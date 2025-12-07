6 безумно вкусных рецептов из печени: от нежного паштета до сытных горячих блюд

Печень — продукт универсальный и, что немаловажно, недорогой. К тому же диетологи обязательно советуют включать ее в еженедельный рацион. Потому что печень — кладезь витаминов и микроэлементов, а также считается ценным источником белка.
Из печени легко можно приготовить нежный паштет, блины или сытное горячее блюдо. Предлагаем вам открыть в себе новые грани кулинарии, приготовив 6 несложных рецептов из печени.
Для блюд подойдет куриная, говяжья и свиная печень — какая вам больше нравится. Главное перед приготовлением — снять с печени тонкую пленку.
Куриная печень в горчичном соусе
У куриной печени слегка сладковатый вкус. Готовится она очень быстро. Хватит буквально 8–10 минут. Учтите, что, если субпродукт передержать, может появиться горьковатый вкус. Мы предлагаем приготовить куриную печень в горчичном соусе, который идеально подчеркнет ее вкус и превратит простое блюдо в изысканное угощение.
Ингредиенты:
печень куриная — 350 г;
горчица — 2 ч. л.;
сливки — 150 мл;
лук репчатый — 1 шт.;
масло растительное — для жарки;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Небольшую луковицу нарежьте и обжарьте на растительном масле.
Добавьте в сковородку печень и жарьте еще 5 минут.
В емкости смешайте сливки, горчицу и соль. По желанию добавьте и другие специи.
Перелейте горчичную заправку в сковородку с печенью, тушите 5 минут под крышкой.
Блины из говяжьей печени
Блины из говяжьей печени можно подавать как самостоятельное блюдо, с любым гарниром, а можно использовать в качестве коржей для печеночного тортика, сделав прослойку из овощей. Такие блинчики обязательно понравятся даже тем, кто печень на дух не переносит. В качестве соуса подойдет сметанный, горчично-сливочный или томатный.
Ингредиенты:
печень говяжья — 800 г;
яйца — 2 шт.;
молоко — 100 мл;
мука — 2–3 ст. л.;
растительное масло — для жарки;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Печень нарежьте кусочками, выложите в блендер, залейте молоком. Взбейте до однородности.
Выложите массу в глубокую миску, добавьте яйца, муку, соль и перец.
На разогретой сковороде с растительным маслом выпекайте блины с двух сторон до золотистой корочки.
Паштет из говяжьей печени
Паштет из говяжьей печени — воплощение нежности, аромата и насыщенного вкуса. Это отличный вариант для бутербродов, тарталеток и даже блинчиков. Закуска отлично подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина. Говяжью печень можно заменить куриной. Для пикантности добавьте щепотку тимьяна или немного обжаренного чеснока.
Ингредиенты:
печень говяжья — 300 г;
сливочное масло — 50 г;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Отварите печень, снимите пленку.
Измельчите морковь и лук, обжарьте на сливочном масле с добавлением бульона.
Выложите порезанную печень и пассированные овощи в блендер, взбейте до состояния однородной пасты. Посолите, поперчите.
Переложите паштет в банку.
Куриная печень с яблоками
На первый взгляд, печень и яблоки — необычное сочетание, но не спешите проходить мимо. Нежнейшее, очень вкусное блюдо будет просто таять во рту. На приготовление уйдут считаные минуты. Блюдо подойдет для будничного ужина или праздничного стола. В качестве гарнира к печени можно подать рис, перловку или горох.
Ингредиенты:
куриная печень — 800 г;
яблоки — 2 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
пшеничная мука — полстакана;
растительное масло — для жарки;
молотая корица, мускатный орех — по вкусу;
соль, перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
Насыпьте в миску муку, обваляйте в ней кусочки печени. Обжарьте их на растительном масле, переложите на тарелку, закройте фольгой.
Яблоки, нарезанные ломтиками, обжарьте в той же сковороде 1–2 минуты, посыпав их корицей и мускатным орехом. Переложите на тарелку.
В той же сковороде обжарьте лук, нарезанный полукольцами.
Выложите на лук куриную печень, посолите, поперчите. Сверху выложите яблоки. Накройте сковороду крышкой и тушите 5–7 минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами друг друга.
Свиная печень в сметане на сковороде
Печень в сметанном соусе — это классика. В разных вариантах и с разными названиями блюдо подают в ресторанах и кафе. Сметанный соус отлично дополняет нежную печень, придавая блюду сливочное послевкусие. На гарнир приготовьте картофельное пюре. На наш взгляд, это лучшее.
Ингредиенты:
печень свиная — 700 г;
лук — 2 шт.
сметана — 100 г;
вода — 80 мл;
соль, специи сухие — по вкусу;
растительное масло — для жарки.
Приготовление:
Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле.
Печень нарежьте кусочками одного размера и добавьте в сковородку. Обжарьте 3–5 минут.
В чашу выложите сметану, добавьте воду, размешайте. Залейте печень и доведите всё до кипения. Но кипятить не надо, иначе сметана свернется.
Посолите, добавьте специи. Накройте сковороду крышкой и сделайте небольшой огонь. Тушите минут 10–15.
Свиная печень с картошкой в горшочке
Картофель со свиной печенью в горшочках — отличный и простой в приготовлении ужин или обед на каждый день. По желанию можно добавить в блюдо помидоры, болгарский перец и разные пряные специи. Всё зависит от вашей фантазии и вкуса. Шампиньоны можно заменить на лесные грибы.
Ингредиенты:
печень свиная — 300 г;
грибы шампиньоны — 200 г;
лук репчатый — 1 шт.;
картофель — 4 шт.;
сметана — 4 ст. л.;
мука пшеничная — 1,5 ст. л.;
соль и перец — по вкусу;
масло растительное — для жарки.
Приготовление:
Шампиньоны нарежьте кусочками, лук — полукольцами. Обжарьте на растительном масле.
Печень нарежьте кусочками, обваляйте в муке. Обжарьте со всех сторон пару минут.
Уложите печень, грибы с луком в горшочки. Добавьте порезанный кубиками картофель и сметану.
Добавьте воду в горшочки до плечиков, посолите, поперчите.
Запекайте в духовке при температуре 180 °C в течение 40–45 минут.
Какой рецепт понравился вам?