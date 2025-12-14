«Мощный афродизиак». Врачи рассказали о пользе и вреде манго

Манго поддерживает иммунную систему и улучшает пищеварение Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Манго уже давно перестало быть экзотикой: его можно купить как в свежем, так и в сушеном или замороженном виде. Как получить от фрукта больше пользы, кому и сколько его нужно съедать, а кому лучше не увлекаться, NGS.RU узнал у специалистов.

Сколько и какой фрукт есть

Взрослому человеку рекомендуется съедать не более двух средних плодов манго в день — примерно 300–450 граммов мякоти. Но есть разница в пользе между свежим, замороженным и сушеным манго.

«При сушке манго питательные вещества меняют свою плотность, что делает фрукт более калорийным, при этом витамины и минералы сохраняются. Поэтому людям с нарушением метаболических процессов желательно выбирать замороженный фрукт», — говорит врач-нутрициолог Олеся Ступак.

Польза манго

Нутрициолог рассказала, что свежий фрукт содержит большое количество витамина A в форме бета-каротина, который важен для зрения и здоровья кожи, а также витамина C — мощного антиоксиданта, поддерживающего иммунитет и синтез коллагена.

Гастроэнтеролог Юлия Кулыгина добавляет, что манго помогает нормализовать уровень сахара в крови у взрослых, страдающих ожирением. Всё благодаря высокому содержанию в фрукте пищевых волокон и мангиферина — это вещество обладает высокой антибактериальной и противовирусной активностью, иммуностимулирующими свойствами.

«Болезни сердца и сосудов остаются на лидирующих позициях во всем мире. В группу риска попадают мужчины и женщины всех возрастов. Манго же благоприятно влияет на обменные процессы и помогает предотвратить скачки давления. Благодаря высокому содержанию магния, калия и, напротив, низкой концентрации натрия фрукт входит в рекомендации по питанию при гипертонической болезни», — обращает внимание Юлия Кулыгина.

Манго очень полезен для глаз и кожи Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Манго, добавляет она, полезен для глаз и кожи. В составе его мякоти есть антиоксидант зеаксантин, который ослабляет действие ультрафиолетового спектра и защищает важный элемент сетчатки от повреждений.

«Также фрукт богат бета-каротином и витамином A. Природные органические пигменты — каротиноиды — работают как фотозащитные средства, они защищают кожу от появления пигментных пятен. После отражения атаки ультрафиолета за оздоровление и омоложение кожи берутся витамин A и бета-каротин», — объясняет Юлия Кулыгина.

Витамин E, по словам врача, еще и мощный афродизиак: повышает потенцию и сексуальное влечение.

«Витамин E, бета-каротин, аскорбиновая кислота, марганец, цинк, селен, медь — все эти вещества, содержащиеся в манго, увеличивают количество и подвижность сперматозоидов, защищают их от повреждающих и токсических действий инфекций, алкоголя, токсинов, а также улучшают качество спермы в целом», — отмечает Юлия Кулыгина.

Вред манго для организма