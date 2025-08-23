Сердцебиение, паралич дыхания, смерть: рассказываем про самые ядовитые растения Ярославской области

Если вас спросят про опасные растения Ярославской области, то, скорее всего, вы назовете борщевик. И не ошибетесь. Однако не все знают, что это далеко не единственное растение в нашем регионе, которое может причинить вред человеку.
Кажущиеся на первый взгляд безобидными представители флоры способны парализовать дыхание, вызвать поражения различных органов и даже убить.
76.RU подготовил список самых опасных представителей флоры Ярославской области. О них нашему порталу рассказала заведующая оранжереей факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Татьяна Довиденко.
Вороний глаз
Вороний глаз — растение, внешне похожее на чернику, но смертельно ядовитое. Его ягоды содержат опасные органические соединения — сапонин паристифин, гликозид паридин, алкалоиды. Всего пара-тройка ягод могут привести к летальному исходу даже у взрослого человека.
Белладонна
Черно-фиолетовые плоды белладонны — крупные и блестящие. Но и они таят в себе смертельную опасность. Зачастую ее путают с дикой вишней. Однако, стоит только понюхать лист белладонны, имеющий крайне неприятный запах, и сразу можно понять, что трогать ее не стоит.
Симптомами отравления ягодами белладонны являются жжение во рту, затрудненное глотание, учащенное сердцебиение, нарушение зрения, светобоязнь, двигательное и психическое возбуждение. Иногда появляются бред, галлюцинации, полная потеря ориентации и судороги. Возможны паралич дыхательных мышц и сосудистая недостаточность, что способно привести к гибели.
Паслен черный
Паслен черный отдаленно напоминает черную смородину, ягоды которой растут кистями. У паслена плоды собраны гроздьями. Их употребление может нанести серьезный вред здоровью. В числе симптомов — тошнота, головокружение, нарушение сердечного ритма. Наибольшую опасность представляют неспелые ягоды — в них концентрация токсинов наиболее велика.
Ландыш
Ландыш тоже опасен. А конкретно — его ягоды. Красно-оранжевые плоды могут привлечь своей яркостью и вкусом «с кислинкой». Однако, они вызывают сильную тошноту, рвоту, потемнение в глазах, острые боли в животе и головокружение. К летальному исходу может привести даже небольшое количество съеденных плодов.
Бузина
У бузины ядовитые листья и ягоды. Особенно опасны незрелые плоды. К счастью, ягоды имеют неприятный запах и отвратительный вкус. Попробовав их, можно получить сильнейшее пищевое отравление, сопровождающееся слюноотделением, тошнотой, расстройством кишечника, повышением артериального давления, увеличением частоты и глубины дыхания.
Волчье лыко
В смешанных и хвойных лесах Ярославской области также можно встретить растение, называемое волчьим лыком. Его ягоды похожи на облепиху. Но у растения ядовиты абсолютно все его части. А гибель может вызвать всего несколько съеденных плодов. Их нельзя даже трогать — после прикосновения на коже могут появиться ожоги, волдыри, аллергические реакции. Аромат цветущего кустарника вызывает кашель, отек, насморк у аллергиков.
Белена черная
Это растение тоже очень ядовито. Помните фразеологизм «белены объелся»? Так говорят о человеке, впавшем в безумие. И неспроста! Это растение ядовито от корня до листьев из-за содержащихся в нём алкалоидов, таких как атропин, скополамин, гиосциамин. Эти вещества вызывают помутнение рассудка, нарушение зрения, голос становиться хриплым, человек испытывает сильнейшую жажду, скачки давления и аритмию. Возможны кома и летальный исход, если не оказать медицинскую помощь незамедлительно.
Бересклет
Если взрослый вряд ли соблазнится ягодами бересклета, то ребенок может попробовать на вкус яркие розово-оранжевые с черным глазком плоды этого кустарника. Неприятный вкус не даст употребить много, но рвота и диарея будут гарантированы. Большие дозы ягод могут спровоцировать кишечное кровотечение.
Цикута, болиголов, борщевик
Не менее опасны и растения, не плодоносящие привлекательными ягодами — вех ядовитый (другое название — цикута), болиголов, борщевик Сосновского. Если о борщевике знают практически все и обходят его стороной, то цикута и болиголов не имеют такого отпугивающего внешнего вида. Однако, обычные с виду травы содержат смертоносные токсины.
Яд цикуты может вызвать нарушение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. Растение иногда становится причиной отравления крупного рогатого скота. Симптомы проявляются через 1–2 часа в виде головокружения, тошноты, рвоты, судорог, напоминающих эпилептические, возможен летальный исход.
Болиголов можно встретить на лугах, вдоль дорог, заборов. Отравление наступает, если пожевать стебель. Симптомами является тошнота, расширение зрачков, нарушение глотания, судороги.
Лютик едкий
Милый с виду лютик едкий, который в народе называют «куриная слепота», ядовит полностью. В список токсичных веществ, содержащихся в лютике, входит протоанемонин — он раздражающе воздействует на кожу и слизистые. Собрав букет из желтых цветов лютика, можно получить не только раздражение кожи и нарывы, но и ожоги слизистых, потерю зрения. При употреблении в пищу — расстройство желудочно-кишечного тракта, спутанность сознания, рвоту.
Ясенец
Ясенец (он же неопалимая купина) — привлекательное красивое растение с темно-зелеными листьями и приятным цитрусовым ароматом. Его можно встретить в ярославских лесах. Цветет ясенец с начала до середины лета всеми тонами розового, сиреневого цветов, белым и красными оттенками. После цветения завязывается плод — красивая коробочка из пяти гнезд с семенами. При этом всё растение очень богато ядовитыми эфирными маслами, насыщено алколоидами.
Вокруг этого растения создается отравляющая зона — воздух бывает пропитан ядом на расстоянии до двух метров. Коварной особенностью неопалимой купины является и то, что симптомы от встречи с ней проявляются через сутки — мало кто сопоставляет взаимодействие с растением и отравление. У человека может появиться головная боль, повышение температуры тела. При прикосновении к растению на коже возникают ожоги, покрытые пузырями. Волдыри сами лопаются, оставляют после себя обширные раны и язвы. Такие ожоги заживают долго с образованием шрамов.
Зверобой
Скрытую опасность в себе таят порой и лекарственные растения. Так зверобой, применяемый для лечения многих заболеваний, может стать причиной солнечных ожогов. Растение содержит вещества, обладающие фотосенсибилизирующим действием, то есть повышающими чувствительность кожи к действию солнечного света. Наиболее подвержены воздействию светлокожие люди и животные светлой, белой масти. Даже овцы и козы, отведав зверобоя, получают солнечные ожоги вплоть до образования язв и волдырей.
Как уберечься
Татьяна Довиденко посоветовала для сохранения здоровья и жизни не употреблять в пищу никаких незнакомых растений, ягод, грибов.