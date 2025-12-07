НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
6 безумно вкусных рецептов из печени: от нежного паштета до сытных горячих блюд

6 безумно вкусных рецептов из печени: от нежного паштета до сытных горячих блюд

На приготовление этих блюд уйдут считаные минуты

264
Печень отлично сочетается с овощами, гарнирами и соусами | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUПечень отлично сочетается с овощами, гарнирами и соусами | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Печень отлично сочетается с овощами, гарнирами и соусами

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Печень — продукт универсальный и, что немаловажно, недорогой. К тому же диетологи обязательно советуют включать ее в еженедельный рацион. Потому что печень — кладезь витаминов и микроэлементов, а также считается ценным источником белка.

Из печени легко можно приготовить нежный паштет, блины или сытное горячее блюдо. Предлагаем вам открыть в себе новые грани кулинарии, приготовив 6 несложных рецептов из печени.

Для блюд подойдет куриная, говяжья и свиная печень — какая вам больше нравится. Главное перед приготовлением — снять с печени тонкую пленку.

Куриная печень в горчичном соусе

У куриной печени слегка сладковатый вкус. Готовится она очень быстро. Хватит буквально 8–10 минут. Учтите, что, если субпродукт передержать, может появиться горьковатый вкус. Мы предлагаем приготовить куриную печень в горчичном соусе, который идеально подчеркнет ее вкус и превратит простое блюдо в изысканное угощение.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • печень куриная — 350 г;

  • горчица — 2 ч. л.;

  • сливки — 150 мл;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • масло растительное — для жарки;

  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Небольшую луковицу нарежьте и обжарьте на растительном масле.

  2. Добавьте в сковородку печень и жарьте еще 5 минут.

  3. В емкости смешайте сливки, горчицу и соль. По желанию добавьте и другие специи.

  4. Перелейте горчичную заправку в сковородку с печенью, тушите 5 минут под крышкой.

Блины из говяжьей печени

Блины из говяжьей печени можно подавать как самостоятельное блюдо, с любым гарниром, а можно использовать в качестве коржей для печеночного тортика, сделав прослойку из овощей. Такие блинчики обязательно понравятся даже тем, кто печень на дух не переносит. В качестве соуса подойдет сметанный, горчично-сливочный или томатный.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • печень говяжья — 800 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • молоко — 100 мл;

  • мука — 2–3 ст. л.;

  • растительное масло — для жарки;

  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Печень нарежьте кусочками, выложите в блендер, залейте молоком. Взбейте до однородности.

  2. Выложите массу в глубокую миску, добавьте яйца, муку, соль и перец.

  3. На разогретой сковороде с растительным маслом выпекайте блины с двух сторон до золотистой корочки.

Паштет из говяжьей печени

Паштет из говяжьей печени — воплощение нежности, аромата и насыщенного вкуса. Это отличный вариант для бутербродов, тарталеток и даже блинчиков. Закуска отлично подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина. Говяжью печень можно заменить куриной. Для пикантности добавьте щепотку тимьяна или немного обжаренного чеснока.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • печень говяжья — 300 г;

  • сливочное масло — 50 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите печень, снимите пленку.

  2. Измельчите морковь и лук, обжарьте на сливочном масле с добавлением бульона.

  3. Выложите порезанную печень и пассированные овощи в блендер, взбейте до состояния однородной пасты. Посолите, поперчите.

  4. Переложите паштет в банку.

Куриная печень с яблоками

На первый взгляд, печень и яблоки — необычное сочетание, но не спешите проходить мимо. Нежнейшее, очень вкусное блюдо будет просто таять во рту. На приготовление уйдут считаные минуты. Блюдо подойдет для будничного ужина или праздничного стола. В качестве гарнира к печени можно подать рис, перловку или горох.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • куриная печень — 800 г;

  • яблоки — 2 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • пшеничная мука — полстакана;

  • растительное масло — для жарки;

  • молотая корица, мускатный орех — по вкусу;

  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Насыпьте в миску муку, обваляйте в ней кусочки печени. Обжарьте их на растительном масле, переложите на тарелку, закройте фольгой.

  2. Яблоки, нарезанные ломтиками, обжарьте в той же сковороде 1–2 минуты, посыпав их корицей и мускатным орехом. Переложите на тарелку.

  3. В той же сковороде обжарьте лук, нарезанный полукольцами.

  4. Выложите на лук куриную печень, посолите, поперчите. Сверху выложите яблоки. Накройте сковороду крышкой и тушите 5–7 минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами друг друга.

Свиная печень в сметане на сковороде

Печень в сметанном соусе — это классика. В разных вариантах и с разными названиями блюдо подают в ресторанах и кафе. Сметанный соус отлично дополняет нежную печень, придавая блюду сливочное послевкусие. На гарнир приготовьте картофельное пюре. На наш взгляд, это лучшее.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • печень свиная — 700 г;

  • лук — 2 шт.

  • сметана — 100 г;

  • вода — 80 мл;

  • соль, специи сухие — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле.

  2. Печень нарежьте кусочками одного размера и добавьте в сковородку. Обжарьте 3–5 минут.

  3. В чашу выложите сметану, добавьте воду, размешайте. Залейте печень и доведите всё до кипения. Но кипятить не надо, иначе сметана свернется.

  4. Посолите, добавьте специи. Накройте сковороду крышкой и сделайте небольшой огонь. Тушите минут 10–15.

Свиная печень с картошкой в горшочке

Картофель со свиной печенью в горшочках — отличный и простой в приготовлении ужин или обед на каждый день. По желанию можно добавить в блюдо помидоры, болгарский перец и разные пряные специи. Всё зависит от вашей фантазии и вкуса. Шампиньоны можно заменить на лесные грибы.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • печень свиная — 300 г;

  • грибы шампиньоны — 200 г;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • картофель — 4 шт.;

  • сметана — 4 ст. л.;

  • мука пшеничная — 1,5 ст. л.;

  • соль и перец — по вкусу;

  • масло растительное — для жарки.

Приготовление:

  1. Шампиньоны нарежьте кусочками, лук — полукольцами. Обжарьте на растительном масле.

  2. Печень нарежьте кусочками, обваляйте в муке. Обжарьте со всех сторон пару минут.

  3. Уложите печень, грибы с луком в горшочки. Добавьте порезанный кубиками картофель и сметану.

  4. Добавьте воду в горшочки до плечиков, посолите, поперчите.

  5. Запекайте в духовке при температуре 180 °C в течение 40–45 минут.

Какой рецепт понравился вам?

Печень в сметанном соусе — классика на все времена!
Никогда не готовили печень в горшочках. Буду пробовать
Обожаю паштеты в любом виде!
Печень в горчичном соусе даже на предстоящие праздники можно приготовить
Мой фаворит — печеночные блины или печеночный торт
Печень с яблоками — это что-то новенькое. Интересно!
Не люблю печень
Не умею готовить печень, но попробую еще раз
Анастасия Шевякова
Гость
1 час
Корма с добавками и гормоны для роста. Все накапливается в печени скотины.
