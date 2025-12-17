Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах

Идеально не вышло: всё равно много денег уходит на хотелки Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Как вы решаете проблему с едой на работе? Берете с собой или, может, покупаете бизнес-ланчи каждый день? Или вообще не едите, пока работаете, экономите бюджет? Наверное, для всех людей, которые сидят в офисе или на предприятии с девяти до шести, эта проблема стоит остро.

Наш тюменский коллега, журналист 72.RU Анатолий Кузнецов, решил поэкспериментировать — готовить еду и заранее расфасовывать ее порционно по одинаковым контейнерам. Гипотетически это должно было помочь наладить питание и сэкономить. Что в итоге получилось, что — не очень и какие неожиданные плюсы открылись, Анатолий рассказал в своей колонке.

Анатолий Кузнецов

Как обедать и не разориться?

Если вы работаете на пятидневке, то перед вами непременно встает вопрос: а как и где обедать? Я пробовал решать его по-разному. Сначала заказывал еду вместе с коллегами. Бизнес-ланч обходится в среднем в 300 рублей. Умножаем на пять и получаем 1500 рублей. А если учесть, что иногда на работе приходится еще и поужинать, то сумма превысит 2000 рублей.

Получается, в месяц я потрачу на еду во время работы минимум 6, а то и все 8–10 тысяч рублей. Можно быть, экономнее покупать самую дешевую порцию чего-нибудь в супермаркетах готовой еды: так расходы получится сократить на пару тысяч. А ведь еда дорожает буквально на глазах. То, что вчера стоило 200 рублей, на следующий день вполне может прибавить 20–30 рублей.

Эта ситуация стала меня расстраивать: не готов я отдать кругленькую сумму. Да дело и не только в этом: заказная и готовая еда часто оказывается слишком жирной, слишком соленой, без белков, без нормального количества овощей.

Пример бизнес-ланча. Порции маленькие, поэтому сверху придется заказать еще что-то Источник: Plovtmn.ru

Было решено брать еду из дома, а это тоже сложно. Во-первых, нужно заранее подготовиться и положить всё в контейнер, подготовить порцию. Во-вторых, в доме для этого должна быть еда, а в суете дней не всегда успеваешь что-то купить и приготовить. План провалился.

Обсудив всё с женой (ей тоже жизненно необходимо что-то брать с собой), а также подумав о том, что я совсем отбился от рук, ем много вредного и сильно поправился, решили попробовать новый способ решения проблемы.

Теперь у нас есть день готовки

Новую стратегию предложила жена. Мы купили пять одинаковых контейнеров и ввели правило: каждые выходные выделяем два-три часа на готовку. Как правило, это воскресенье. Приготовленное, дав немного остыть, сразу раскладываем по порциям и убираем в холодильник.

Ровно на неделю еды не хватает — как правило, до среды или четверга. Но параллельно можно сделать заготовки на неделю, а то и на месяц, например пожарить и завакуумировать сырники на завтрак, сформировать и заморозить котлеты.

Получается что-то вроде сервисов, которые привозят тебе здоровую еду, только готовишь ты ее себе сам. Так и дешевле, и вкуснее. Признаться честно, вряд ли я бы справился без супруги. Она и мозг, и шеф-повар, а я не очень умелые, зато покладистые руки этой операции.

Пример расфасованного салата. Есть даже хлебная гренка, ее надо будет порезать на кубики на месте Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Как оказалось, это не так уж и долго. Алгоритм примерно такой:

накануне придумываем меню. Как правило, оно состоит из двух блюд: салат и горячее. Может добавиться к списку еще и завтрак;

готовка занимает от одного до трех часов — в зависимости от количества и сложности блюд;

фасовка по контейнерам;

готово, вы великолепны.

На данный момент наш эксперимент продолжается месяц. За это время были периоды, когда приготовить что-то не получалось, но в целом готовили мы регулярно.

Что мы придумывали? Котлеты с булгуром, жареный рис с курицей, запеченный картофель, салат цезарь с креветками, многое другое. Правда, есть проблемы с супом: по контейнерам его не разложишь, есть риск не довезти до работы в целости.

Что получилось, а что нет?

Во-первых, получилось немного наладить режим питания. Не скажу, что я похудел или перестал кусочничать, но начало положено — «мусорной» еды стало поменьше. Во-вторых, я изрядно сэкономил, и непотраченные деньги улетели на банковский счет. Вроде копеечки, а от месяца к месяцу накапливается неплохая сумма.

Не получилось отказаться от доставок и готовой еды. К сожалению, дело привычки: ты всё равно тратишь кучу денег на джанкфуд и прочие прихоти.

Иногда бывает и примерно так — что поделать Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Но вот что неожиданно: благодаря этому в семье стало меньше конфликтов. В первую очередь потому, что я начал активнее и чаще принимать участие в готовке. До этого, к своему стыду, я практически не участвовал в этой сфере. Сейчас постоянно вовлечен в процесс и вижу, как это было важно для близких.

К тому же это еще один вид досуга, которым вы можете заняться вместе с партнером. Согласитесь, часто мы проводим с нашими домочадцами куда меньше времени, чем, например, с коллегами. А во время готовки вы можете лишний раз поболтать, что-то вместе посмотреть, да просто побыть вместе в тишине. В нашем мире это оказывается очень важным плюсом.

