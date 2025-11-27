В ярославском мороженом нашли опасные микроорганизмы

Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям выявил нарушения в производстве мороженого в Ярославской области.
«20 ноября 2025 территориальным управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей известного ярославского производителя мороженого — компанию „Айсберри“», — сообщили в ведомстве 26 ноября.
По данным Россельхознадзора, ярославское предприятие нарушило требования Технических регламентов Таможенного союза. В частности, было выявлено несоблюдение температурных режимов хранения сырья и готовой продукции, использование сырья без маркировки производителя.
«Проверка предприятия позволила выявить наличие на хранении сухого обезжиренного молока (5 мешков по 25 кг каждый) без маркировки производителя, которое по предписанию управления было утилизировано. Кроме того, нарушены температурные режимы хранения сырья (молоко сухое цельное, сыворотка молочная сухая подсырная) и готовой продукции (мороженое)», — констатировали в Россельхознадзоре.
Более того, по информации ведомства, при лабораторных исследованиях пломбира было установлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
К мезофильным микроорганизмам относятся сапрофиты, дрожжи, плесневые грибы, а также возбудители заболеваний (например, листерии, сальмонеллы, кишечная палочка, золотистый стафилококк).
Управление изъяло пробы еще десяти партий продукции для лабораторного исследования.
ООО ТД «Асберри» образовано в декабре 2005 года, зарегистрировано в Москве. Занимается торговлей мороженым и замороженными десертами. Выпускает сладости под брендами «Вологодский пломбир», «Филевское», «Жемчужина России», «Мороженое от Деда Мороза», «Вкусландия». Производственная площадка в Тутаеве Ярославской области открылась в 2021 году. Также у компании есть производства в Вологде и Пензе. Чистая прибыль на конец 2024 года составила 388,8 млн. рублей.
По информации сервиса «Контур.Фокус», учредителем компании является ООО «Вологодское мороженое» (город Вологда), а конечными владельцами бизнесмены Александр Жуков и Роман Лола.
Александр Жуков также является учредителем ООО «Ленкафе» в Санкт-Петербурге, столичных ООО «Снежная крепость», ООО «Айс-Крим Ритейл», ООО «Молочные берега», ООО «Хороший день», которые занимаются торговлей мороженым и замороженными десертами. Издание «Коммерсант» указывало, что бизнесмен — отец экс-супруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
Роман Лола — совладелец московского ООО «Парта», занимающегося разработкой компьютерного программного обеспечения, в прошлом совладелец агропромышленного холдинга «Завидово 2» в Тверской области. Также «Коммерсант» писал, что он был соучредителем и генеральным директором сети книжных магазинов «Букбери».