6 безумно вкусных рецептов из печени: от нежного паштета до сытных горячих блюд

Печень отлично сочетается с овощами, гарнирами и соусами Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Печень — продукт универсальный и, что немаловажно, недорогой. К тому же диетологи обязательно советуют включать ее в еженедельный рацион. Потому что печень — кладезь витаминов и микроэлементов, а также считается ценным источником белка.

Из печени легко можно приготовить нежный паштет, блины или сытное горячее блюдо. Предлагаем вам открыть в себе новые грани кулинарии, приготовив 6 несложных рецептов из печени.

Для блюд подойдет куриная, говяжья и свиная печень — какая вам больше нравится. Главное перед приготовлением — снять с печени тонкую пленку.

Куриная печень в горчичном соусе

У куриной печени слегка сладковатый вкус. Готовится она очень быстро. Хватит буквально 8–10 минут. Учтите, что, если субпродукт передержать, может появиться горьковатый вкус. Мы предлагаем приготовить куриную печень в горчичном соусе, который идеально подчеркнет ее вкус и превратит простое блюдо в изысканное угощение.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

печень куриная — 350 г;

горчица — 2 ч. л.;

сливки — 150 мл;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — для жарки;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Небольшую луковицу нарежьте и обжарьте на растительном масле. Добавьте в сковородку печень и жарьте еще 5 минут. В емкости смешайте сливки, горчицу и соль. По желанию добавьте и другие специи. Перелейте горчичную заправку в сковородку с печенью, тушите 5 минут под крышкой.

Блины из говяжьей печени

Блины из говяжьей печени можно подавать как самостоятельное блюдо, с любым гарниром, а можно использовать в качестве коржей для печеночного тортика, сделав прослойку из овощей. Такие блинчики обязательно понравятся даже тем, кто печень на дух не переносит. В качестве соуса подойдет сметанный, горчично-сливочный или томатный.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

печень говяжья — 800 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

мука — 2–3 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Печень нарежьте кусочками, выложите в блендер, залейте молоком. Взбейте до однородности. Выложите массу в глубокую миску, добавьте яйца, муку, соль и перец. На разогретой сковороде с растительным маслом выпекайте блины с двух сторон до золотистой корочки.

Паштет из говяжьей печени

Паштет из говяжьей печени — воплощение нежности, аромата и насыщенного вкуса. Это отличный вариант для бутербродов, тарталеток и даже блинчиков. Закуска отлично подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина. Говяжью печень можно заменить куриной. Для пикантности добавьте щепотку тимьяна или немного обжаренного чеснока.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

печень говяжья — 300 г;

сливочное масло — 50 г;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите печень, снимите пленку. Измельчите морковь и лук, обжарьте на сливочном масле с добавлением бульона. Выложите порезанную печень и пассированные овощи в блендер, взбейте до состояния однородной пасты. Посолите, поперчите. Переложите паштет в банку.

Куриная печень с яблоками

На первый взгляд, печень и яблоки — необычное сочетание, но не спешите проходить мимо. Нежнейшее, очень вкусное блюдо будет просто таять во рту. На приготовление уйдут считаные минуты. Блюдо подойдет для будничного ужина или праздничного стола. В качестве гарнира к печени можно подать рис, перловку или горох.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

куриная печень — 800 г;

яблоки — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

пшеничная мука — полстакана;

растительное масло — для жарки;

молотая корица, мускатный орех — по вкусу;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Насыпьте в миску муку, обваляйте в ней кусочки печени. Обжарьте их на растительном масле, переложите на тарелку, закройте фольгой. Яблоки, нарезанные ломтиками, обжарьте в той же сковороде 1–2 минуты, посыпав их корицей и мускатным орехом. Переложите на тарелку. В той же сковороде обжарьте лук, нарезанный полукольцами. Выложите на лук куриную печень, посолите, поперчите. Сверху выложите яблоки. Накройте сковороду крышкой и тушите 5–7 минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами друг друга.

Свиная печень в сметане на сковороде

Печень в сметанном соусе — это классика. В разных вариантах и с разными названиями блюдо подают в ресторанах и кафе. Сметанный соус отлично дополняет нежную печень, придавая блюду сливочное послевкусие. На гарнир приготовьте картофельное пюре. На наш взгляд, это лучшее.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

печень свиная — 700 г;

лук — 2 шт.

сметана — 100 г;

вода — 80 мл;

соль, специи сухие — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле. Печень нарежьте кусочками одного размера и добавьте в сковородку. Обжарьте 3–5 минут. В чашу выложите сметану, добавьте воду, размешайте. Залейте печень и доведите всё до кипения. Но кипятить не надо, иначе сметана свернется. Посолите, добавьте специи. Накройте сковороду крышкой и сделайте небольшой огонь. Тушите минут 10–15.

Свиная печень с картошкой в горшочке

Картофель со свиной печенью в горшочках — отличный и простой в приготовлении ужин или обед на каждый день. По желанию можно добавить в блюдо помидоры, болгарский перец и разные пряные специи. Всё зависит от вашей фантазии и вкуса. Шампиньоны можно заменить на лесные грибы.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

печень свиная — 300 г;

грибы шампиньоны — 200 г;

лук репчатый — 1 шт.;

картофель — 4 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

мука пшеничная — 1,5 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Приготовление:

Шампиньоны нарежьте кусочками, лук — полукольцами. Обжарьте на растительном масле. Печень нарежьте кусочками, обваляйте в муке. Обжарьте со всех сторон пару минут. Уложите печень, грибы с луком в горшочки. Добавьте порезанный кубиками картофель и сметану. Добавьте воду в горшочки до плечиков, посолите, поперчите. Запекайте в духовке при температуре 180 °C в течение 40–45 минут.