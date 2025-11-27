НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

2 м/c,

ю-в.

 755мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,59
EUR 91,50
Экопроекты российских компаний
Рост тарифов
«Умные решения»
Ярославцы в НХЛ
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Куда сдать батарейки
Крысы в жилом доме
Продают Центральный рынок
Еда В ярославском мороженом нашли опасные микроорганизмы

В ярославском мороженом нашли опасные микроорганизмы

Об этом сообщили в Россельхознадзоре

526
На производстве ярославского мороженого нашли нарушения | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа производстве ярославского мороженого нашли нарушения | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На производстве ярославского мороженого нашли нарушения

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям выявил нарушения в производстве мороженого в Ярославской области.

«20 ноября 2025 территориальным управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей известного ярославского производителя мороженого — компанию „Айсберри“», — сообщили в ведомстве 26 ноября.

По данным Россельхознадзора, ярославское предприятие нарушило требования Технических регламентов Таможенного союза. В частности, было выявлено несоблюдение температурных режимов хранения сырья и готовой продукции, использование сырья без маркировки производителя.

«Проверка предприятия позволила выявить наличие на хранении сухого обезжиренного молока (5 мешков по 25 кг каждый) без маркировки производителя, которое по предписанию управления было утилизировано. Кроме того, нарушены температурные режимы хранения сырья (молоко сухое цельное, сыворотка молочная сухая подсырная) и готовой продукции (мороженое)», — констатировали в Россельхознадзоре.

Более того, по информации ведомства, при лабораторных исследованиях пломбира было установлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

К мезофильным микроорганизмам относятся сапрофиты, дрожжи, плесневые грибы, а также возбудители заболеваний (например, листерии, сальмонеллы, кишечная палочка, золотистый стафилококк).

Управление изъяло пробы еще десяти партий продукции для лабораторного исследования.

ООО ТД «Асберри» образовано в декабре 2005 года, зарегистрировано в Москве. Занимается торговлей мороженым и замороженными десертами. Выпускает сладости под брендами «Вологодский пломбир», «Филевское», «Жемчужина России», «Мороженое от Деда Мороза», «Вкусландия». Производственная площадка в Тутаеве Ярославской области открылась в 2021 году. Также у компании есть производства в Вологде и Пензе. Чистая прибыль на конец 2024 года составила 388,8 млн. рублей.

По информации сервиса «Контур.Фокус», учредителем компании является ООО «Вологодское мороженое» (город Вологда), а конечными владельцами бизнесмены Александр Жуков и Роман Лола.

Александр Жуков также является учредителем ООО «Ленкафе» в Санкт-Петербурге, столичных ООО «Снежная крепость», ООО «Айс-Крим Ритейл», ООО «Молочные берега», ООО «Хороший день», которые занимаются торговлей мороженым и замороженными десертами. Издание «Коммерсант» указывало, что бизнесмен — отец экс-супруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.

Роман Лола — совладелец московского ООО «Парта», занимающегося разработкой компьютерного программного обеспечения, в прошлом совладелец агропромышленного холдинга «Завидово 2» в Тверской области. Также «Коммерсант» писал, что он был соучредителем и генеральным директором сети книжных магазинов «Букбери».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мороженое Нарушения Россельхознадзор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
32 минуты
Это скрепная мороженка из сухого гумоса. Там цельным молоком на заводе и не пахнет. Суррогатный маргарин из трансжиров и пальма из бочек льются рекой. Господи, как такое детишкам в рот дозволяют пихать...
Гость
49 минут
ну вот, начался процесс отъема частной собственности.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление