Еда Что приготовить Инструкция Не любите тыкву? Вы просто не умеете ее готовить! Попробуйте лучше эти 9 рецептов

Не любите тыкву? Вы просто не умеете ее готовить! Попробуйте лучше эти 9 рецептов

Они вам точно понравятся

103
В первый раз мало у кого случается любовь с тыквой. Но всё изменится, если вы попробуете блюда, которые мы вам представим | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUВ первый раз мало у кого случается любовь с тыквой. Но всё изменится, если вы попробуете блюда, которые мы вам представим | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В первый раз мало у кого случается любовь с тыквой. Но всё изменится, если вы попробуете блюда, которые мы вам представим

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Тыква может стать основой для множества блюд — от сытных каш и изысканных салатов до ароматных супов и нежной выпечки. Мы собрали для вас 9 проверенных и простых рецептов, которые идеально подойдут как для ежедневных завтраков, обедов и ужинов, так и для особых случаев.

Но помните: тыква должна быть спелой и сочной, тогда блюда однозначно получатся вкусными. Незрелая или иссохшая мякоть будет жесткой. Перед приготовлением тыкву нужно вымыть, очистить от кожуры и удалить семечки.

Тыквенные оладьи

Начнем с легкого завтрака. Простые, низкокалорийные и ароматные тыквенные оладьи отлично для него подойдут. Приготовить блюдо можно буквально за несколько минут. Если хочется больше сладости, добавьте в тесто протертый банан. Подавать оладьи лучше теплыми, с медом или сметаной.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • тыква — 400 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • мука — 4 ст. л.;

  • растительное масло — для жарки;

  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тыкву натрите на крупной терке. Переложите в миску, добавьте яйца, измельченный чеснок и соль. Перемешайте.

  2. Добавьте просеянную муку, снова перемешайте.

  3. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте оладьи с каждой стороны до румяной корочки.

Перловая каша с тыквой

Перловая каша с тыквой тоже прекрасно подойдет для завтрака, но это блюдо более сытное, хоть и постное. Времени на приготовление понадобится больше, поскольку перловку нужно предварительно подготовить. Сладковатую кашу можно подавать и в качестве гарнира, например к мясу. Кстати, тыква прекрасно сочетается и с другими крупами.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • тыква — 300 г;

  • крупа перловая — 200 г;

  • вода — 600 мл;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • масло растительное — для жарки;

  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Перловую крупу залейте холодной водой и оставьте на ночь. Слейте воду.

  2. Тыкву натрите на средней терке.

  3. В кастрюле соедините тыквенную мякоть и перловку. Перемешайте, добавьте 600 мл воды, варите около часа.

  4. Луковицу мелко нарежьте, морковь натрите на терке, обжарьте на растительном масле. Добавьте к перловке и тыкве. Посолите и поперчите. Накройте крышкой и дайте немного постоять.

Тушеная тыква с фаршем

Это почти макароны по-флотски, но в более полезном и низкокалорийном виде. Благодаря большому количеству клетчатки тыква хорошо утоляет голод. Соус можно купить готовый или приготовить самостоятельно из томатной пасты, паприка придаст блюду пикантность. При желании можно добавить и другие любимые специи. Гарнир к этому блюду не понадобится, оно вполне самодостаточное. Подавать тушеную тыкву с фаршем можно со свежими овощами или соленьями.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • тыква — 300 г;

  • мясной фарш — 250 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • томатный соус — 5 ст. л.;

  • паприка — 1 ч. л.;

  • растительное масло — для жарки;

  • соль, черный перец молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву кубиками среднего размера, лук — мелко.

  2. Выложите лук в разогретую сковороду с растительным маслом, обжарьте до прозрачности. Добавьте фарш. Обжарьте.

  3. Добавьте к фаршу с луком томатный соус, паприку, соль и перец. Перемешайте и жарьте пару минут.

  4. Выложите тыкву в сковороду. Перемешайте. Тыква должна покрыться томатно-мясным соусом. Если жидкости не хватает, добавьте пару ложек воды. Накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне 20 минут.

Салат с тыквой, инжиром и грушей

Этот красивый и вкусный салат достоин ресторанного меню, но его легко приготовить и дома. Чтобы блюдо получилось сбалансированным, лучше использовать салатный микс. Вместо миндаля можно добавить семена тыквы или другие орехи.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • тыква — 250 г;

  • инжир — 5 шт.;

  • груша — 1 шт.;

  • лук красный — 1 шт.;

  • микс салатов — 120 г;

  • сыр фета — 100 г;

  • миндаль — 50 г;

  • масло оливковое — 4 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ч. л.;

  • сахар — 1 ч. л.

Для заправки:

  • масло растительное — 4 ст. л.;

  • уксус яблочный 5% — 2 ст. л.;

  • мед — 1 ст. л.;

  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте полукольцами. Карамелизуйте его на сковородке с добавлением 2 столовых ложек оливкового масла, лимонного сока и сахара. Переложите на тарелку.

  2. В эту же сковороду влейте оставшееся оливковое масло, выложите туда нарезанную средними кубиками тыкву. Посолите и поперчите. Готовьте 20 минут на среднем огне. Остудите.

  3. Разрежьте инжир на 4 части, грушу — ломтиками. Раскрошите фету. Миндаль крупно порубите ножом.

  4. На большую тарелку выложите салат, добавьте тыкву, лук, грушу и инжир.

  5. Для заправки соедините яблочный уксус, растительное масло и мед. Посолите, поперчите и перемешайте.

  6. Полейте салат заправкой, сверху посыпьте фетой и миндалем.

Тыквенный крем-суп со сливками и курицей

Тыква — идеальный овощ для приготовления вкусного и ароматного крем-супа. Она обладает бархатистой текстурой и придает блюду легкую сладость, за сытность отвечает курица. Можно взять филе, но окорочок или бедро птицы тоже вполне подойдут. Тимьян добавляют в суп для аромата, но можно обойтись без него или использовать другую любимую специю по вкусу. Суп лучше подать с хрустящими гренками или сухариками, сверху украсить порубленной зеленью или тертым сыром.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г;

  • куриная грудка — 350 г;

  • сливки 10% — 150 мл;

  • масло сливочное — 30 г;

  • масло оливковое — 1 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • тимьян — 2 веточки;

  • вода — 700 мл;

  • лавровый лист — 1–2 шт.;

  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Курицу залейте холодной водой, добавьте соль, перец, лавровый лист. Варите до готовности, снимая пену.

  2. Тыкву нарежьте маленькими кусочками.

  3. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте оливковое и сливочное масло, добавьте нарезанные пластинами зубчики чеснока и листья тимьяна, затем, через пару минут, тыкву. Тушите на медленном огне 10–15 минут.

  4. Курицу, разрезанную на части, и тыкву переложите в блендер, посолите. Влейте 500 мл бульона и взбейте до однородности.

  5. Влейте в массу горячие сливки и всё перемешайте. Суп готов.

Тыквенно-картофельное пюре

Надоело обычное картофельное пюре? Добавьте в него тыкву, и привычный гарнир заиграет новыми вкусами. Чем больше тыквы, тем более сладким получится пюре. Гарнир подойдет к мясу, птице, рыбе.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • картофель — 400 г;

  • тыква — 250 г;

  • сливки 10% — 50 мл;

  • сливочное масло — 30 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель и тыкву нарежьте небольшими кусочками. Разложите по разным кастрюлям, залейте водой и варите 15–20 минут.

  2. Воду из кастрюль слейте. Тыкву переложите в блендер и измельчите в пюре, добавив чеснок.

  3. В картофель добавьте тыквенное пюре, слегка подогретые сливки, масло. Посолите и разомните до состояния пюре.

Тыква в сметанном соусе

Еще один простой и вкусный гарнир — тыква в сметанном соусе, который готовится из минимального набора продуктов. Блюдо получится нежным, сливочным и с приятной чесночной остринкой. Его также можно подавать в качестве холодной закуски.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г;

  • лук репчатый -1 шт.;

  • мука — 1 ч. л.;

  • сметана — 200 г;

  • вода — 100 мл;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • растительное масло — для жарки;

  • свежая зелень — по вкусу;

  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тыкву нарежьте средними кубиками. Лук и чеснок мелко порубите.

  2. Лук обжаривайте до румяности на сковородке с растительным маслом, добавьте тыкву. Посолите, готовьте 5–7 минут на среднем огне.

  3. Добавьте муку и обжарьте всё вместе еще пару минут. Влейте воду, положите сметану, перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне 5–10 минут.

  4. Добавьте чеснок, перемешайте и снимите с огня.

  5. Готовое блюдо украсьте рубленой зеленью.

Равиоли с тыквой и сыром

Хотите удивить гостей, приготовьте равиоли с тыквой и сыром. Звучит замысловато, но готовится вполне просто. Начинка из тыквы и сыра получается очень нежной, особенно если использовать рикотту. Также в нее можно добавить итальянские травы или немного мяты. Из твердых сортов сыра лучше отдать предпочтение пармезану, которым равиоли посыпаются сверху.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты

Для теста:

  • пшеничная мука — 200 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • тыква — 200 г;

  • мягкий сыр — 100 г;

  • твердый сыр — 50 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • сливочное масло — по вкусу;

  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Замесите тесто, заверните его в пищевую пленку и оставьте на 30 минут.

  2. Тыкву нарежьте небольшими кусочками, сварите, сделайте пюре. Добавьте в него мягкий сыр, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы.

  3. Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую на тонкий пласт, присыпьте мукой.

  4. На один из пластов теста с помощью чайной ложки выложите начинку с интервалом 3 см друг от друга. Накройте тесто сверху вторым пластом и аккуратно прижмите края.

  5. Нарежьте равиоли с помощью ножа. Отварите в подсоленной воде 3–5 минут.

  6. Выньте равиоли, переложите в тарелку. Сверху добавьте кусочек сливочного масла и посыпьте натертым твердым сыром.

Десерт из тыквы с яблоками

Этот легкий десерт готовится буквально за 5 минут. Тыква пропитывается соком яблока и приобретает совершенно новый вкус, а в сочетании с мороженым становится изысканным лакомством. К тому же выглядит десерт очень красиво.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • тыква — 400 г;

  • яблоки — 2–3 шт.;

  • мороженое — 300 г;

  • сахар — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тыкву и яблоко порежьте кусочками, переложите в емкость для микроволновки и засыпьте сахаром.

  2. Готовьте в печи на полной мощности 5 минут. Перемешайте.

  3. В креманку выложите пару шариков мороженого, сверху добавьте остывшую тыкву с яблоками.

Какое блюдо из тыквы вам приглянулось?

Люблю каши с тыквой! Это очень вкусно
Заинтересовал рецепт тыквы с фаршем
Попробую добавить в картофельное пюре тыкву
Обожаю десерты с тыквой
Летом — оладьи из кабачков, осенью — из тыквы!
Я на диете, поэтому тыква в сметанном соусе
Оказывается, равиоли бывают с тыквенной начинкой. Буду пробовать!
Вообще не люблю тыкву
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
