Хрустят где надо! 4 рецепта идеальных вафель

Когда на улице холодно, так хочется чего-то теплого, сладкого и калорийного. Худеть мы будем к лету, а сейчас можно взять пример с манула Тимофея, который успешно прошел зажировку, чтобы в комфорте пережить зиму. И чтобы пройти этот путь по всеоружии, нам не помешают рецепты аппетитных и ароматных блюд. Например, такие, которыми поделилась с нашими коллегами из издания Voronezh1.RU читательница.
Эти семейные рецепты вафель сначала на советской тяжеленной вафельнице делали бабушка и мама женщина, а теперь она сама печет их на уже современной технике. Рецепты простые и быстрые, так что вы без труда повторите их самостоятельно и побалуете семью свежими вафлями на завтрак. Рецепты можно изменять на свой вкус, добавляя туда тертые овощи, фрукты, семена — да что угодно.
Хрустящие и тонкие вафли
Вафельные трубочки со сгущенкой или белковым кремом — классика.
Ингредиенты:
яйца — 2 шт.;
сахар — 150 г;
сливочное масло — 200 г;
молоко — 200 мл;
мука — 300 г;
ванильный сахар — 1 пакетик (или ванилин на кончике ножа);
щепотка соли.
Приготовление:
Сливочное масло растопите и остудите до комнатной температуры. Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью до светлой пены. Влейте растопленное масло и молоко, тщательно перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку, перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто получится довольно жидким. Выпекайте в хорошо прогретой вафельнице 2–4 минуты до золотистого цвета.
Горячие вафли нужно сразу свернуть в трубочку или конус. Когда остынут, наполните их заварным кремом, взбитыми сливками или мороженым.
Венские вафли
Это пышные и мягкие вафли, которые могут быть основой для завтрака или десерта. С творожным сыром, лососем и авокадо — получится сытное блюдо, которое зарядит вас энергией на целый день. А с мороженым и ягодами — это идеальное сочетание в любое время дня.
Ингредиенты:
яйца — 4 шт.;
сахар — 150 г;
сливочное масло — 180 г;
молоко — 200 мл;
мука — 250 г;
разрыхлитель теста — 1 ч. л. (можно без него);
щепотка соли;
ванильный сахар — по вкусу.
Приготовление:
Белки отделите от желтков. Белки уберите в холодильник. Желтки разотрите с сахаром и ванилью до белесого цвета. Добавьте растопленное остывшее масло и молоко, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто. Достаньте белки, добавьте щепотку соли и взбейте миксером в устойчивую пену. Аккуратно лопаткой введите белки в тесто. Не взбивайте, а перемешивайте снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Выпекайте в вафельнице 4–6 минут до красивого золотистого цвета.
Вафли на кефире
Отличный вариант, если под рукой нет молока, а кефир в холодильнике застоялся. Вафли получаются нежными, с легкой кислинкой.
Ингредиенты:
кефир — 1 стакан (250 мл);
яйцо — 1 шт.;
сахар — 2–3 ст. л. (по вкусу);
мука — около 1,5 стакана (200–250 г);
сода — 0,5 ч. л. (не гасить!);
сливочное масло или растительное масло — 2 ст. л.;
соль — щепотка.
Приготовление:
В глубокой миске смешайте яйцо, сахар и соль. Добавьте кефир комнатной температуры и перемешайте. Всыпьте соду и сразу же добавьте просеянную муку. Тесто должно быть как густая сметана. Влейте растопленное масло или растительное масло, перемешайте. Дайте тесту постоять 5–10 минут. Выпекайте 3–5 минут до румяности.
Постные вафли (без яиц и молока)
Простой и экономичный рецепт для тех, у кого закончились яйца или кто соблюдает пост. Кстати, скоро как раз Рождественский пост.
Ингредиенты:
вода — 1 стакан (250 мл);
мука — 1,5 стакана (200 г);
растительное масло — 3–4 ст. л.;
сахар — 2–3 ст. л.;
сода — 0,5 ч. л. (погасить уксусом или лимонным соком);
щепотка соли;
ванилин — по желанию.
Приготовление:
В миске смешайте воду, сахар, соль и растительное масло. Добавьте просеянную муку и гашеную соду, быстро перемешайте до исчезновения комочков. Тесто сразу готово к использованию. Выпекайте 3–4 минуты.
Полезные советы:
вафельницу НЕ стоит постоянно смазывать маслом! Обычно это нужно сделать только перед самой первой вафлей или если вафли начали прилипать. Смажьте обе пластины тонким слоем растительного масла кисточкой и дайте вафельнице прогреться;
дайте вафельнице хорошо прогреться перед выпечкой первой вафли (индикатор готовности должен загореться);
не открывайте вафельницу сразу! Первые 2–3 минуты вафли готовятся на пару, и, если открыть рано, они порвутся;
чтобы вафли не мягчили: после выпекания кладите их на решетку, а не друг на друга. Так пар уйдет, и они останутся хрустящими;
экспериментируйте! В тесто можно добавить цедру лимона или апельсина, корицу, тертый шоколад, мелко рубленные орехи;
если вафли прилипают, дайте вафельнице лучше прогреться. Следующую партию теста можно сделать чуть гуще, добавив 1–2 ст. л. муки.