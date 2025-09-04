Запеканка из кабачков: 9 вкусных и простых рецептов на каждый день

Чаще всего запеканку готовят в духовке, но можно также в микроволновке и на сковороде Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Осенью у многих дома появляются те еще запасы кабачков. Вырастили вы их самостоятельно или они достались вам в наследство, вопрос всегда остается один: что приготовить из кабачков. Мы уже рассказывали, как сделать из них оладьи и икру, а сегодня время запеканки. Обещаем: эти 9 простых и интересных рецептов займут достойное место в вашей семейной кулинарной книге.

Классическая запеканка из кабачков

В классическом рецепте используют всего несколько ингредиентов. Готовится запеканка из кабачков быстро и просто, справится даже начинающий кулинар. Не забудьте помыть яйца перед началом готовки. Зелень можно не добавлять на втором этапе, а посыпать ею уже готовое блюдо. Запеканка прекрасно подойдет для завтрака, ведь входящие в его состав яйца и сыр — источники белка и энергии.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Ингредиенты:

кабачки — 2–3 шт.;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 120 г;

соль, зелень — по вкусу;

панировочные сухари — 35 г.

Приготовление:

Кабачки натрите на крупной терке, оставьте на 10 минут, отожмите сок. В миске взбейте яйца до легкой пены, залейте ими кабачки. Добавьте туда мелко нарезанную зелень, натертый на крупной терке сыр. Посолите, тщательно перемешайте все ингредиенты. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите в нее подготовленную массу и разровняйте. Сверху посыпьте панировочными сухарями. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Запеканка из кабачков с грибами

Сезон грибов, как и кабачков, сейчас тоже в самом разгаре. Их сочетание порадует ярким вкусом. Запеканка получится сытная. Подавать ее можно теплой как самостоятельное блюдо, например на ужин. Грибы подойдут любые. По желанию можно полить запеканку сметаной или любым соусом по вкусу.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Ингредиенты:

кабачки — 2–3 шт.;

грибы — 300 г;

лук — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте грибы и лук, обжарьте на сливочном масле. Кабачки натрите на терке, дайте постоять и отожмите сок. Смешайте овощи и грибы. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите туда смесь. Яйца слегка взбейте с солью и перцем, добавьте сметану и натертый сыр. Залейте этой смесью овощи и грибы. Разровняйте. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут.

Запеканка из кабачков с брынзой

Легкая запеканка из кабачков с брынзой подойдет на каждый день. Она получится нежная и сочная с приятным ароматом зелени и чеснока, а солоноватая брынза придаст блюду пикантность. Готовую запеканку нужно достать из духовки и дать ей немного остыть. На стол лучше подавать в теплом виде с любым соусом или свежими овощами.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

брынза — 250 г;

яйца — 3 шт.;

укроп — 2–3 веточки;

петрушка — 2–3 веточки;

чеснок — 3 зубчика;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление:

Кабачки натрите, посолите, спустя 10 минут отожмите сок. Измельчите укроп и петрушку. Брынзу натрите на крупной терке. В глубокой миске смешайте кабачки, брынзу и зелень. Вбейте туда яйца и всё тщательно перемешайте. Добавьте измельченный чеснок, соль и перец. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите в нее подготовленную массу, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Запеканка из кабачков с курицей и сыром

Простая, диетическая запеканка из овощей и мяса птицы прекрасно подойдет для семейного ужина. Сочные кабачки, нежное куриное филе и расплавленный сыр создают неповторимый вкусовой букет. Дижонская горчица придаст пикантность и разнообразит текстуру блюда. Готовую запеканку можно посыпать сезонной зеленью для красоты.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

кабачки — 1–2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 100 г;

дижонская горчица — 1 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

твердый сыр — 70 г;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

специи сухие — по вкусу.

Приготовление:

В миске смешайте сметану с горчицей. Добавьте соль, перец и специи. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и перемешайте со сметанно-горчичным маринадом. Оставьте на 15 минут. Натрите кабачки, дайте постоять, удалите сок. Добавьте их к курице. Перемешайте. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле. Добавьте к курице и кабачкам. В миску разбейте яйца, слегка взбейте, аккуратно введите муку. Добавьте смесь к овощам и курице. Перемещайте. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите туда всю массу. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Посыпьте запеканку тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут.

