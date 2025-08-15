6 вкуснейших рецептов оладий из кабачков: такого вы еще не готовили

Оладьи под силу приготовить даже начинающему кулинару Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Оладьи — вкусное и простое блюдо, от названия которого даже на душе становится теплей. Ну а когда в игру вступают еще и кабачки, от которых в августе в каждом доме ломятся столы и полки, оладушки становятся еще и настоящим спасением. Ведь больше не надо думать, куда их девать. Во всяком случае, если знать наши рецепты оладий из кабачков.

Оладьи из кабачков на кефире

Воздушные оладьи подойдут для завтрака, перекуса в течение дня или легкого ужина. Идеальное блюдо получится из молодых кабачков. Их не нужно чистить и удалять семена, просто натрите на крупной терке несколько штук — и вперед! Кефир сделает их особенно воздушными, а свежий кабачок придаст сочность.

Ингредиенты:

кабачки — 500 г;

теплый кефир — 200 мл;

лук — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

мука — 120 г;

сода — 0,5 ч. л.;

щепотка сахара;

соль, черный перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Смешайте кефир с содой, солью и сахаром. Кабачки натрите на терке, добавьте яйца, муку, измельченный лук и молотый перец. Влейте кефир и хорошо перемешайте. Обжарьте оладьи на разогретой сковороде с маслом.

Оладьи из кабачков и бананов

Неожиданно вкусное и полезное сочетание. Нежный кабачок и сладкий банан создают гармоничный дуэт. Оладьи получаются мягкими и ароматными. Это отличный способ добавить овощи в рацион маленьких детей или порадовать взрослых необычным десертом. При жарке оладушки впитывают в себя много масла, поэтому доведите их до готовности и выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Ингредиенты:

кабачки молодые — 500–700 г;

бананы — 3 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

мука — 3–6 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1,5 ч. л.;

корица — 0,5 ч. л.;

растительное масло для жарки

Приготовление:

Натрите кабачки на крупной терке, переложите в дуршлаг, посолите и перемешайте. Оставьте на 10 минут. В миску натрите 3 банана, добавьте яйцо, сметану, сахар и корицу. Всё хорошенько перемешайте. Отожмите кабачки, чтобы в них практически не осталось влаги, смешайте с остальными ингредиентами. Постепенно, перемешивая, добавьте муку. Замесите тесто. Разогревайте растительное масло в сковороде. Обжаривайте оладьи до золотистой корочки.

Оладьи из кабачков с манкой

Это простой и быстрый способ приготовить вкусный и полезный завтрак или перекус. Манка помогает связать ингредиенты и придает оладьям нежную текстуру, а кабачки делают их сочными. Идеальное блюдо для тех, кто хочет разнообразить свой рацион или порадовать близких вкусным и малокалорийным блюдом. Подавайте оладушки горячими со сметаной.

Ингредиенты:

кабачки — 300 г;

яйца — 1 шт.;

манка — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Кабачки натрите на крупной терке, посолите, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут. После хорошо отожмите и удалите лишнюю влагу. Добавьте к кабачкам сырое яйцо и манку. Хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла. Налейте на сковородку немного масла и обжарьте кабачковое тесто до румяной корочки с обеих сторон.

Оладьи из кабачков с мясом

Это блюдо более сытное и калорийное. Вполне подойдет для ужина, когда хочется чего-то простого, но в то же время питательного и оригинального. Для приготовления вполне подойдет фарш из говядины или индейки. Кабачки делают блюдо нежным, а фарш добавляет насыщенности вкусу. Можно посыпать оладьи свежей сезонной зеленью, подавать с различными соусами или сметаной.

Ингредиенты:

кабачки средние — 2 шт.;

мясной фарш — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3 ст. л.;

зубчик чеснока — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Натрите кабачки на крупной терке, немного посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они выделили сок. Отожмите кабачки, добавьте яйцо, перец, муку, фарш и измельченный чеснок. Хорошо разогрейте сковородку, налейте масло, обжарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки.

Оладьи из кабачков с овсяными хлопьями

Овсяные хлопья содержат клетчатку и делают оладьи более питательными, а кабачки — сочными и нежными. Это отличный вариант для тех, кто следит за своим здоровьем и хочет получить максимум пользы от каждого приема пищи. Подавать можно с обезжиренной сметаной.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

овсяные хлопья — 5 ст. л.;

петрушка — полпучка;

соль, молотый перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Натрите кабачки на терке, посолите, дайте немного постоять и отожмите влагу. Добавьте хлопья, молотый перец, измельченную петрушку и слегка взбитые яйца. Перемешайте и оставьте на 10 минут. Разогрейте сковородку, добавьте масло и обжарьте оладушки до румянца с обеих сторон.

Оладьи с кабачками и лисичками

Прекрасный вариант овощных оладий, где кабачок используется как основа, а лисички — как дополнительный ингредиент. Вместо лисичек можно взять и другие лесные грибы или шампиньоны. Оладьи подойдут для завтрака, обеда или ужина. Подавать можно как самостоятельное блюдо с густым соусом или в сочетании с салатом.

Ингредиенты:

лисички — 250 г;

мука — 50 г;

яйца — 2 шт.;

кабачки — 1–2 шт.;

зубчики чеснока — 1 шт.;

укроп — 3–4 веточки;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Кабачок натрите на крупной терке, дайте постоять и отожмите сок. Лисички и укроп мелко нарежьте. Яйцо в миске взбейте, добавьте соль и перец. Смешайте все ингредиенты, добавьте пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте до однородности, добавьте муку и снова перемешайте. В сковородке разогрейте растительное масло и обжарьте оладьи с двух сторон до румянца.

