НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 761мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Экстренное предупреждение о погоде
«Умные решения»
Променяли Сочи на Ярославль
Что подарить и как отметить Новый год
Проверка из-за реорганзации
Пожар в супермаркете
Закрывали аэропорт
Украшаем дом к Новому году
Еда Снижает холестерин и улучшает сон: врачи рассказали о пользе и вреде помело для организма

Снижает холестерин и улучшает сон: врачи рассказали о пользе и вреде помело для организма

Рассказываем, какие витамины содержит фрукт и когда его лучше есть

251
Чтобы фрукт был вкусным, выбирайте тяжелое помело с плотной, слегка блестящей кожурой и выраженным ароматом | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаЧтобы фрукт был вкусным, выбирайте тяжелое помело с плотной, слегка блестящей кожурой и выраженным ароматом | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Чтобы фрукт был вкусным, выбирайте тяжелое помело с плотной, слегка блестящей кожурой и выраженным ароматом

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

В зимний сезон на прилавках всё чаще появляется огромный цитрус с зеленой или желтой кожурой — помело. Многие покупают его для разнообразия, но не все знают, что этот фрукт не просто вкусный, а действительно полезный для здоровья. При этом, как и у любого продукта, у него есть свои ограничения. Что и как — разбирался NGS.RU.

Польза помело

Врач-терапевт Ольга Зюзина отмечает, что помело — самый крупный представитель семейства цитрусовых. И это фактически прародитель грейпфрута: его вывели из помело и апельсина.

«Помело содержит меньше кислоты, чем грейпфрут, и потому мягче воздействует на желудок, а по количеству витаминов и антиоксидантов вполне может составить конкуренцию лимону», — говорит врач.

Ольга Зюзина рекомендует есть помело в первой половине дня — тогда витамины лучше усваиваются, а энергия расходуется. Не стоит сочетать его с молочными продуктами и алкоголем — это может вызвать вздутие.

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова говорит, что помело является источником витамина В1, который замедляет старение и улучшает работу мозга. Содержит фрукт и витамин В6, который нормализует работу нервной системы. Помело улучшает пищеварение за счет содержащейся в нем клетчатки.

Лучше есть помело в первой половине дня&nbsp;— тогда витамины лучше усваиваются, а энергия расходуется | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаЛучше есть помело в первой половине дня&nbsp;— тогда витамины лучше усваиваются, а энергия расходуется | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Лучше есть помело в первой половине дня — тогда витамины лучше усваиваются, а энергия расходуется

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Ольга Зюзина добавляет, что благодаря высокому содержанию калия и антиоксидантов помело способствует укреплению стенок сосудов, снижает уровень холестерина и помогает регулировать артериальное давление. Регулярное употребление небольшого количества фрукта может снижать риск атеросклероза и инсульта.

«Витамины группы B и магний в составе помело помогают снижать уровень стресса, улучшают концентрацию внимания и качество сна. А легкий цитрусовый аромат действует как природный антидепрессант. Помело обладает легким мочегонным эффектом — это помогает организму избавляться от лишней жидкости, уменьшать отеки и поддерживать водно-солевой баланс», — акцентирует внимание Ольга Зюзина.

По словам врача, помело часто рекомендуют включать в рацион при снижении веса. Он низкокалориен, хорошо насыщает и ускоряет обмен веществ. Кроме того, фрукт замедляет повышение уровня глюкозы после еды, что делает его полезным для людей с преддиабетом и метаболическим синдромом.

Фрукт также активизирует выработку желудочного сока, улучшая пищеварение.

Вред помело

Ираида Мохова предупреждает, что помело содержит ферменты, вступающие во взаимодействие с лекарственными средствами. Это может привести к изменению свойств препаратов, особенно статинов, антидепрессантов, антикоагулянтов, контрацептивов.

Противопоказано помело при аллергии, обострении язвенной болезни и гастрита, повышенной кислотности, гепатите, нефрите, мочекаменной болезни.

ПО ТЕМЕ
Мария ТищенкоМария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
Помело Еда Витамины Врач
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
Экология плохая, продукты и вода, климат. Хочешь жить хорошо и долго нужно уехать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление