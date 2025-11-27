В ярославском мороженом нашли опасные микроорганизмы

Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям выявил нарушения в производстве мороженого в Ярославской области.

«20 ноября 2025 территориальным управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей известного ярославского производителя мороженого — компанию „Айсберри“», — сообщили в ведомстве 26 ноября.

По данным Россельхознадзора, ярославское предприятие нарушило требования Технических регламентов Таможенного союза. В частности, было выявлено несоблюдение температурных режимов хранения сырья и готовой продукции, использование сырья без маркировки производителя.

«Проверка предприятия позволила выявить наличие на хранении сухого обезжиренного молока (5 мешков по 25 кг каждый) без маркировки производителя, которое по предписанию управления было утилизировано. Кроме того, нарушены температурные режимы хранения сырья (молоко сухое цельное, сыворотка молочная сухая подсырная) и готовой продукции (мороженое)», — констатировали в Россельхознадзоре.

Более того, по информации ведомства, при лабораторных исследованиях пломбира было установлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.