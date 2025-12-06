Хрустят где надо! 4 рецепта идеальных вафель

Ароматные хрустящие вафли идеальны в любое время Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Когда на улице холодно, так хочется чего-то теплого, сладкого и калорийного. Худеть мы будем к лету, а сейчас можно взять пример с манула Тимофея, который успешно прошел зажировку, чтобы в комфорте пережить зиму. И чтобы пройти этот путь по всеоружии, нам не помешают рецепты аппетитных и ароматных блюд. Например, такие, которыми поделилась с нашими коллегами из издания Voronezh1.RU читательница.

Эти семейные рецепты вафель сначала на советской тяжеленной вафельнице делали бабушка и мама женщина, а теперь она сама печет их на уже современной технике. Рецепты простые и быстрые, так что вы без труда повторите их самостоятельно и побалуете семью свежими вафлями на завтрак. Рецепты можно изменять на свой вкус, добавляя туда тертые овощи, фрукты, семена — да что угодно.

Хрустящие и тонкие вафли

Вафли — блюдо калорийное Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Вафельные трубочки со сгущенкой или белковым кремом — классика.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

сливочное масло — 200 г;

молоко — 200 мл;

мука — 300 г;

ванильный сахар — 1 пакетик (или ванилин на кончике ножа);

щепотка соли.

Приготовление:

Сливочное масло растопите и остудите до комнатной температуры. Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью до светлой пены. Влейте растопленное масло и молоко, тщательно перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку, перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто получится довольно жидким. Выпекайте в хорошо прогретой вафельнице 2–4 минуты до золотистого цвета.

Горячие вафли нужно сразу свернуть в трубочку или конус. Когда остынут, наполните их заварным кремом, взбитыми сливками или мороженым.

Венские вафли

Вафли на десерт — не откажется никто Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Это пышные и мягкие вафли, которые могут быть основой для завтрака или десерта. С творожным сыром, лососем и авокадо — получится сытное блюдо, которое зарядит вас энергией на целый день. А с мороженым и ягодами — это идеальное сочетание в любое время дня.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

сливочное масло — 180 г;

молоко — 200 мл;

мука — 250 г;

разрыхлитель теста — 1 ч. л. (можно без него);

щепотка соли;

ванильный сахар — по вкусу.

Приготовление:

Белки отделите от желтков. Белки уберите в холодильник. Желтки разотрите с сахаром и ванилью до белесого цвета. Добавьте растопленное остывшее масло и молоко, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто. Достаньте белки, добавьте щепотку соли и взбейте миксером в устойчивую пену. Аккуратно лопаткой введите белки в тесто. Не взбивайте, а перемешивайте снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Выпекайте в вафельнице 4–6 минут до красивого золотистого цвета.

Вафли на кефире

Отличный вариант, если под рукой нет молока, а кефир в холодильнике застоялся. Вафли получаются нежными, с легкой кислинкой.

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан (250 мл);

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2–3 ст. л. (по вкусу);

мука — около 1,5 стакана (200–250 г);

сода — 0,5 ч. л. (не гасить!);

сливочное масло или растительное масло — 2 ст. л.;

соль — щепотка.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте яйцо, сахар и соль. Добавьте кефир комнатной температуры и перемешайте. Всыпьте соду и сразу же добавьте просеянную муку. Тесто должно быть как густая сметана. Влейте растопленное масло или растительное масло, перемешайте. Дайте тесту постоять 5–10 минут. Выпекайте 3–5 минут до румяности.

Постные вафли (без яиц и молока)

Простой и экономичный рецепт для тех, у кого закончились яйца или кто соблюдает пост. Кстати, скоро как раз Рождественский пост.

Постные вафли еще и практически диетический продукт Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

вода — 1 стакан (250 мл);

мука — 1,5 стакана (200 г);

растительное масло — 3–4 ст. л.;

сахар — 2–3 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л. (погасить уксусом или лимонным соком);

щепотка соли;

ванилин — по желанию.

Приготовление:

В миске смешайте воду, сахар, соль и растительное масло. Добавьте просеянную муку и гашеную соду, быстро перемешайте до исчезновения комочков. Тесто сразу готово к использованию. Выпекайте 3–4 минуты.

Если вашим детям надоели оладьи, вафли — идеальная замена Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Полезные советы: