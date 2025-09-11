Разжижает кровь, помогает печени, облегчает жизнь онкобольным: врачи — о пользе и вреде куркумы

Рассказываем, кому нельзя употреблять специю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Куркуму часто используют как приправу, например, для плова. Помимо этого, растет популярность препаратов с куркумином. Врачи рассказали журналисту NGS.RU о пользе и вреде пряности

Полезные свойства

Главный активный компонент куркумы — куркумин. Он обладает антиоксидантным, противовоспалительным, иммуномодулирующим и нейропротективным действием, защищает печень и оказывает противовирусный эффект

Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева отмечает, что противоопухолевая активность куркумина была пока продемонстрирована в доклинических моделях и в исследованиях in vitro (в культуре клеток).

«Было показано, что куркумин может замедлять распространение раковых клеток, нарушая их жизненный цикл и вызывая гибель, — отмечает специалист. — Также было замечено, что куркумин может повысить эффективность химиотерапии и радиотерапии, уменьшить их побочные эффекты. Однако в лечении онкологических заболеваний куркумин не применяется».

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова говорит, что лечебное применение куркумина ограничено его низкой растворимостью в воде, что существенно уменьшает его биодоступность.

«Малое количество куркумина всасывается в желудочно-кишечном тракте, большая часть выводится в неизмененном виде. Но если вещество попадает в плазму в значительных количествах, то существует высокий риск токсичности: в процессе биотрансформации увеличивается вероятность побочных эффектов. При терапии куркумином существует вероятность его накопления в коже и усиление цитотоксического действия», — акцентирует внимание нутрициолог.

По словам Ираиды Моховой, существуют перспективы увеличения биодоступности и избирательности накопления куркумина в тканях-мишенях. Возможно, со временем удастся расширить диапазон и повысить эффективность использования вещества.

Допустимое количество и противопоказания

Гастроэнтеролог и диетолог клиники «Гастроэксперт» Ирина Федорченко отмечает, что в кулинарии обычно используют около одной чайной ложки порошка (примерно 2–3 грамма). Куркумин составляет около 3% массы куркумы — то есть в такой порции содержится примерно 60–90 миллиграммов вещества.

Допустимая суточная доза куркумина составляет 0–3 мг/кг — для человека весом 70 килограммов норма будет до 210 миллиграммов в сутки. Кулинарные количества обычно ниже этих уровней.

Куркуму не следует добавлять в пищу людям, принимающим аспирин и лекарственные препараты для разжижения крови Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С осторожностью стоит использовать куркумин людям с повышенными печеночными пробами и чувствительным ЖКТ.

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова отмечает, что куркума разжижает кровь. Поэтому ее не рекомендуется добавлять в пищу тем, кто принимает аспирин или антикоагулянты. Также специю следует исключить при обострении желчнокаменной болезни и холецистита, так как она усиливает желчеобразование и сокращение желчного пузыря.

Не советуют часто использовать куркуму и при заболеваниях почек (нефрите, гломерулонефрите, мочекаменной болезни), поскольку это может повысить риск образования оксалатных камней.

Ирина Федорченко добавляет, что с осторожностью стоит относиться к биологически активным добавкам: их качество и состав могут отличаться. Возможны примеси и лекарственные взаимодействия, которые не всегда указываются в инструкции. Кроме того, БАДы не проходят утверждение FDA на безопасность и эффективность до выхода на рынок.