НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 764мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
Давка в автобусах
Выплата «Локомотиву»
Ремонт «Лазурного»
Ярославский бренд покорил Россию
Построят школу
Работа рок-клуба под угрозой
Что с трамвайными путями
Создадут «Ваксман-центр»
Новые район на берегу Волги
Чебатков в Ярославле
Еда Разжижает кровь, помогает печени, облегчает жизнь онкобольным: врачи — о пользе и вреде куркумы

Разжижает кровь, помогает печени, облегчает жизнь онкобольным: врачи — о пользе и вреде куркумы

Специалисты раскрыли допустимую суточную норму специи

228
Рассказываем, кому нельзя употреблять специю | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРассказываем, кому нельзя употреблять специю | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рассказываем, кому нельзя употреблять специю

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Куркуму часто используют как приправу, например, для плова. Помимо этого, растет популярность препаратов с куркумином. Врачи рассказали журналисту NGS.RU о пользе и вреде пряности

Полезные свойства

Главный активный компонент куркумы — куркумин. Он обладает антиоксидантным, противовоспалительным, иммуномодулирующим и нейропротективным действием, защищает печень и оказывает противовирусный эффект

Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева отмечает, что противоопухолевая активность куркумина была пока продемонстрирована в доклинических моделях и в исследованиях in vitro (в культуре клеток).

«Было показано, что куркумин может замедлять распространение раковых клеток, нарушая их жизненный цикл и вызывая гибель, — отмечает специалист. — Также было замечено, что куркумин может повысить эффективность химиотерапии и радиотерапии, уменьшить их побочные эффекты. Однако в лечении онкологических заболеваний куркумин не применяется».

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова говорит, что лечебное применение куркумина ограничено его низкой растворимостью в воде, что существенно уменьшает его биодоступность.

«Малое количество куркумина всасывается в желудочно-кишечном тракте, большая часть выводится в неизмененном виде. Но если вещество попадает в плазму в значительных количествах, то существует высокий риск токсичности: в процессе биотрансформации увеличивается вероятность побочных эффектов. При терапии куркумином существует вероятность его накопления в коже и усиление цитотоксического действия», — акцентирует внимание нутрициолог.

По словам Ираиды Моховой, существуют перспективы увеличения биодоступности и избирательности накопления куркумина в тканях-мишенях. Возможно, со временем удастся расширить диапазон и повысить эффективность использования вещества.

Допустимое количество и противопоказания

Гастроэнтеролог и диетолог клиники «Гастроэксперт» Ирина Федорченко отмечает, что в кулинарии обычно используют около одной чайной ложки порошка (примерно 2–3 грамма). Куркумин составляет около 3% массы куркумы — то есть в такой порции содержится примерно 60–90 миллиграммов вещества.

Допустимая суточная доза куркумина составляет 0–3 мг/кг — для человека весом 70 килограммов норма будет до 210 миллиграммов в сутки. Кулинарные количества обычно ниже этих уровней.

Куркуму не следует добавлять в пищу людям, принимающим аспирин и лекарственные препараты для разжижения крови | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКуркуму не следует добавлять в пищу людям, принимающим аспирин и лекарственные препараты для разжижения крови | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Куркуму не следует добавлять в пищу людям, принимающим аспирин и лекарственные препараты для разжижения крови

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

С осторожностью стоит использовать куркумин людям с повышенными печеночными пробами и чувствительным ЖКТ.

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова отмечает, что куркума разжижает кровь. Поэтому ее не рекомендуется добавлять в пищу тем, кто принимает аспирин или антикоагулянты. Также специю следует исключить при обострении желчнокаменной болезни и холецистита, так как она усиливает желчеобразование и сокращение желчного пузыря.

Не советуют часто использовать куркуму и при заболеваниях почек (нефрите, гломерулонефрите, мочекаменной болезни), поскольку это может повысить риск образования оксалатных камней.

Ирина Федорченко добавляет, что с осторожностью стоит относиться к биологически активным добавкам: их качество и состав могут отличаться. Возможны примеси и лекарственные взаимодействия, которые не всегда указываются в инструкции. Кроме того, БАДы не проходят утверждение FDA на безопасность и эффективность до выхода на рынок.

Ранее новосибирские врачи рассказывали о полезных свойствах бананов, которые снижают риск рака пищевода.

ПО ТЕМЕ
Мария ТищенкоМария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
Врач Куркума Рак Онкология
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление