«Ешь с хлебом, а то не наешься!»: советские пищевые привычки — какие реально полезны, а какие основаны на мифах и домыслах

Котлета больно буржуйская, а так эталон советского питания Источник: Ирина Шарова / 72.RU

С советских времен до наших дней дожило много традиций и привычек, в их числе состав комплексных обедов — то самое «первое, второе и компот», причем многие верили, что полезно принимать пищу только так. А многие столовые и сейчас будто не менялись с 80-х. Это правильно? UFA1.RU поговорил про советские пищевые привычки с Ольгой Хафизовой, клиническим психологом и специалистом по пищевому поведению.

Традиционные советские обеды до сих пор встречаются во многих столовых и даже в заведениях более современного формата: какой-нибудь суп, горячее блюдо (например, макарошки с котлетой) и напиток — обычно компот или чай.

«В такой диетической рекомендации в 2025 году нет особого смысла, если вы не заняты тяжелой физической работой. Это было разумно во времена, когда людям нужно было много физически работать, параллельно восстанавливая здоровье и отстраивая страну. Но жизнь не стоит на месте. Сейчас в городах-миллионниках всё еще есть люди, занятые на тяжелом производстве, но их уже не большинство», — отметила диетолог.

С детства многим твердили и о том, что в свой рацион нужно включать как можно больше супов — чуть ли не каждый день. В них на самом деле нет ничего плохого, и при определенных условиях они даже рекомендованы, но если это блюдо вы не любите, не нужно себя заставлять.

«Исследования показали, что введение супов в рацион здорового человека, как и их отсутствие, никак не отражается на здоровье ЖКТ. А вот регулярное голодание, стрессы, вредные привычки влияют. Суп — важный компонент питания для людей, у которых уже есть проблемы с ЖКТ, так как он дает щадящую нагрузку. В общем, можете есть супы, а можете и не есть. Ориентируйтесь на свои пищевые привычки, вкусовые предпочтения и состояние здоровья», — посоветовала эксперт.

Кстати, иногда можно услышать аргументы о том, что советские комплексные обеды якобы вредны из-за нежелательного сочетания блюд. Это тоже миф.

«Дело не в том, что если есть это всё сразу, то ЖКТ как-то пострадает. Гипотеза о раздельном питании себя не оправдала, наш ЖКТ неплохо справляется. В конце концов, мы всеядные и способны переваривать пищу почти в любых сочетаниях. Есть люди, которые могут неплохо себя чувствовать, запивая соленые огурцы молоком», — считает Ольга Хафизова.

Кушать каждое блюдо с хлебом совсем не обязательно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рассказала диетолог и о том, откуда взялась привычка есть всё с хлебом.

«Это хорошая идея, если задача — насытиться, когда у вас в наличии небольшое количество еды. Хлеб и каша были основной пищей крестьянства. Да и, откровенно говоря, до середины ХХ века мало кто мог позволить себе мясо каждый день. Отсюда и привычка макароны, кашу, пельмени есть с хлебом. Заметьте, еще в 90-е годы ХХ века это было актуально. Если пищи достаточно, то можно и без хлеба», — говорит эксперт.

А вот запивать пищу чаем действительно имеет смысл, правда, вместо него подойдет практически любой другой напиток.

«Желудочный сок в большей степени состоит из воды. Так что этим вы помогаете процессам пищеварения. Но если хочется просто попить воды, тоже подойдет», — подытожила эксперт.