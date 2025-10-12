Вкусные, но коварные: врач рассказал о пользе и вреде фисташек — будьте начеку

Фисташки являются отличным источником полезных витаминов, минералов и антиоксидантов, но нельзя пренебрегать их разумным потреблением Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Многие едят фисташки как закуску или перекус, они богаты медью, марганцем, витамином В6 и другими. Врач УЗД и медицинский эксперт Олеся Ступак назвала вред и пользу фисташек, и объяснила, какой риск несет их регулярное употребление, особенно в сочетании с алкогольными напитками.

Польза фисташек

Свежие фисташки — ценный источник меди, марганца и витамина В6. Они богаты белками, клетчаткой, тиамином и фосфором. Отличаются высоким содержанием калия, способствующего уменьшению выработки гормона стресса — кортизола.

«Кроме того, фисташки содержат фитостеролы, снижающие уровень холестерина и риск возникновения онкологических заболеваний. Что касается содержания железа, то 100 граммов фисташек могут заменить три дневные нормы важного элемента — это сопоставимо с говяжьей печенью. Еще фисташки способствуют нормализации уровня сахара в крови», — объясняет Олеся Ступак.

Только важно помнить, что полезные качества продукта снижаются после обжарки, а наличие кристалликов соли на фисташках свидетельствует об их долгом хранении, что тоже не идет на пользу.

Сырые или жареные

Сырые фисташки сохраняют полезные вещества и обладают большей антиоксидантной активностью, а жареные теряют часть ценных компонентов, но становятся привлекательнее: из-за вкуса и аромата. В сырых фисташках содержится больше витамина Е, фолиевой кислоты, тиамина и некоторых минералов, например меди. Жареные фисташки теряют водорастворимые витамины, в большей мере — витамин C.

«В сырых фисташках содержится высокий уровень антиоксидантов, включая каротиноиды, фенольные соединения и антоцианы, которые защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами. Иными словами, антоцианы работают как своего рода внутренняя защита организма, помогая предотвратить преждевременное старение и развитие различных заболеваний», — поясняет врач.

После обжарки фисташки эти свойства теряют. Также обычно они имеют более высокую энергетическую ценность благодаря дополнительной обработке маслом.

Вред фисташек

Сами по себе фисташки не вызывают ожирение, но неправильное потребление и отсутствие контроля над количеством съеденного могут негативно сказаться на фигуре.

Фисташки богаты жирами и белком, поэтому даже небольшая горсть содержит значительное количество калорий. Например, 30 граммов фисташек — это одна маленькая горсть — могут содержать около 160–170 ккал.

«Их часто продают солеными или обжаренными в масле, что увеличивает калорийность и способствует задержке жидкости в организме. При этом из-за приятного вкуса и удобного формата (часто продаются очищенными) их очень легко съесть больше нормы, не замечая количества съеденного. Так что фисташки вполне могут стать виновником увеличения веса, особенно если потреблять их в больших количествах», — предупреждает Олеся Ступак.

Врач отмечает, что комбинация из пива и фисташек довольно популярна, но важно осознавать негативные последствия, к которым это может привести.

«Пиво само по себе обладает мочегонным эффектом, выводящим жидкость из организма. Добавленные соли в фисташках усиливают жажду, заставляя пить больше алкоголя, что усугубляет обезвоживание, — объясняет Олеся Ступак. — А повышенное потребление натрия, которым также богаты фисташки, усиливает нагрузку на кровеносную систему, повышает давление и создает дополнительный стресс для сердца».