«Ограничьте потребление»: в ярославском Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть хурму

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях хурмы Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В ярославском Роспотребнадзоре рассказали о плюсах и минусах традиционного осеннего лакомства — хурмы.

Польза хурмы

По информации ведомства, хурма содержит мощный антиоксидант, защищающий клетки и замедляющий старение — провитамин А (бета-каротин). А также витамины групп В, С и Р, которые укрепляют иммунитет, и микроэлементы: калий, магний, железо и йод, нормализирующие обмен веществ

Вред хурмы

При этом в Роспотребнадзоре напомнили и о мерах предосторожности при употреблении хурмы.

«Хурма содержит танины, которые могут вызывать вяжущий вкус. Избегайте сочетания хурмы с высокобелковой пищей (молочными продуктами, мясом) и ограничьте ее потребление при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, панкреатите, а также сахарном диабете», — отметили специалисты.

Как выбрать хурму

В Роспотребнадзоре назвали признаки хорошего спелого плода:

яркий оранжевый цвет

гладкая блестящая кожура без трещин и пятен

сухие коричневые листья (зеленые указывают на то, что хурма неспелая);

упругая консистенция;

сочная мясистая мякоть.