Просто и очень вкусно! Хозяйка поделилась рецептом пирожков с яблоками и брусникой — сохраняйте

Быть большому чаепитию! Источник: Асима Старицына

Яблоки и брусника — классическое северное сочетание, из которого получаются ароматные и сочные пирожки. Жительница Архангельской области Асима Старицына рассказала нашим коллегам из 29.RU, как приготовить тесто, поделилась секретами начинки и объяснила, какие сюрпризы для гостей кладет в выпечку.

Ингредиенты

Тесто

Кефир — 250 мл

Маргарин — 70 г

Мука — 500 г

Дрожжи сухие быстродействующие — 11 г

Сахар — 2 ст. ложки

Соль — 0,5 ч. ложки

Сода — 0,5 ч. ложки

Разрыхлитель — 0,5 ч. ложки

Яйцо — 1 шт. (по желанию)

Масло растительное

Сметана или сливки (опционально) — для нежности теста

Начинка

Яблоки — 2–3 шт. (средние)

Брусника или клюква — 150 г

Крахмал — 0,5 ст. ложки

Сахар — по вкусу

Несколько целых ягод — для украшения и кислинки

Замешиваем тесто

Начинаем с жидких ингредиентов. Стакан кефира и 70 граммов маргарина разогреваем в микроволновке.

Замешивать тесто будем в чаше из нержавеющей стали или эмалированной посуде. Вначале стенки посуды нужно обязательно смазать маслом.

Процесс весьма прост Источник: Асима Старицына

Просеиваем через сито полкило муки. Добавляем к ней 11 граммов сухих быстродействующих дрожжей. Затем две столовые ложки сахара, половину чайной ложки соли. Всё это аккуратно перемешиваем.

Потом насыпаем половинку чайной ложки соды и столько же разрыхлителя.

— Обычно в такое тесто не рекомендуют класть яйцо. Но я всё равно беру одно — оно тесто делает суше, это нам и нужно, ведь начинка будет сырая: яблоки и брусника, — уточняет Асима Старицына.

После нужно аккуратно всё перемешать и влить разогретую в микроволновке смесь кефира с маргарином.

Если тесто получается жидким, можно добавить еще немного муки. По желанию можно также добавить сметану или сливки, чтобы тесто было еще нежнее — но это необязательно.

Когда тесто начало отлипать от стенок, стало плотным после замеса, ставим его в теплое место на расстойку.

— Расстойку, кстати, я всё время ставлю не меньше часа. В теплом место в пакет или под полотенце. Два-три раза за это время нужно подойти и обмять его, — говорит она.

Делаем начинку

Для начинки следует взять два-три яблока. Если попались твердые, можно смазать маслом и подпечь их в микроволновке. Кожуру можно не чистить. Нарезаем яблоки на четвертинки, а затем небольшими квадратиками.

Асима берет яблоки с огорода Источник: Асима Старицына Ягоды хозяюшка тоже собирает сама Источник: Асима Старицына

150 граммов брусники или клюквы раздавим толкушкой, чтобы ушло немного влаги.

Потом смешиваем яблоки с ягодами, добавляем половину столовой ложки крахмала и сахара по вкусу.

— У меня такая еще интересная фишка есть: когда я выложу начинку, добавляю сверху несколько нетолченых ягод. Когда пирожки готовы, эти отдельные ягодки лопаются во рту и дают кислинку, — говорит хозяйка.

Печем и подаем к столу

Когда час пройдет, нужно разделить тесто на шарики по 30–50 граммов. Раскатываем их скалкой и кладем начинку.

Вот такие заготовки должны получиться Источник: Асима Старицына

Раскладываем на противень и не забываем верхушки пирогов протыкать вилкой.

— В русской печке мы смотрим по жару, когда пирожки готовы. А когда пеку в духовке, ставлю на 180 градусов. 15–20 минут и готово, — рассказывает хозяйка.

Такие румяные красавцы получаются Источник: Асима Старицына

Пирожки можно подать с чаем, какао или сбитнем. Получится отличный осенний стол.

Асима Старицына уточняет, что по этому рецепту можно испечь и один большой пирог. Разница лишь в том, чтобы не смешивать начинку, а сначала выложить на противень яблоки, а поверх ягоды. По желанию также можно украсить выпечку косичками из теста.