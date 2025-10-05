Маринованная капуста за сутки: простой рецепт, который нетрудно повторить

Маринованная капуста — простая в приготовлении и универсальная закуска, которая подойдет к любому столу. В этом рецепте она готовится быстро и без стерилизации, а уже через сутки набирает нужную остроту и хруст. Наша коллега из 51.RU поделилась своим фирменным рецептом.
Ингредиенты:
капуста белокочанная — 1 кочан (примерно 1,5–2 кг);
морковь — 1–2 шт.;
чеснок — 3–4 зубчика (по желанию).
Для маринада:
вода — 1 литр;
сахар — 4 ст. л.;
соль — 2 ст. л. (без горки);
уксус 9%-ный — 100 мл;
растительное масло — 100 мл;
лавровый лист — 2–3 шт.;
перец черный горошком — 5–6 шт.
Как приготовить маринад и залить капусту:
В кастрюле смешайте воду, сахар, соль, лавровый лист и перец горошком.
Доведите до кипения, помешивая, пока сахар и соль полностью не растворятся.
Добавьте уксус и растительное масло, прокипятите еще 1–2 минуты.
Сразу же, пока маринад горячий, вылейте его на заранее подготовленную капусту, нарезанную небольшими кубиками.
Добавьте тертую морковь и нарезанный чеснок (если используете), хорошо перемешайте всё в глубокой миске или кастрюле.
Прижмите капусту сверху грузом или накройте тарелкой, чтобы она полностью была покрыта маринадом.
Капуста будет готова уже через 24 часа при комнатной температуре. После этого ее можно переложить в чистые банки и убрать в холодильник. Хранится такая капуста до 7–10 дней.