Запеканка из кабачков с творогом на сковородке

Запеканка имеет приятную нежную консистенцию и ярко выраженный творожный вкус. Готовится она за считаные минуты, поэтому прекрасно подойдет для завтрака. При переворачивании запеканки важно быть осторожным, чтобы она не развалилась. Можно использовать тарелку. Нужно сначала накрыть ею сковороду и перевернуть. Затем аккуратно переложить запеканку снова на сковороду.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

творог — 150 г;

сыр твердый — 50 г;

молоко — 50 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — 1–2 веточки;

масло растительное — 1–2 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца, влейте туда молоко, перемешайте. Добавьте творог и натертый сыр. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Всыпьте аккуратно муку. Натрите кабачки, измельчите петрушку, пропустите через пресс чеснок. Перемешайте все ингредиенты. Посолите, поперчите. Переложите массу в разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Выпекайте на слабом огне 10 минут. Потом переверните и жарьте еще 10 минут. Аккуратно переложите запеканку на тарелку.

Запеканка из кабачков и фарша

Очень простой в приготовлении рецепт мясной запеканки. Помидоры придают блюду сочность, фарш делает ее сытной, а кабачки — нежной. По желанию можно добавить в запеканку чеснок, тогда ее аромат заполнит весь дом. Подавать готовое блюдо нужно в горячем виде. Для красоты запеканку можно посыпать зеленью.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

помидоры — 3 шт.;

фарш — 200 г;

лук — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 100 г;

сода — 0,5 ч. л.;

соль, молотый черный перец — по вкусу;

растительное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте кабачки и помидоры кружочками. Фарш слегка обжарьте с измельченным луком, сыр натрите на терке. Смешайте яйца со сметаной, содой, солью и перцем. Выложите в смазанную маслом форму кабачки, помидоры и фарш слоями. Залейте всё подготовленной смесью и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

Запеканка из кабачков с морковью

А что, если добавить в простой классический рецепт кабачковой запеканки морковь? Получится сочное и вкусное овощное блюдо со сладковатой ноткой. Запеканку можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Яйца и мука хорошо держат форму запеканки, а твердый сыр придает ей нежное послевкусие.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Ингредиенты:

кабачки — 2–3 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 2 ст. л.,

манная крупа — 150 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

растительное масло — 1–2 ст. л.

Приготовление:

Кабачки натрите на крупной терке, оставьте на 10 минут, отожмите сок. Морковь натрите на мелкой терке. В кабачки добавьте морковь, 2 яйца, соль и перец, перемешайте. Добавьте манку и снова перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом и выложите туда получившуюся массу. В отдельной миске смешайте яйцо и сметану. Взбейте массу и залейте ею запеканку. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Запеканка из кабачков с овсяными хлопьями в микроволновке

Полезную для организма и легкую запеканку из кабачков можно приготовить даже в микроволновой печи буквально за 15 минут. Отличный вариант для тех, кто дорожит временем, но при этом хочет сытно позавтракать. По желанию можно добавить в блюдо итальянские травы, тогда оно заиграет новыми нотками. Сверху теплую запеканку можно полить нежирной сметаной или другим соусом.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Ингредиенты:

кабачки — 300 г;

хлопья овсяные — 60 г;

сыр твердый — 100 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 50 мл;

укроп свежий — 1–2 веточки;

масло растительное — 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Кабачок натрите на крупной терке, посолите, через 10 минут отожмите сок. Твердый сыр натрите на крупной терке. В миску разбейте яйца, влейте молоко, слегка взбейте. К кабачкам добавьте половину натертого сыра, яично-молочную смесь, измельченную зелень, овсяные хлопья. Всё перемешайте. Форму для микроволновки смажьте растительным маслом, выложить смесь из кабачков и овсянки. Сверху посыпьте оставшимся натертым сыром. Выпекайте в микроволновке 7–10 минут при мощности 800 Вт, потом готовьте 5 минут при мощности 350 Вт.

Запеканка из кабачков и баклажанов

В этом рецепте на подмогу кабачкам приходят сезонные баклажаны. Вкусное, оригинальное и красивое овощное блюдо подойдет для праздничного стола и повседневного застолья. Если хотите, чтобы блюдо было диетическим, не добавляйте картофель. Для красоты запеканку можно посыпать зеленью.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

баклажаны — 2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

яйца — 1 шт.;

молоко — 500 мл;

твердый сыр — 100 г;

помидоры — 4 шт.;

картошка — 4 шт.;

мука — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление:

Баклажаны вымойте и нарежьте кружочками. Хорошо посолите, перемешайте и оставьте на время. Затем промойте. Нарежьте кружочками картошку, кабачок и помидоры. В сковородке растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте до золотистого цвета. Влейте немного молока, разбейте комочки. Добавьте остальное молоко и томите пару минут помешивая. Дайте соусу немного остыть и добавьте в него яйцо. Форму для запеканки смажьте растительным маслом. Выложите овощи красиво, чередуя друг с другом. Посолите и поперчите. Залейте соусом. Присыпьте тертым сыром. Запеканку поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.