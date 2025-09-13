Вы с ума сойдете: 8 рецептов квашеной капусты, от которых вас будет не оторвать

Квашеная капуста подойдет и для будничного застолья, и для праздничного стола Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Для того чтобы справиться с приготовлением вкусной хрустящей квашеной капусты, особых кулинарных навыков не нужно. К тому же другие ингредиенты, которые добавляют в закуску, наверняка найдутся на любой кухне или в соседнем магазине. Для пикантности можно использовать различные специи, чеснок или хрен.

Капусту квасят в бочках, банках или в обычной кастрюле. Хранят в погребе, холодильнике или на балконе. Подавать ее можно как самостоятельное блюдо или использовать для приготовления супов и гарниров. Мы подготовили для вас 8 отличных рецептов. Начнем с классики.

Квашеная капуста классическая

Для приготовления классической закуски понадобится всего три ингредиента: капуста, морковь и соль. Не придется даже добавлять маринад, достаточно будет сока, который дадут овощи. Белокочанную капусту для квашения лучше использовать поздних сортов. Чем мельче она будет, тем лучше получится результат. Также важно использовать правильную соль — она не должна быть йодированной. Это правило касается и всех остальных рецептов.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кг;

морковь — 2–3 шт.;

соль каменная — 1 ст. л.

Приготовление:

Капусту тонко нашинкуйте. Морковь нарежьте ножом или натрите на терке. Перемешайте капусту с морковью в глубокой эмалированной или стеклянной миске. Добавьте каменную соль. Всё тщательно перемешайте. В простерилизованные банки плотно уложите капусту, но не до самого верха. Должен появиться сок, который полностью покроет содержимое. Банки прикройте крышками. Оставьте капусту кваситься при комнатной температуре на трое суток. Периодически прокалывайте ее вилкой или лопаткой до самого дна, чтобы закуска не получилась с горчинкой. Через три дня закройте банки тугими крышками и уберите на хранение в прохладное место.

Квашеная капуста с уксусом

Этот рецепт подойдет для любителей разнообразных вкусов. Кислое, сладкое, пряное — здесь будет всё! Уксус позволяет ускорить процесс квашения капусты, но, в отличие от классической закуски, ее можно хранить в холодильнике всего несколько недель. Перед подачей закуску можно сверху посыпать свежей зеленью.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 500 г;

морковь — 1 шт.;

соль — 2 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус столовый 9% — 2 ст. л.;

лавровый лист — 1–2 шт.;

масло растительное — 2 ст. л.;

вода — 250 мл.

Приготовление:

Капусту нарежьте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке. Хорошо перемешайте капусту с морковью и немного помните руками, чтобы овощи пустили сок. Для маринада в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и соль, доведите до кипения. Влейте туда растительное масло и уксус, перемешайте. Капусту с морковью выложите в стеклянную или эмалированную посуду, залейте горячим маринадом. Добавьте лавровый лист, накройте капусту тарелкой и поставить сверху груз. Оставьте капусту в комнате на 7–12 часов. Затем можно переложить закуску в банки и убрать в холодильник или сразу подавать на стол.

Квашеная капуста с яблоками

Эта вкусная закуска готовится в собственном соку без рассола. Капуста получится хрустящей, а яблоки дадут блюду одновременно кислинку и сладость. Можно порезать их пополам или положить целиком. Подойдут сорта «антоновка», «семеренко», «гренни смит».

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 5 кг;

морковь — 4–5 шт.;

яблоки — 5–7 шт.;

соль — 100–130 г;

укроп, перец горошком, лавровый лист — по вкусу.

Приготовление:

Капусту мелко нашинкуйте, добавьте половину соли и помните руками. Морковь натрите на крупной терке, смешать с капустой, добавьте остаток соли и еще раз помните руками овощи. Яблоки помойте, удалите хвостики и уложите их на дно глубокой кастрюли, не разрезая. Сверху выложите капусту с морковью, накройте тарелкой, поставьте на нее груз и оставьте на 3–5 дней при комнатной температуре. Каждый день прокалывайте капусту вилкой или лопаткой до самого дна, чтобы капуста не пускала пузырьков.

Квашеная капуста с горчичной заправкой

Популярная закуска получится с пикантным вкусом и хрустящей текстурой, но при этом нежной. Порошковую горчицу можно развести в рассоле или, как в нашем случае, использовать как самостоятельный ингредиент. Свежая зелень сделает закуску более яркой. Квашеная капуста с горчичной заправкой отлично подойдет к отварной картошке.

Ингредиенты

капуста белокочанная — 3 кг;

морковь — 1–2 шт.;

соль — 60 г;

укроп сушеный (семена) — 1 ч. л.;

горчица (порошок) — 2 ч. л.;

перец чили — по вкусу.

Приготовление:

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке. В большой емкости смешайте овощи, добавьте соль, укроп, перец чили, перемешайте и помните руками до выделения сока. На дно кастрюли положите ложку сухой горчицы и переложите туда капусту с морковью. Плотно утрамбуйте, сверху добавьте вторую ложку горчицы. Прикройте тарелкой, сверху поставьте груз и оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня. Периодически прокалывайте капусту деревянной шпажкой или вилкой для выхода газов.

Квашеная капуста с хреном

Квашеная капуста с хреном отличается ярким пикантным вкусом. Готовится же она по вполне традиционному рецепту с многодневным брожением. Хрен обладает целебными свойствами и укрепит иммунитет холодной зимой. Закуску можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или дополнить другими овощами — сладким перцем, горошком, отварной свеклой.

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 2,5 кг;

морковь — 3–4 шт.;

корень хрена — 100 г;

соль — 3 ст. л.;

тмин — 1 ст. л.

Приготовление:

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке, хрен измельчите в блендере. Соедините капусту, морковь, хрен с солью и тмином. Тщательно перемешайте, помните руками. Переложите ингредиенты в кастрюлю, накройте тарелкой, сверху поставьте груз. Оставьте капусту для брожения при комнатной температуре на трое суток. Периодически делайте проколы в капусте деревянной шпажкой или вилкой. Разложите готовую капусту с хреном по банкам, закройте пластиковыми крышками, уберите в холодильник.

Квашеная капуста со свеклой

Эта закуска будет отличаться по цвету от других рецептов за счет яркой свеклы. Она придаст капусте яркий красный или розовый оттенок и обогатит вкус легкой сладостью. Подавать ее можно с отварным картофелем и мясом. Закуска прекрасно подойдет для будничного ужина или праздника.

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 2,5 кг;

свекла — 3–4 шт.;

соль — 30 г;

сахар — 30 г;

перец (горошек) — по вкусу;

вода — 1 л.

Приготовление:

В холодной кипяченой воде растворите соль и сахар. Капусту нарежьте дольками, подходящими для засолки. Свеклу нарежьте тонкими пластинками. Выложите овощи в кастрюлю, добавьте перец горошком. Залейте рассолом из соли и сахара. Прикройте тарелкой, сверху поставьте груз и оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней, прокалывая капусту деревянной шпажкой 2 раза в день для выхода газов. Капусту со свеклой переложите в банки, закройте крышками и уберите в холодное место.

Квашеная капуста с медом

Хрустящая, ароматная, еще и полезная — всё это о квашеной капусте с медом. Закуска готовится по классическому рецепту, только в конце в нее добавляется сладкий ингредиент. Он выступает как легкий консервант, который не даст капусте перекиснуть. Перед подачей закуску можно заправить нерафинированным растительным маслом, добавить в нее лук или зелень.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

соль — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Приготовление:

Капусту нарежьте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке. Хорошо перемешайте овощи, добавьте соль. Помните руками, чтобы овощи пустили сок. Переложите ингредиенты в кастрюлю, накройте тарелкой, сверху поставьте груз. Оставьте на 3 дня при комнатной температуре. Прокалывайте капусту, чтобы выходили газы. Через три дня слейте с капусты рассол и добавьте в него мед, перемешайте. Влейте рассол обратно в банку. Оставьте капусту еще на сутки, а затем уберите в холодильник.

Квашеная капуста без соли

Это очень простая и полезная закуска из капусты. Она богата витаминами и полезными веществами, которые так необходимы организму осенью и зимой. В замороженном виде ее можно хранить до года.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 3 кг;

морковь — 3–4 шт.;

укроп (семена) — 30 г.

Приготовление:

Капусту нарежьте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке. Хорошо перемешайте капусту с морковью. Помните руками, чтобы овощи пустили сок. Добавьте семена укропа. Переложите ингредиенты в кастрюлю, накройте тарелкой, сверху поставьте груз. Оставьте на 2 дня. Периодически прокалывайте капусту, чтобы выходили газы. Заготовку разложите по чистым простерилизованным банкам, закройте крышками и уберите в холодильник или в прохладное место.