Что приготовить из подберезовиков: 7 классных рецептов, с которыми легко справиться

Подберезовик легко найти в лесу, а приготовить с ним вкусное блюдо еще проще Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Сезон грибов в самом разгаре, и грибники несут из леса полные корзины подберезовиков. Ну а что — найти их довольно легко. Растут они на открытых пространствах, любят обочины тропинок, полянки или овраги. Но что приготовить из подберезовиков? Эти грибы часто сушат или маринуют на зиму. Также можно побаловать себя вкусным блюдом с подберезовиками прямо сейчас. Собрали для вас 7 интересных рецептов, которые подойдут для семейного ужина и праздничного стола.

Суп с подберезовиками и вермишелью

Во время готовки аромат грибного супа заполнит весь дом. Наваристое и сытное блюдо подойдет даже тем, кто придерживается диеты или поста. Вермишель при желании можно заменить рисом или другой крупой. Для яркости перед подачей обязательно украсьте суп зеленью. Подавать можно с нежирной сметаной.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

подберезовики — 300 г;

картофель — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

вермишель — 100 г;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль, черный молотый перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

Грибы очистите, нарежьте, отварите в течение получаса, снимая пену. Добавьте в кастрюлю нарезанный кубиками картофель, варите 5–7 минут. На сковороде обжарьте лук и морковь с добавлением растительного масла. Добавьте овощи в кастрюлю и варите на среднем огне еще 10 минут. Всыпьте вермишель, варите еще несколько минут. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Перед подачей посыпьте суп зеленью.

Картофель с подберезовиками и сыром в горшочках

Лучше отдать предпочтение молодому картофелю. При варке к нему можно добавить немного куркумы, чтобы придать золотистый цвет. Сливки в рецепте легко заменяются молоком. Из специй отлично подойдет черный и белый перец, итальянские травы. Блюдо в горшочках отлично будет смотреться на праздничном столе, к тому же на приготовление понадобится меньше часа.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

картофель — 3–4 шт.;

подберезовики — 200 г;

сливочное масло — 30 г;

мука — 50 г;

крахмал — 1 ч. л.;

сливки — 200 мл;

луковица — половина;

сыр — 150 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль, черный молотый перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Картошку нарежьте кубиками, сварите в кастрюле. Грибы с луком обжарьте на сковородке с добавлением сливочного масла 7–10 минут. Добавьте туда муку, крахмал, сливки, измельченный чеснок, специи. На медленном огне томите до загустения. Выложите картошку в горшочки, сверху выложите грибы в соусе. Покройте сверху натертым сыром. Запекайте в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.

Жареные подберезовики

Жареные грибы с луком — это всегда актуальная классика. Ничего лишнего, лишь несколько проверенных ингредиентов, отлично сочетающихся друг с другом. Жареные подберезовики получаются очень ароматными и аппетитными, их можно дополнить гарниром из картофеля, риса или тушеной капусты. Перед подачей на стол посыпьте грибы рубленой зеленью.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

подберезовики — 400 г;

лук — 1–2 шт.;

подсолнечное масло — 50 мл;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

петрушка — 1–2 веточки.

Приготовление:

Подберезовики очистите, помойте, нарежьте кусочками. Обжарьте грибы на подсолнечном масле до золотого цвета. Лук нарежьте соломкой и отправьте в сковородку к грибам. Жарьте до мягкости. Готовое блюдо посолите и поперчите, сверху посыпьте порубленной петрушкой.

Жюльен с подберезовиками

Это блюдо можно приготовить для дорогих гостей. Времени потребуется немного, как и продуктов. Вместо соуса бешамель можно использовать просто сливки или сметану, но тогда вкус будет не таким изысканным и текстура блюда будет более простой. Перед запеканием на дно каждой формочки можно положить немного тертого сыра, им же посыпать грибы сверху. Блюдо это самостоятельное, подавать к нему гарнир не обязательно.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

подберезовики — 400 г;

сливочное масло — для жарки;

сыр твердый — 50 г;

соль, молотый белый перец — по вкусу.

для соуса бешамель:

мука — 2 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

молоко — 500 мл.

Приготовление:

Подберезовики очистите, помойте, нарежьте тонкими пластинками. В глубокой сковороде растопите кусочек сливочного масла, добавьте грибы и жарьте до готовности, часто помешивая. Посолите, поперчите. Для соуса бешамель на сухой сковороде обжарьте муку, добавьте сливочное масло. Перемешайте. Тонкой струйкой влейте молоко комнатной температуры. Варите соус на слабом огне, постоянно помешивая, пока он не загустеет. Снимите с плиты, посолите и поперчите. В жаропрочные формочки разложите жареные грибы и залейте их соусом. Посыпьте сверху натертым сыром, запекайте жюльен в разогретой до 180 градусов духовке 10–15 минут.

Суп-пюре из подберезовиков

За считаные минуты дома можно приготовить изысканное ресторанное блюдо. Суп-пюре из подберезовиков получается сытным, с ярким грибным ароматом и нежной текстурой. Подавать блюдо лучше с гренками, украсить можно любой зеленью — укропом, петрушкой, базиликом.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

подберезовики — 500 г;

картофель — 3–4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сливки (20%) — 150 мл;

вода или овощной бульон — 1 л;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, перец молотый черный, зелень — по вкусу.

Приготовление:

Грибы очистите, помойте, нарежьте крупно. На растительном и сливочном масле обжарьте лук с натертой морковью. Добавьте к овощам грибы, жарьте 7–10 минут. В кастрюлю с водой или бульоном отправьте нарезанный картофель, варите на среднем огне 10 минут, добавьте туда овощи с грибами. Оставьте на огне еще на 15 минут. Посолите, поперчите, снимите с огня и остудите суп. Блендером взбейте суп. Верните его на огонь, влейте сливки, перемешайте, прогрейте и снимите с плиты. Перед подачей украсьте зеленью.

Вареники с подберезовиками

Тесто для вареников лучше готовить из муки высшего сорта, тогда оно получится нужной эластичности. В готовые вареники можно сразу добавить сливочное масло и подавать к столу, украсив зеленью, а можно переложить их в форму для запекания и отправить в духовку на три минуты. Отлично дополнит блюдо жареный золотистый лук.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

для теста:

мука — 600 г;

вода — 150 мл;

яйца — 3 шт.;

соль — по вкусу.

для начинки:

подберезовики — 200 г;

лук — 2 шт.;

сливочное масло — для жарки.

Приготовление:

Отварите грибы в подсоленной воде 25–30 минут. Слейте воду и дайте им остыть, нарежьте небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук, обжарьте его на сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте туда грибы. Жарьте еще несколько минут. Соедините два яйца, воду и соль. Частями всыпьте просеянную муку, замесите нелипкое тесто средней густоты. Раскатайте тесто, вырежьте из него кружочки с помощью стакана. Взболтайте вилкой яйцо и слегка смажьте каждую заготовку для вареников. Выложите начинку на тесто и сформируйте вареники. Отварите вареники в кипящей подсоленной воде 5–6 минут до готовности.

Тарт с подберезовиками

Тарт — отличный вариант для праздника или семейного ужина. Начинку могут составлять разные грибы, но подберезовики сделают его ароматным и нежным. Несмотря на большое количество ингредиентов, бояться не стоит. Тарт прост в исполнении, справится даже начинающий повар.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

для основы:

мука — 250 г;

сыр — 3 ст. л.;

сливочное масло — 130 г;

яйца — 2 шт. (желтки);

вода — 2–3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.

для начинки:

грибы — 450 г;

луковица — 1 шт.;

сливочный сыр — 250 г;

яйца — 2 шт. (белки);

оливковое масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

сушеный эстрагон — 2 ч. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

для крошки:

хлебная крошка — 1 ст.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

петрушка — средний пучок;

лимон — половина (цедра).

Приготовление:

Для основы смешайте просеянную муку с солью и натертым сыром. Порубите туда холодное сливочное масло, добавьте желтки и перемешайте. Добавьте в смесь ледяную воду и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку, уберите в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто раскатайте в круг диаметром 30 см, перенесите его в форму и сформируйте бортики. Выпекайте при температуре 200 градусов 10–15 минут. Для начинки в сковороде на оливковом и сливочном масле обжарьте лук, добавьте мелко нарезанные грибы и жарьте до полного испарения влаги. Посолите, поперчите, добавьте эстрагон и лимонный сок, жарьте еще 5 минут. Полностью остудите. Белки взбейте со сливочным сыром. Смешайте сырную массу с грибной. Для крошки поместите все ингредиенты в блендер и измельчите. На выпеченную основу выложите начинку, покройте сверху равномерно крошкой. Запекайте еще 20–25 минут при температуре 180 градусов.