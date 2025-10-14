НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

2 м/c,

ю-з.

 746мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,96
EUR 92,68
Комета над Ярославлем
На Соколе сдали новый дом
Зарплаты учителей
«Умные решения» в недвижимости
Изъяли землю
Новый год в Ярославле
Запрет для подростков
Борьба с пробками
Продадут участок в центре
Соседские разборки
Еда «Ограничьте потребление»: в ярославском Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть хурму

«Ограничьте потребление»: в ярославском Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть хурму

И дали советы по выбору лакомства

305
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях хурмы | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВ Роспотребнадзоре рассказали об особенностях хурмы | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях хурмы

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В ярославском Роспотребнадзоре рассказали о плюсах и минусах традиционного осеннего лакомства — хурмы.

Польза хурмы

По информации ведомства, хурма содержит мощный антиоксидант, защищающий клетки и замедляющий старение — провитамин А (бета-каротин). А также витамины групп В, С и Р, которые укрепляют иммунитет, и микроэлементы: калий, магний, железо и йод, нормализирующие обмен веществ

Вред хурмы

При этом в Роспотребнадзоре напомнили и о мерах предосторожности при употреблении хурмы.

«Хурма содержит танины, которые могут вызывать вяжущий вкус. Избегайте сочетания хурмы с высокобелковой пищей (молочными продуктами, мясом) и ограничьте ее потребление при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, панкреатите, а также сахарном диабете», — отметили специалисты.

Как выбрать хурму

В Роспотребнадзоре назвали признаки хорошего спелого плода:

  • яркий оранжевый цвет

  • гладкая блестящая кожура без трещин и пятен

  • сухие коричневые листья (зеленые указывают на то, что хурма неспелая);

  • упругая консистенция;

  • сочная мясистая мякоть.

А вы любите хурму?

Да
Нет
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Хурма
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление