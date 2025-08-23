Сердцебиение, паралич дыхания, смерть: рассказываем про самые ядовитые растения Ярославской области

В Ярославской области растет множество опасных растений Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы, Александра Мамонтова / 76.RU

Если вас спросят про опасные растения Ярославской области, то, скорее всего, вы назовете борщевик. И не ошибетесь. Однако не все знают, что это далеко не единственное растение в нашем регионе, которое может причинить вред человеку.

Кажущиеся на первый взгляд безобидными представители флоры способны парализовать дыхание, вызвать поражения различных органов и даже убить.

76.RU подготовил список самых опасных представителей флоры Ярославской области. О них нашему порталу рассказала заведующая оранжереей факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Татьяна Довиденко.

Вороний глаз

Вороний глаз — ядовитое растение Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Вороний глаз — растение, внешне похожее на чернику, но смертельно ядовитое. Его ягоды содержат опасные органические соединения — сапонин паристифин, гликозид паридин, алкалоиды. Всего пара-тройка ягод могут привести к летальному исходу даже у взрослого человека.

Белладонна

Ягоды белладонны таят в себе смертельную опасность Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Черно-фиолетовые плоды белладонны — крупные и блестящие. Но и они таят в себе смертельную опасность. Зачастую ее путают с дикой вишней. Однако, стоит только понюхать лист белладонны, имеющий крайне неприятный запах, и сразу можно понять, что трогать ее не стоит.

Симптомами отравления ягодами белладонны являются жжение во рту, затрудненное глотание, учащенное сердцебиение, нарушение зрения, светобоязнь, двигательное и психическое возбуждение. Иногда появляются бред, галлюцинации, полная потеря ориентации и судороги. Возможны паралич дыхательных мышц и сосудистая недостаточность, что способно привести к гибели.

Паслен черный

Паслен похож на смородину, но есть его нельзя Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Паслен черный отдаленно напоминает черную смородину, ягоды которой растут кистями. У паслена плоды собраны гроздьями. Их употребление может нанести серьезный вред здоровью. В числе симптомов — тошнота, головокружение, нарушение сердечного ритма. Наибольшую опасность представляют неспелые ягоды — в них концентрация токсинов наиболее велика.

Ландыш

Ягоды ландыша очень ядовиты Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Ландыш тоже опасен. А конкретно — его ягоды. Красно-оранжевые плоды могут привлечь своей яркостью и вкусом «с кислинкой». Однако, они вызывают сильную тошноту, рвоту, потемнение в глазах, острые боли в животе и головокружение. К летальному исходу может привести даже небольшое количество съеденных плодов.

Бузина

У бузины ядовиты и плоды, и листья Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

У бузины ядовитые листья и ягоды. Особенно опасны незрелые плоды. К счастью, ягоды имеют неприятный запах и отвратительный вкус. Попробовав их, можно получить сильнейшее пищевое отравление, сопровождающееся слюноотделением, тошнотой, расстройством кишечника, повышением артериального давления, увеличением частоты и глубины дыхания.

Волчье лыко

Ягоды волчьего лыка есть нельзя Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

В смешанных и хвойных лесах Ярославской области также можно встретить растение, называемое волчьим лыком. Его ягоды похожи на облепиху. Но у растения ядовиты абсолютно все его части. А гибель может вызвать всего несколько съеденных плодов. Их нельзя даже трогать — после прикосновения на коже могут появиться ожоги, волдыри, аллергические реакции. Аромат цветущего кустарника вызывает кашель, отек, насморк у аллергиков.

Белена черная

Белена ядовита от корня до листьев Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Это растение тоже очень ядовито. Помните фразеологизм «белены объелся»? Так говорят о человеке, впавшем в безумие. И неспроста! Это растение ядовито от корня до листьев из-за содержащихся в нём алкалоидов, таких как атропин, скополамин, гиосциамин. Эти вещества вызывают помутнение рассудка, нарушение зрения, голос становиться хриплым, человек испытывает сильнейшую жажду, скачки давления и аритмию. Возможны кома и летальный исход, если не оказать медицинскую помощь незамедлительно.

Бересклет

Ягоды бересклета несъедобны Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Если взрослый вряд ли соблазнится ягодами бересклета, то ребенок может попробовать на вкус яркие розово-оранжевые с черным глазком плоды этого кустарника. Неприятный вкус не даст употребить много, но рвота и диарея будут гарантированы. Большие дозы ягод могут спровоцировать кишечное кровотечение.

Цикута, болиголов, борщевик

Не менее опасны и растения, не плодоносящие привлекательными ягодами — вех ядовитый (другое название — цикута), болиголов, борщевик Сосновского. Если о борщевике знают практически все и обходят его стороной, то цикута и болиголов не имеют такого отпугивающего внешнего вида. Однако, обычные с виду травы содержат смертоносные токсины.

Яд цикуты может вызвать нарушение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. Растение иногда становится причиной отравления крупного рогатого скота. Симптомы проявляются через 1–2 часа в виде головокружения, тошноты, рвоты, судорог, напоминающих эпилептические, возможен летальный исход.

Цикута опасна Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Болиголов можно встретить на лугах, вдоль дорог, заборов. Отравление наступает, если пожевать стебель. Симптомами является тошнота, расширение зрачков, нарушение глотания, судороги.

Болиголов лучше не трогать Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Об опасности борщевика знают все Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Лютик едкий

Даже лютик может быть опасным Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Милый с виду лютик едкий, который в народе называют «куриная слепота», ядовит полностью. В список токсичных веществ, содержащихся в лютике, входит протоанемонин — он раздражающе воздействует на кожу и слизистые. Собрав букет из желтых цветов лютика, можно получить не только раздражение кожи и нарывы, но и ожоги слизистых, потерю зрения. При употреблении в пищу — расстройство желудочно-кишечного тракта, спутанность сознания, рвоту.

Ясенец

Даже воздух около этого растения может быть пропитан ядом Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Ясенец (он же неопалимая купина) — привлекательное красивое растение с темно-зелеными листьями и приятным цитрусовым ароматом. Его можно встретить в ярославских лесах. Цветет ясенец с начала до середины лета всеми тонами розового, сиреневого цветов, белым и красными оттенками. После цветения завязывается плод — красивая коробочка из пяти гнезд с семенами. При этом всё растение очень богато ядовитыми эфирными маслами, насыщено алколоидами.

Вокруг этого растения создается отравляющая зона — воздух бывает пропитан ядом на расстоянии до двух метров. Коварной особенностью неопалимой купины является и то, что симптомы от встречи с ней проявляются через сутки — мало кто сопоставляет взаимодействие с растением и отравление. У человека может появиться головная боль, повышение температуры тела. При прикосновении к растению на коже возникают ожоги, покрытые пузырями. Волдыри сами лопаются, оставляют после себя обширные раны и язвы. Такие ожоги заживают долго с образованием шрамов.

Зверобой

Зверобой может быть опасен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скрытую опасность в себе таят порой и лекарственные растения. Так зверобой, применяемый для лечения многих заболеваний, может стать причиной солнечных ожогов. Растение содержит вещества, обладающие фотосенсибилизирующим действием, то есть повышающими чувствительность кожи к действию солнечного света. Наиболее подвержены воздействию светлокожие люди и животные светлой, белой масти. Даже овцы и козы, отведав зверобоя, получают солнечные ожоги вплоть до образования язв и волдырей.

Как уберечься