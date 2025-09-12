НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Еда «Для меня — вкуснее белых»: что приготовить из маслят, которых в лесу очень много

Делимся простым рецептом

82
А вы закатываете грибы?

Источник:

читатель 29.RU

Во многих регионах сейчас активно собирают грибы. Самый солидный гриб — белый. Однако не все ему поклоняются, есть любители простых маслят, которых в лесу сейчас валом. Наши коллеги из 29.RU рассказывают, что можно из них приготовить на зиму.

Жительница Архангельской области Вероника маслята очень любит:

— Во-первых, они есть всегда, невозможно уйти пустым. Во-вторых, они редко бывают червивыми. В-третьих, они очень универсальны, их можно жарить, солить, варить. А еще для меня они — вкуснее белых.

Вероника говорит, что многих отталкивает чистка маслят. Шляпка у них липкая, покрыта слизью. Однако пленочка эта легко убирается ножом — поддевается и тянется.

Чистятся грибы легко

Источник:

читатель 29.RU

Вероника рассказала, как закатывает маслята на зиму.

Варить маслята в воде надо примерно 15–20 минут. На 1 килограмм — 1 литр. Постоянно снимаем пенку.

Промываем отваренные грибы холодной водой. И пока стекает вода, варим маринад.

На 2 килограмма грибов для маринада нужно:

  • 2 литра воды;

  • 150 г уксуса 9%;

  • 2 столовые ложки соли;

  • 1,5 столовой ложки сахара;

  • лавровый лист, 6 штук;

  • перец черный, 10 горошин;

  • гвоздика, 4 штуки;

  • душистый перец, 5 штук.

Когда маринад закипит, опускаем туда промытые грибы. И варим минут 15–20.

Раскладываем по стерилизованным банкам, оставляя место для маринада. Заливаем маринад. Закатываем. А когда остынут банки, убираем в прохладное место.

— Маслята из банки зимой можно подать со сметаной и горячей картошкой. Можно сварить суп, получается замечательно, — рассказала Вероника.

Ранее наши коллеги делились рецептами из кабачков, включая вкусные кабачковые оладушки, которые покорят всех. Также королева красоты рассказала, как вкусно приготовить популярный летний овощ. А если вы уже попробовали все рецепты из кабачков, вот вам еще три.

Из грибов можно приготовить икру — мы публиковали рецепт. Также посмотрите простой способ засолить грибы.

