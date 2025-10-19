Не любите тыкву? Вы просто не умеете ее готовить! Попробуйте лучше эти 9 рецептов

Тыква может стать основой для множества блюд — от сытных каш и изысканных салатов до ароматных супов и нежной выпечки. Мы собрали для вас 9 проверенных и простых рецептов, которые идеально подойдут как для ежедневных завтраков, обедов и ужинов, так и для особых случаев.
Но помните: тыква должна быть спелой и сочной, тогда блюда однозначно получатся вкусными. Незрелая или иссохшая мякоть будет жесткой. Перед приготовлением тыкву нужно вымыть, очистить от кожуры и удалить семечки.
Тыквенные оладьи
Начнем с легкого завтрака. Простые, низкокалорийные и ароматные тыквенные оладьи отлично для него подойдут. Приготовить блюдо можно буквально за несколько минут. Если хочется больше сладости, добавьте в тесто протертый банан. Подавать оладьи лучше теплыми, с медом или сметаной.
Ингредиенты:
тыква — 400 г;
яйца — 2 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
мука — 4 ст. л.;
растительное масло — для жарки;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Тыкву натрите на крупной терке. Переложите в миску, добавьте яйца, измельченный чеснок и соль. Перемешайте.
Добавьте просеянную муку, снова перемешайте.
В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте оладьи с каждой стороны до румяной корочки.
Перловая каша с тыквой
Перловая каша с тыквой тоже прекрасно подойдет для завтрака, но это блюдо более сытное, хоть и постное. Времени на приготовление понадобится больше, поскольку перловку нужно предварительно подготовить. Сладковатую кашу можно подавать и в качестве гарнира, например к мясу. Кстати, тыква прекрасно сочетается и с другими крупами.
Ингредиенты:
тыква — 300 г;
крупа перловая — 200 г;
вода — 600 мл;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
масло растительное — для жарки;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Перловую крупу залейте холодной водой и оставьте на ночь. Слейте воду.
Тыкву натрите на средней терке.
В кастрюле соедините тыквенную мякоть и перловку. Перемешайте, добавьте 600 мл воды, варите около часа.
Луковицу мелко нарежьте, морковь натрите на терке, обжарьте на растительном масле. Добавьте к перловке и тыкве. Посолите и поперчите. Накройте крышкой и дайте немного постоять.
Тушеная тыква с фаршем
Это почти макароны по-флотски, но в более полезном и низкокалорийном виде. Благодаря большому количеству клетчатки тыква хорошо утоляет голод. Соус можно купить готовый или приготовить самостоятельно из томатной пасты, паприка придаст блюду пикантность. При желании можно добавить и другие любимые специи. Гарнир к этому блюду не понадобится, оно вполне самодостаточное. Подавать тушеную тыкву с фаршем можно со свежими овощами или соленьями.
Ингредиенты:
тыква — 300 г;
мясной фарш — 250 г;
репчатый лук — 1 шт.;
томатный соус — 5 ст. л.;
паприка — 1 ч. л.;
растительное масло — для жарки;
соль, черный перец молотый — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте тыкву кубиками среднего размера, лук — мелко.
Выложите лук в разогретую сковороду с растительным маслом, обжарьте до прозрачности. Добавьте фарш. Обжарьте.
Добавьте к фаршу с луком томатный соус, паприку, соль и перец. Перемешайте и жарьте пару минут.
Выложите тыкву в сковороду. Перемешайте. Тыква должна покрыться томатно-мясным соусом. Если жидкости не хватает, добавьте пару ложек воды. Накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне 20 минут.
Салат с тыквой, инжиром и грушей
Этот красивый и вкусный салат достоин ресторанного меню, но его легко приготовить и дома. Чтобы блюдо получилось сбалансированным, лучше использовать салатный микс. Вместо миндаля можно добавить семена тыквы или другие орехи.
Ингредиенты:
тыква — 250 г;
инжир — 5 шт.;
груша — 1 шт.;
лук красный — 1 шт.;
микс салатов — 120 г;
сыр фета — 100 г;
миндаль — 50 г;
масло оливковое — 4 ст. л.;
лимонный сок — 1 ч. л.;
сахар — 1 ч. л.
Для заправки:
масло растительное — 4 ст. л.;
уксус яблочный 5% — 2 ст. л.;
мед — 1 ст. л.;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Лук нарежьте полукольцами. Карамелизуйте его на сковородке с добавлением 2 столовых ложек оливкового масла, лимонного сока и сахара. Переложите на тарелку.
В эту же сковороду влейте оставшееся оливковое масло, выложите туда нарезанную средними кубиками тыкву. Посолите и поперчите. Готовьте 20 минут на среднем огне. Остудите.
Разрежьте инжир на 4 части, грушу — ломтиками. Раскрошите фету. Миндаль крупно порубите ножом.
На большую тарелку выложите салат, добавьте тыкву, лук, грушу и инжир.
Для заправки соедините яблочный уксус, растительное масло и мед. Посолите, поперчите и перемешайте.
Полейте салат заправкой, сверху посыпьте фетой и миндалем.
Тыквенный крем-суп со сливками и курицей
Тыква — идеальный овощ для приготовления вкусного и ароматного крем-супа. Она обладает бархатистой текстурой и придает блюду легкую сладость, за сытность отвечает курица. Можно взять филе, но окорочок или бедро птицы тоже вполне подойдут. Тимьян добавляют в суп для аромата, но можно обойтись без него или использовать другую любимую специю по вкусу. Суп лучше подать с хрустящими гренками или сухариками, сверху украсить порубленной зеленью или тертым сыром.
Ингредиенты:
тыква — 500 г;
куриная грудка — 350 г;
сливки 10% — 150 мл;
масло сливочное — 30 г;
масло оливковое — 1 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
тимьян — 2 веточки;
вода — 700 мл;
лавровый лист — 1–2 шт.;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Курицу залейте холодной водой, добавьте соль, перец, лавровый лист. Варите до готовности, снимая пену.
Тыкву нарежьте маленькими кусочками.
В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте оливковое и сливочное масло, добавьте нарезанные пластинами зубчики чеснока и листья тимьяна, затем, через пару минут, тыкву. Тушите на медленном огне 10–15 минут.
Курицу, разрезанную на части, и тыкву переложите в блендер, посолите. Влейте 500 мл бульона и взбейте до однородности.
Влейте в массу горячие сливки и всё перемешайте. Суп готов.
Тыквенно-картофельное пюре
Надоело обычное картофельное пюре? Добавьте в него тыкву, и привычный гарнир заиграет новыми вкусами. Чем больше тыквы, тем более сладким получится пюре. Гарнир подойдет к мясу, птице, рыбе.
Ингредиенты:
картофель — 400 г;
тыква — 250 г;
сливки 10% — 50 мл;
сливочное масло — 30 г;
чеснок — 1 зубчик;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Картофель и тыкву нарежьте небольшими кусочками. Разложите по разным кастрюлям, залейте водой и варите 15–20 минут.
Воду из кастрюль слейте. Тыкву переложите в блендер и измельчите в пюре, добавив чеснок.
В картофель добавьте тыквенное пюре, слегка подогретые сливки, масло. Посолите и разомните до состояния пюре.
Тыква в сметанном соусе
Еще один простой и вкусный гарнир — тыква в сметанном соусе, который готовится из минимального набора продуктов. Блюдо получится нежным, сливочным и с приятной чесночной остринкой. Его также можно подавать в качестве холодной закуски.
Ингредиенты:
тыква — 500 г;
лук репчатый -1 шт.;
мука — 1 ч. л.;
сметана — 200 г;
вода — 100 мл;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — для жарки;
свежая зелень — по вкусу;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Тыкву нарежьте средними кубиками. Лук и чеснок мелко порубите.
Лук обжаривайте до румяности на сковородке с растительным маслом, добавьте тыкву. Посолите, готовьте 5–7 минут на среднем огне.
Добавьте муку и обжарьте всё вместе еще пару минут. Влейте воду, положите сметану, перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне 5–10 минут.
Добавьте чеснок, перемешайте и снимите с огня.
Готовое блюдо украсьте рубленой зеленью.
Равиоли с тыквой и сыром
Хотите удивить гостей, приготовьте равиоли с тыквой и сыром. Звучит замысловато, но готовится вполне просто. Начинка из тыквы и сыра получается очень нежной, особенно если использовать рикотту. Также в нее можно добавить итальянские травы или немного мяты. Из твердых сортов сыра лучше отдать предпочтение пармезану, которым равиоли посыпаются сверху.
Ингредиенты
Для теста:
пшеничная мука — 200 г;
яйца — 2 шт.;
соль — щепотка.
Для начинки:
тыква — 200 г;
мягкий сыр — 100 г;
твердый сыр — 50 г;
чеснок — 1 зубчик;
сливочное масло — по вкусу;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Замесите тесто, заверните его в пищевую пленку и оставьте на 30 минут.
Тыкву нарежьте небольшими кусочками, сварите, сделайте пюре. Добавьте в него мягкий сыр, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы.
Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую на тонкий пласт, присыпьте мукой.
На один из пластов теста с помощью чайной ложки выложите начинку с интервалом 3 см друг от друга. Накройте тесто сверху вторым пластом и аккуратно прижмите края.
Нарежьте равиоли с помощью ножа. Отварите в подсоленной воде 3–5 минут.
Выньте равиоли, переложите в тарелку. Сверху добавьте кусочек сливочного масла и посыпьте натертым твердым сыром.
Десерт из тыквы с яблоками
Этот легкий десерт готовится буквально за 5 минут. Тыква пропитывается соком яблока и приобретает совершенно новый вкус, а в сочетании с мороженым становится изысканным лакомством. К тому же выглядит десерт очень красиво.
Ингредиенты:
тыква — 400 г;
яблоки — 2–3 шт.;
мороженое — 300 г;
сахар — по вкусу.
Приготовление:
Тыкву и яблоко порежьте кусочками, переложите в емкость для микроволновки и засыпьте сахаром.
Готовьте в печи на полной мощности 5 минут. Перемешайте.
В креманку выложите пару шариков мороженого, сверху добавьте остывшую тыкву с яблоками.
