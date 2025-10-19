Не любите тыкву? Вы просто не умеете ее готовить! Попробуйте лучше эти 9 рецептов

В первый раз мало у кого случается любовь с тыквой. Но всё изменится, если вы попробуете блюда, которые мы вам представим Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Тыква может стать основой для множества блюд — от сытных каш и изысканных салатов до ароматных супов и нежной выпечки. Мы собрали для вас 9 проверенных и простых рецептов, которые идеально подойдут как для ежедневных завтраков, обедов и ужинов, так и для особых случаев.

Но помните: тыква должна быть спелой и сочной, тогда блюда однозначно получатся вкусными. Незрелая или иссохшая мякоть будет жесткой. Перед приготовлением тыкву нужно вымыть, очистить от кожуры и удалить семечки.

Тыквенные оладьи

Начнем с легкого завтрака. Простые, низкокалорийные и ароматные тыквенные оладьи отлично для него подойдут. Приготовить блюдо можно буквально за несколько минут. Если хочется больше сладости, добавьте в тесто протертый банан. Подавать оладьи лучше теплыми, с медом или сметаной.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 400 г;

яйца — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

мука — 4 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Тыкву натрите на крупной терке. Переложите в миску, добавьте яйца, измельченный чеснок и соль. Перемешайте. Добавьте просеянную муку, снова перемешайте. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте оладьи с каждой стороны до румяной корочки.

Перловая каша с тыквой

Перловая каша с тыквой тоже прекрасно подойдет для завтрака, но это блюдо более сытное, хоть и постное. Времени на приготовление понадобится больше, поскольку перловку нужно предварительно подготовить. Сладковатую кашу можно подавать и в качестве гарнира, например к мясу. Кстати, тыква прекрасно сочетается и с другими крупами.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 300 г;

крупа перловая — 200 г;

вода — 600 мл;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло растительное — для жарки;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Перловую крупу залейте холодной водой и оставьте на ночь. Слейте воду. Тыкву натрите на средней терке. В кастрюле соедините тыквенную мякоть и перловку. Перемешайте, добавьте 600 мл воды, варите около часа. Луковицу мелко нарежьте, морковь натрите на терке, обжарьте на растительном масле. Добавьте к перловке и тыкве. Посолите и поперчите. Накройте крышкой и дайте немного постоять.

Тушеная тыква с фаршем

Это почти макароны по-флотски, но в более полезном и низкокалорийном виде. Благодаря большому количеству клетчатки тыква хорошо утоляет голод. Соус можно купить готовый или приготовить самостоятельно из томатной пасты, паприка придаст блюду пикантность. При желании можно добавить и другие любимые специи. Гарнир к этому блюду не понадобится, оно вполне самодостаточное. Подавать тушеную тыкву с фаршем можно со свежими овощами или соленьями.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 300 г;

мясной фарш — 250 г;

репчатый лук — 1 шт.;

томатный соус — 5 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки;

соль, черный перец молотый — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте тыкву кубиками среднего размера, лук — мелко. Выложите лук в разогретую сковороду с растительным маслом, обжарьте до прозрачности. Добавьте фарш. Обжарьте. Добавьте к фаршу с луком томатный соус, паприку, соль и перец. Перемешайте и жарьте пару минут. Выложите тыкву в сковороду. Перемешайте. Тыква должна покрыться томатно-мясным соусом. Если жидкости не хватает, добавьте пару ложек воды. Накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне 20 минут.

Салат с тыквой, инжиром и грушей

Этот красивый и вкусный салат достоин ресторанного меню, но его легко приготовить и дома. Чтобы блюдо получилось сбалансированным, лучше использовать салатный микс. Вместо миндаля можно добавить семена тыквы или другие орехи.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 250 г;

инжир — 5 шт.;

груша — 1 шт.;

лук красный — 1 шт.;

микс салатов — 120 г;

сыр фета — 100 г;

миндаль — 50 г;

масло оливковое — 4 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.

Для заправки:

масло растительное — 4 ст. л.;

уксус яблочный 5% — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами. Карамелизуйте его на сковородке с добавлением 2 столовых ложек оливкового масла, лимонного сока и сахара. Переложите на тарелку. В эту же сковороду влейте оставшееся оливковое масло, выложите туда нарезанную средними кубиками тыкву. Посолите и поперчите. Готовьте 20 минут на среднем огне. Остудите. Разрежьте инжир на 4 части, грушу — ломтиками. Раскрошите фету. Миндаль крупно порубите ножом. На большую тарелку выложите салат, добавьте тыкву, лук, грушу и инжир. Для заправки соедините яблочный уксус, растительное масло и мед. Посолите, поперчите и перемешайте. Полейте салат заправкой, сверху посыпьте фетой и миндалем.

Тыквенный крем-суп со сливками и курицей

Тыква — идеальный овощ для приготовления вкусного и ароматного крем-супа. Она обладает бархатистой текстурой и придает блюду легкую сладость, за сытность отвечает курица. Можно взять филе, но окорочок или бедро птицы тоже вполне подойдут. Тимьян добавляют в суп для аромата, но можно обойтись без него или использовать другую любимую специю по вкусу. Суп лучше подать с хрустящими гренками или сухариками, сверху украсить порубленной зеленью или тертым сыром.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 500 г;

куриная грудка — 350 г;

сливки 10% — 150 мл;

масло сливочное — 30 г;

масло оливковое — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

тимьян — 2 веточки;

вода — 700 мл;

лавровый лист — 1–2 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Курицу залейте холодной водой, добавьте соль, перец, лавровый лист. Варите до готовности, снимая пену. Тыкву нарежьте маленькими кусочками. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте оливковое и сливочное масло, добавьте нарезанные пластинами зубчики чеснока и листья тимьяна, затем, через пару минут, тыкву. Тушите на медленном огне 10–15 минут. Курицу, разрезанную на части, и тыкву переложите в блендер, посолите. Влейте 500 мл бульона и взбейте до однородности. Влейте в массу горячие сливки и всё перемешайте. Суп готов.

Тыквенно-картофельное пюре

Надоело обычное картофельное пюре? Добавьте в него тыкву, и привычный гарнир заиграет новыми вкусами. Чем больше тыквы, тем более сладким получится пюре. Гарнир подойдет к мясу, птице, рыбе.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

картофель — 400 г;

тыква — 250 г;

сливки 10% — 50 мл;

сливочное масло — 30 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Картофель и тыкву нарежьте небольшими кусочками. Разложите по разным кастрюлям, залейте водой и варите 15–20 минут. Воду из кастрюль слейте. Тыкву переложите в блендер и измельчите в пюре, добавив чеснок. В картофель добавьте тыквенное пюре, слегка подогретые сливки, масло. Посолите и разомните до состояния пюре.

Тыква в сметанном соусе

Еще один простой и вкусный гарнир — тыква в сметанном соусе, который готовится из минимального набора продуктов. Блюдо получится нежным, сливочным и с приятной чесночной остринкой. Его также можно подавать в качестве холодной закуски.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 500 г;

лук репчатый -1 шт.;

мука — 1 ч. л.;

сметана — 200 г;

вода — 100 мл;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — для жарки;

свежая зелень — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Тыкву нарежьте средними кубиками. Лук и чеснок мелко порубите. Лук обжаривайте до румяности на сковородке с растительным маслом, добавьте тыкву. Посолите, готовьте 5–7 минут на среднем огне. Добавьте муку и обжарьте всё вместе еще пару минут. Влейте воду, положите сметану, перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне 5–10 минут. Добавьте чеснок, перемешайте и снимите с огня. Готовое блюдо украсьте рубленой зеленью.

Равиоли с тыквой и сыром

Хотите удивить гостей, приготовьте равиоли с тыквой и сыром. Звучит замысловато, но готовится вполне просто. Начинка из тыквы и сыра получается очень нежной, особенно если использовать рикотту. Также в нее можно добавить итальянские травы или немного мяты. Из твердых сортов сыра лучше отдать предпочтение пармезану, которым равиоли посыпаются сверху.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты

Для теста:

пшеничная мука — 200 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка.

Для начинки:

тыква — 200 г;

мягкий сыр — 100 г;

твердый сыр — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

сливочное масло — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Замесите тесто, заверните его в пищевую пленку и оставьте на 30 минут. Тыкву нарежьте небольшими кусочками, сварите, сделайте пюре. Добавьте в него мягкий сыр, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы. Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую на тонкий пласт, присыпьте мукой. На один из пластов теста с помощью чайной ложки выложите начинку с интервалом 3 см друг от друга. Накройте тесто сверху вторым пластом и аккуратно прижмите края. Нарежьте равиоли с помощью ножа. Отварите в подсоленной воде 3–5 минут. Выньте равиоли, переложите в тарелку. Сверху добавьте кусочек сливочного масла и посыпьте натертым твердым сыром.

Десерт из тыквы с яблоками

Этот легкий десерт готовится буквально за 5 минут. Тыква пропитывается соком яблока и приобретает совершенно новый вкус, а в сочетании с мороженым становится изысканным лакомством. К тому же выглядит десерт очень красиво.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 400 г;

яблоки — 2–3 шт.;

мороженое — 300 г;

сахар — по вкусу.

Приготовление:

Тыкву и яблоко порежьте кусочками, переложите в емкость для микроволновки и засыпьте сахаром. Готовьте в печи на полной мощности 5 минут. Перемешайте. В креманку выложите пару шариков мороженого, сверху добавьте остывшую тыкву с яблоками.