отключений интернета
«Умные решения»
Построят новый комплекс для переработки мусора
Купить жилье без обмана
Как оформить резидентное разрешение на парковку
Судьба мукомольной мельницы
Откроют елочные базары: адреса
Новые авиарейсы
Еда Мнение Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах

Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах

Рассказываем, как можно сберечь время и деньги на офисном обеде

216
Идеально не вышло: всё равно много денег уходит на хотелки | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИдеально не вышло: всё равно много денег уходит на хотелки | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Идеально не вышло: всё равно много денег уходит на хотелки

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Как вы решаете проблему с едой на работе? Берете с собой или, может, покупаете бизнес-ланчи каждый день? Или вообще не едите, пока работаете, экономите бюджет? Наверное, для всех людей, которые сидят в офисе или на предприятии с девяти до шести, эта проблема стоит остро.

Наш тюменский коллега, журналист 72.RU Анатолий Кузнецов, решил поэкспериментировать — готовить еду и заранее расфасовывать ее порционно по одинаковым контейнерам. Гипотетически это должно было помочь наладить питание и сэкономить. Что в итоге получилось, что — не очень и какие неожиданные плюсы открылись, Анатолий рассказал в своей колонке.

Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов

Как обедать и не разориться?

Если вы работаете на пятидневке, то перед вами непременно встает вопрос: а как и где обедать? Я пробовал решать его по-разному. Сначала заказывал еду вместе с коллегами. Бизнес-ланч обходится в среднем в 300 рублей. Умножаем на пять и получаем 1500 рублей. А если учесть, что иногда на работе приходится еще и поужинать, то сумма превысит 2000 рублей.

Получается, в месяц я потрачу на еду во время работы минимум 6, а то и все 8–10 тысяч рублей. Можно быть, экономнее покупать самую дешевую порцию чего-нибудь в супермаркетах готовой еды: так расходы получится сократить на пару тысяч. А ведь еда дорожает буквально на глазах. То, что вчера стоило 200 рублей, на следующий день вполне может прибавить 20–30 рублей.

Эта ситуация стала меня расстраивать: не готов я отдать кругленькую сумму. Да дело и не только в этом: заказная и готовая еда часто оказывается слишком жирной, слишком соленой, без белков, без нормального количества овощей.

Пример бизнес-ланча. Порции маленькие, поэтому сверху придется заказать еще что-то | Источник: Plovtmn.ruПример бизнес-ланча. Порции маленькие, поэтому сверху придется заказать еще что-то | Источник: Plovtmn.ru

Пример бизнес-ланча. Порции маленькие, поэтому сверху придется заказать еще что-то

Источник:

Plovtmn.ru

Было решено брать еду из дома, а это тоже сложно. Во-первых, нужно заранее подготовиться и положить всё в контейнер, подготовить порцию. Во-вторых, в доме для этого должна быть еда, а в суете дней не всегда успеваешь что-то купить и приготовить. План провалился.

Обсудив всё с женой (ей тоже жизненно необходимо что-то брать с собой), а также подумав о том, что я совсем отбился от рук, ем много вредного и сильно поправился, решили попробовать новый способ решения проблемы.

Теперь у нас есть день готовки

Новую стратегию предложила жена. Мы купили пять одинаковых контейнеров и ввели правило: каждые выходные выделяем два-три часа на готовку. Как правило, это воскресенье. Приготовленное, дав немного остыть, сразу раскладываем по порциям и убираем в холодильник.

Ровно на неделю еды не хватает — как правило, до среды или четверга. Но параллельно можно сделать заготовки на неделю, а то и на месяц, например пожарить и завакуумировать сырники на завтрак, сформировать и заморозить котлеты.

Получается что-то вроде сервисов, которые привозят тебе здоровую еду, только готовишь ты ее себе сам. Так и дешевле, и вкуснее. Признаться честно, вряд ли я бы справился без супруги. Она и мозг, и шеф-повар, а я не очень умелые, зато покладистые руки этой операции.

Пример расфасованного салата. Есть даже хлебная гренка, ее надо будет порезать на кубики на месте | Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RUПример расфасованного салата. Есть даже хлебная гренка, ее надо будет порезать на кубики на месте | Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Пример расфасованного салата. Есть даже хлебная гренка, ее надо будет порезать на кубики на месте

Источник:

Анатолий Кузнецов / 72.RU

Как оказалось, это не так уж и долго. Алгоритм примерно такой:

  • накануне придумываем меню. Как правило, оно состоит из двух блюд: салат и горячее. Может добавиться к списку еще и завтрак;

  • готовка занимает от одного до трех часов — в зависимости от количества и сложности блюд;

  • фасовка по контейнерам;

  • готово, вы великолепны.

На данный момент наш эксперимент продолжается месяц. За это время были периоды, когда приготовить что-то не получалось, но в целом готовили мы регулярно.

Что мы придумывали? Котлеты с булгуром, жареный рис с курицей, запеченный картофель, салат цезарь с креветками, многое другое. Правда, есть проблемы с супом: по контейнерам его не разложишь, есть риск не довезти до работы в целости.

Что получилось, а что нет?

Во-первых, получилось немного наладить режим питания. Не скажу, что я похудел или перестал кусочничать, но начало положено — «мусорной» еды стало поменьше. Во-вторых, я изрядно сэкономил, и непотраченные деньги улетели на банковский счет. Вроде копеечки, а от месяца к месяцу накапливается неплохая сумма.

Не получилось отказаться от доставок и готовой еды. К сожалению, дело привычки: ты всё равно тратишь кучу денег на джанкфуд и прочие прихоти.

Иногда бывает и примерно так&nbsp;— что поделать | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUИногда бывает и примерно так&nbsp;— что поделать | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Иногда бывает и примерно так — что поделать

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Но вот что неожиданно: благодаря этому в семье стало меньше конфликтов. В первую очередь потому, что я начал активнее и чаще принимать участие в готовке. До этого, к своему стыду, я практически не участвовал в этой сфере. Сейчас постоянно вовлечен в процесс и вижу, как это было важно для близких.

К тому же это еще один вид досуга, которым вы можете заняться вместе с партнером. Согласитесь, часто мы проводим с нашими домочадцами куда меньше времени, чем, например, с коллегами. А во время готовки вы можете лишний раз поболтать, что-то вместе посмотреть, да просто побыть вместе в тишине. В нашем мире это оказывается очень важным плюсом.

Ранее мы рассказывали историю тюменца, который оказался в кредитной ловушке из-за ряда ошибок. Сейчас, даже ощутимо увеличив свой доход, он всё еще не может выйти из финансового штопора. Почему так? Рассказываем здесь.

А как у вас с питанием?

Всё строго, считаю калории, ем только правильное
Питаюсь интуитивно, стараюсь не злоупотреблять вредностями
Объедаюсь, не могу остановиться
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Эксперимент Бизнес-ланч
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем