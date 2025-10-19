Просто и очень вкусно! Хозяйка поделилась рецептом пирожков с яблоками и брусникой — сохраняйте

Яблоки и брусника — классическое северное сочетание, из которого получаются ароматные и сочные пирожки. Жительница Архангельской области Асима Старицына рассказала нашим коллегам из 29.RU, как приготовить тесто, поделилась секретами начинки и объяснила, какие сюрпризы для гостей кладет в выпечку.
Ингредиенты
Тесто
Кефир — 250 мл
Маргарин — 70 г
Мука — 500 г
Дрожжи сухие быстродействующие — 11 г
Сахар — 2 ст. ложки
Соль — 0,5 ч. ложки
Сода — 0,5 ч. ложки
Разрыхлитель — 0,5 ч. ложки
Яйцо — 1 шт. (по желанию)
Масло растительное
Сметана или сливки (опционально) — для нежности теста
Начинка
Яблоки — 2–3 шт. (средние)
Брусника или клюква — 150 г
Крахмал — 0,5 ст. ложки
Сахар — по вкусу
Несколько целых ягод — для украшения и кислинки
Замешиваем тесто
Начинаем с жидких ингредиентов. Стакан кефира и 70 граммов маргарина разогреваем в микроволновке.
Замешивать тесто будем в чаше из нержавеющей стали или эмалированной посуде. Вначале стенки посуды нужно обязательно смазать маслом.
Просеиваем через сито полкило муки. Добавляем к ней 11 граммов сухих быстродействующих дрожжей. Затем две столовые ложки сахара, половину чайной ложки соли. Всё это аккуратно перемешиваем.
Потом насыпаем половинку чайной ложки соды и столько же разрыхлителя.
— Обычно в такое тесто не рекомендуют класть яйцо. Но я всё равно беру одно — оно тесто делает суше, это нам и нужно, ведь начинка будет сырая: яблоки и брусника, — уточняет Асима Старицына.
После нужно аккуратно всё перемешать и влить разогретую в микроволновке смесь кефира с маргарином.
Если тесто получается жидким, можно добавить еще немного муки. По желанию можно также добавить сметану или сливки, чтобы тесто было еще нежнее — но это необязательно.
Когда тесто начало отлипать от стенок, стало плотным после замеса, ставим его в теплое место на расстойку.
— Расстойку, кстати, я всё время ставлю не меньше часа. В теплом место в пакет или под полотенце. Два-три раза за это время нужно подойти и обмять его, — говорит она.
Делаем начинку
Для начинки следует взять два-три яблока. Если попались твердые, можно смазать маслом и подпечь их в микроволновке. Кожуру можно не чистить. Нарезаем яблоки на четвертинки, а затем небольшими квадратиками.
150 граммов брусники или клюквы раздавим толкушкой, чтобы ушло немного влаги.
Потом смешиваем яблоки с ягодами, добавляем половину столовой ложки крахмала и сахара по вкусу.
— У меня такая еще интересная фишка есть: когда я выложу начинку, добавляю сверху несколько нетолченых ягод. Когда пирожки готовы, эти отдельные ягодки лопаются во рту и дают кислинку, — говорит хозяйка.
Печем и подаем к столу
Когда час пройдет, нужно разделить тесто на шарики по 30–50 граммов. Раскатываем их скалкой и кладем начинку.
Раскладываем на противень и не забываем верхушки пирогов протыкать вилкой.
— В русской печке мы смотрим по жару, когда пирожки готовы. А когда пеку в духовке, ставлю на 180 градусов. 15–20 минут и готово, — рассказывает хозяйка.
Пирожки можно подать с чаем, какао или сбитнем. Получится отличный осенний стол.
Асима Старицына уточняет, что по этому рецепту можно испечь и один большой пирог. Разница лишь в том, чтобы не смешивать начинку, а сначала выложить на противень яблоки, а поверх ягоды. По желанию также можно украсить выпечку косичками из теста.