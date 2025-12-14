НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -14

4 м/c,

с-з.

 751мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
В Ярославле завершился ремонт ТЮЗа
«Умные решения»
Проверьте свои знания в географии
Прогноз погоды в Ярославле на следующую неделю
Где покататься на коньках в Ярославле
В Переславле заледенела набережная
Продолжается монтаж катка на Советской площади
Какой была зима в Ярославле в прошлом веке
Еда «Мощный афродизиак». Врачи рассказали о пользе и вреде манго

«Мощный афродизиак». Врачи рассказали о пользе и вреде манго

Выбирайте свежий фрукт — в сушеном больше калорий

141
Манго поддерживает иммунную систему и улучшает пищеварение | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUМанго поддерживает иммунную систему и улучшает пищеварение | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Манго поддерживает иммунную систему и улучшает пищеварение

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Манго уже давно перестало быть экзотикой: его можно купить как в свежем, так и в сушеном или замороженном виде. Как получить от фрукта больше пользы, кому и сколько его нужно съедать, а кому лучше не увлекаться, NGS.RU узнал у специалистов.

Сколько и какой фрукт есть

Взрослому человеку рекомендуется съедать не более двух средних плодов манго в день — примерно 300–450 граммов мякоти. Но есть разница в пользе между свежим, замороженным и сушеным манго.

«При сушке манго питательные вещества меняют свою плотность, что делает фрукт более калорийным, при этом витамины и минералы сохраняются. Поэтому людям с нарушением метаболических процессов желательно выбирать замороженный фрукт», — говорит врач-нутрициолог Олеся Ступак.

Польза манго

Нутрициолог рассказала, что свежий фрукт содержит большое количество витамина A в форме бета-каротина, который важен для зрения и здоровья кожи, а также витамина C — мощного антиоксиданта, поддерживающего иммунитет и синтез коллагена.

Гастроэнтеролог Юлия Кулыгина добавляет, что манго помогает нормализовать уровень сахара в крови у взрослых, страдающих ожирением. Всё благодаря высокому содержанию в фрукте пищевых волокон и мангиферина —  это вещество обладает высокой антибактериальной и противовирусной активностью, иммуностимулирующими свойствами.

«Болезни сердца и сосудов остаются на лидирующих позициях во всем мире. В группу риска попадают мужчины и женщины всех возрастов. Манго же благоприятно влияет на обменные процессы и помогает предотвратить скачки давления. Благодаря высокому содержанию магния, калия и, напротив, низкой концентрации натрия фрукт входит в рекомендации по питанию при гипертонической болезни», — обращает внимание Юлия Кулыгина.

Манго очень полезен для глаз и кожи | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUМанго очень полезен для глаз и кожи | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Манго очень полезен для глаз и кожи

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Манго, добавляет она, полезен для глаз и кожи. В составе его мякоти есть антиоксидант зеаксантин, который ослабляет действие ультрафиолетового спектра и защищает важный элемент сетчатки от повреждений.

«Также фрукт богат бета-каротином и витамином A. Природные органические пигменты — каротиноиды — работают как фотозащитные средства, они защищают кожу от появления пигментных пятен. После отражения атаки ультрафиолета за оздоровление и омоложение кожи берутся витамин A и бета-каротин», — объясняет Юлия Кулыгина.

Витамин E, по словам врача, еще и мощный афродизиак: повышает потенцию и сексуальное влечение.

«Витамин E, бета-каротин, аскорбиновая кислота, марганец, цинк, селен, медь — все эти вещества, содержащиеся в манго, увеличивают количество и подвижность сперматозоидов, защищают их от повреждающих и токсических действий инфекций, алкоголя, токсинов, а также улучшают качество спермы в целом», — отмечает Юлия Кулыгина.

Вред манго для организма

Несмотря на всю его пользу, увлекаться манго тоже не стоит. Если съесть слишком много, можно столкнуться с аллергической реакцией, запором или, наоборот, диареей. Так как фрукт богат калием, людям, испытывающим проблемы с почками, нужно есть эту экзотику с осторожностью. Манго также неполезен людям с сахарным диабетом — в нем довольно много глюкозы.

ПО ТЕМЕ
Мария ТищенкоМария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
Врач Нутрициолог Правильное питание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
37 минут
А грибы полезные?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление