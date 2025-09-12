«Для меня — вкуснее белых»: что приготовить из маслят, которых в лесу очень много

А вы закатываете грибы? Источник: читатель 29.RU

Во многих регионах сейчас активно собирают грибы. Самый солидный гриб — белый. Однако не все ему поклоняются, есть любители простых маслят, которых в лесу сейчас валом. Наши коллеги из 29.RU рассказывают, что можно из них приготовить на зиму.

Жительница Архангельской области Вероника маслята очень любит:

— Во-первых, они есть всегда, невозможно уйти пустым. Во-вторых, они редко бывают червивыми. В-третьих, они очень универсальны, их можно жарить, солить, варить. А еще для меня они — вкуснее белых.

Вероника говорит, что многих отталкивает чистка маслят. Шляпка у них липкая, покрыта слизью. Однако пленочка эта легко убирается ножом — поддевается и тянется.

Чистятся грибы легко Источник: читатель 29.RU

Вероника рассказала, как закатывает маслята на зиму.

Варить маслята в воде надо примерно 15–20 минут. На 1 килограмм — 1 литр. Постоянно снимаем пенку.

Промываем отваренные грибы холодной водой. И пока стекает вода, варим маринад.

На 2 килограмма грибов для маринада нужно:

2 литра воды;

150 г уксуса 9%;

2 столовые ложки соли;

1,5 столовой ложки сахара;

лавровый лист, 6 штук;

перец черный, 10 горошин;

гвоздика, 4 штуки;

душистый перец, 5 штук.

Когда маринад закипит, опускаем туда промытые грибы. И варим минут 15–20.

Раскладываем по стерилизованным банкам, оставляя место для маринада. Заливаем маринад. Закатываем. А когда остынут банки, убираем в прохладное место.

— Маслята из банки зимой можно подать со сметаной и горячей картошкой. Можно сварить суп, получается замечательно, — рассказала Вероника.