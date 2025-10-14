«Ограничьте потребление»: в ярославском Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть хурму

В ярославском Роспотребнадзоре рассказали о плюсах и минусах традиционного осеннего лакомства — хурмы.
Польза хурмы
По информации ведомства, хурма содержит мощный антиоксидант, защищающий клетки и замедляющий старение — провитамин А (бета-каротин). А также витамины групп В, С и Р, которые укрепляют иммунитет, и микроэлементы: калий, магний, железо и йод, нормализирующие обмен веществ
Вред хурмы
При этом в Роспотребнадзоре напомнили и о мерах предосторожности при употреблении хурмы.
«Хурма содержит танины, которые могут вызывать вяжущий вкус. Избегайте сочетания хурмы с высокобелковой пищей (молочными продуктами, мясом) и ограничьте ее потребление при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, панкреатите, а также сахарном диабете», — отметили специалисты.
Как выбрать хурму
В Роспотребнадзоре назвали признаки хорошего спелого плода:
яркий оранжевый цвет
гладкая блестящая кожура без трещин и пятен
сухие коричневые листья (зеленые указывают на то, что хурма неспелая);
упругая консистенция;
сочная мясистая мякоть.
А вы любите хурму?