Для острого ума и хорошей памяти: польза и вред грецких орехов

Орехи помогают лучше концентрироваться Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Говорят, что грецкие орехи внешне похожи на мозг, хорошо влияют на память и острый ум. Так ли это, NGS.RU узнал у врача общей практики, врача-педиатра «ИНВИТРО» Елены Алексенцевой.

Польза грецких орехов

По словам специалиста, жирные кислоты омега-3, которыми богат грецкий орех, помогают мозгу лучше думать, сохранять ясность мыслей и защищают от серьезных заболеваний вроде болезни Альцгеймера и деменции. Витамины группы B успокаивают нервы и повышают способность концентрироваться.

Еще в орехах есть особые вещества-антиоксиданты (витамин E и коэнзим Q10), которые берегут стенки сосудов, нормализуют давление и уменьшают уровень «плохого» холестерина в крови.

Орех также дает организму важные минералы (цинк, магний, фосфор, калий, железо и кальций), нужные мышцам, костям и нервной системе.

«Цинк улучшает обмен веществ и восстановление тканей. Если съедать немного грецких орехов каждый день, это позволит дольше оставаться сытым, ведь в них много клетчатки и белка. Такой перекус стабилизирует уровень сахара в крови и держит аппетит под контролем», — отмечает Елена Алексенцева.

Существует специальный анализ, позволяющий определить, есть ли у вас аллергия на тот или иной орех Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Грецкие орехи рекомендуют будущим мамам и кормящим женщинам, школьникам и студентам, спортсменам, людям старше 40 лет. Также грецкий орех должен быть в рационе людей с заболеваниями сердца, тех, кто переживает стресс и плохо спит. Этот продукт позволяет восполнить энергию, восстановить силы, а также положительно влияет на общее состояние здоровья.

Орехи могут профилактировать возрастную потерю памяти. Елена Алексенцева говорит, что есть научные исследования, которые это подтверждают. Но для достижения результатов рекомендуется съедать горсть грецких орехов (примерно 30 граммов) ежедневно. При этом важно выбирать качественные продукты без добавления соли и консервантов.

Вред грецких орехов

Если употреблять грецкий орех неправильно, то он может навредить. Продукт высококалориен и богат жирами. Чрезмерное потребление может привести к набору лишнего веса и повышению уровня липидов в крови.

«Сырые орехи могут вызывать дискомфорт в животе, диарею или метеоризм. Эти реакции возможны также в том случае, если грецкий орех нетипичен для вашего рациона. Вводите его в меню постепенно», — предупреждает врач.

При употреблении грецких орехов не исключены аллергические реакции: зуд, сыпь, затрудненное дыхание — вплоть до анафилактического шока. Так что к продукту стоит относиться с особым вниманием.

Помимо классических признаков аллергии, существуют и другие сигналы о возможной непереносимости грецких орехов. Это может быть легкое покалывание во рту или раздражение слизистой рта и горла.

Иногда орехи вызывают мигрень или головную боль, особенно у тех, кто склонен к подобным реакциям. Поэтому специалист рекомендует наблюдать за своим состоянием после употребления аллергенных продуктов и при любых подозрениях обращаться за консультацией к врачу.