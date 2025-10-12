НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вкусные, но коварные: врач рассказал о пользе и вреде фисташек — будьте начеку

Вкусные, но коварные: врач рассказал о пользе и вреде фисташек — будьте начеку

Эксперт объяснила, можно ли использовать их как закуску

Фисташки являются отличным источником полезных витаминов, минералов и антиоксидантов, но нельзя пренебрегать их разумным потреблением

Фисташки являются отличным источником полезных витаминов, минералов и антиоксидантов, но нельзя пренебрегать их разумным потреблением

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Многие едят фисташки как закуску или перекус, они богаты медью, марганцем, витамином В6 и другими. Врач УЗД и медицинский эксперт Олеся Ступак назвала вред и пользу фисташек, и объяснила, какой риск несет их регулярное употребление, особенно в сочетании с алкогольными напитками.

Польза фисташек

Свежие фисташки — ценный источник меди, марганца и витамина В6. Они богаты белками, клетчаткой, тиамином и фосфором. Отличаются высоким содержанием калия, способствующего уменьшению выработки гормона стресса — кортизола.

«Кроме того, фисташки содержат фитостеролы, снижающие уровень холестерина и риск возникновения онкологических заболеваний. Что касается содержания железа, то 100 граммов фисташек могут заменить три дневные нормы важного элемента — это сопоставимо с говяжьей печенью. Еще фисташки способствуют нормализации уровня сахара в крови», — объясняет Олеся Ступак.

Только важно помнить, что полезные качества продукта снижаются после обжарки, а наличие кристалликов соли на фисташках свидетельствует об их долгом хранении, что тоже не идет на пользу.

Сырые или жареные

Сырые фисташки сохраняют полезные вещества и обладают большей антиоксидантной активностью, а жареные теряют часть ценных компонентов, но становятся привлекательнее: из-за вкуса и аромата. В сырых фисташках содержится больше витамина Е, фолиевой кислоты, тиамина и некоторых минералов, например меди. Жареные фисташки теряют водорастворимые витамины, в большей мере — витамин C.

«В сырых фисташках содержится высокий уровень антиоксидантов, включая каротиноиды, фенольные соединения и антоцианы, которые защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами. Иными словами, антоцианы работают как своего рода внутренняя защита организма, помогая предотвратить преждевременное старение и развитие различных заболеваний», — поясняет врач.

Лучше выбирать фисташки без соли и без обжарки

Лучше выбирать фисташки без соли и без обжарки

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

После обжарки фисташки эти свойства теряют. Также обычно они имеют более высокую энергетическую ценность благодаря дополнительной обработке маслом.

Вред фисташек

Сами по себе фисташки не вызывают ожирение, но неправильное потребление и отсутствие контроля над количеством съеденного могут негативно сказаться на фигуре.

Фисташки богаты жирами и белком, поэтому даже небольшая горсть содержит значительное количество калорий. Например, 30 граммов фисташек — это одна маленькая горсть — могут содержать около 160–170 ккал.

«Их часто продают солеными или обжаренными в масле, что увеличивает калорийность и способствует задержке жидкости в организме. При этом из-за приятного вкуса и удобного формата (часто продаются очищенными) их очень легко съесть больше нормы, не замечая количества съеденного. Так что фисташки вполне могут стать виновником увеличения веса, особенно если потреблять их в больших количествах», — предупреждает Олеся Ступак.

Врач отмечает, что комбинация из пива и фисташек довольно популярна, но важно осознавать негативные последствия, к которым это может привести.

«Пиво само по себе обладает мочегонным эффектом, выводящим жидкость из организма. Добавленные соли в фисташках усиливают жажду, заставляя пить больше алкоголя, что усугубляет обезвоживание, — объясняет Олеся Ступак. — А повышенное потребление натрия, которым также богаты фисташки, усиливает нагрузку на кровеносную систему, повышает давление и создает дополнительный стресс для сердца».

Совместное употребление спиртного и фисташек может вызывать дискомфорт в желудке, расстройство кишечника. Печень в такой ситуации вынуждена перерабатывать алкоголь одновременно с перевариванием жирной пищи, что усложняет ее работу и ухудшает способность выводить токсины.

Мария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
Эксперты блин. Фисташки слабительны очень, не объедайтесь на выходных, а то бегать утром будете. Кто писал статью? Почему об очевидном не слова? Фисташки вкусные американские, турецкие - через раз.
