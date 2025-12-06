Снижает холестерин и улучшает сон: врачи рассказали о пользе и вреде помело для организма

Чтобы фрукт был вкусным, выбирайте тяжелое помело с плотной, слегка блестящей кожурой и выраженным ароматом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В зимний сезон на прилавках всё чаще появляется огромный цитрус с зеленой или желтой кожурой — помело. Многие покупают его для разнообразия, но не все знают, что этот фрукт не просто вкусный, а действительно полезный для здоровья. При этом, как и у любого продукта, у него есть свои ограничения. Что и как — разбирался NGS.RU.

Польза помело

Врач-терапевт Ольга Зюзина отмечает, что помело — самый крупный представитель семейства цитрусовых. И это фактически прародитель грейпфрута: его вывели из помело и апельсина.

«Помело содержит меньше кислоты, чем грейпфрут, и потому мягче воздействует на желудок, а по количеству витаминов и антиоксидантов вполне может составить конкуренцию лимону», — говорит врач.

Ольга Зюзина рекомендует есть помело в первой половине дня — тогда витамины лучше усваиваются, а энергия расходуется. Не стоит сочетать его с молочными продуктами и алкоголем — это может вызвать вздутие.

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова говорит, что помело является источником витамина В1, который замедляет старение и улучшает работу мозга. Содержит фрукт и витамин В6, который нормализует работу нервной системы. Помело улучшает пищеварение за счет содержащейся в нем клетчатки.

Лучше есть помело в первой половине дня — тогда витамины лучше усваиваются, а энергия расходуется Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Ольга Зюзина добавляет, что благодаря высокому содержанию калия и антиоксидантов помело способствует укреплению стенок сосудов, снижает уровень холестерина и помогает регулировать артериальное давление. Регулярное употребление небольшого количества фрукта может снижать риск атеросклероза и инсульта.

«Витамины группы B и магний в составе помело помогают снижать уровень стресса, улучшают концентрацию внимания и качество сна. А легкий цитрусовый аромат действует как природный антидепрессант. Помело обладает легким мочегонным эффектом — это помогает организму избавляться от лишней жидкости, уменьшать отеки и поддерживать водно-солевой баланс», — акцентирует внимание Ольга Зюзина.

По словам врача, помело часто рекомендуют включать в рацион при снижении веса. Он низкокалориен, хорошо насыщает и ускоряет обмен веществ. Кроме того, фрукт замедляет повышение уровня глюкозы после еды, что делает его полезным для людей с преддиабетом и метаболическим синдромом.

Фрукт также активизирует выработку желудочного сока, улучшая пищеварение.

Вред помело

Ираида Мохова предупреждает, что помело содержит ферменты, вступающие во взаимодействие с лекарственными средствами. Это может привести к изменению свойств препаратов, особенно статинов, антидепрессантов, антикоагулянтов, контрацептивов.