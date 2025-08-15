НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски

«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски

После такого вкусного описания вам точно захочется их приготовить

155
1 комментарий
Здесь не только рецепт шашлыка, но и бонусом&nbsp;— салата | Источник: Артуш Костанян Здесь не только рецепт шашлыка, но и бонусом&nbsp;— салата | Источник: Артуш Костанян

Здесь не только рецепт шашлыка, но и бонусом — салата

Источник:

Артуш Костанян

Для шашлыков никогда не поздно, особенно жарким летним выходным. Артуш Костанян, обувщик из Армении, живущий в Архангельске, точно с этим согласен. И он не только отлично провел воскресный день вместе с друзьями и со вкусом рассказал нашим коллегам из 29.RU об этом, но и поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски, да так, что у вас слюнки потекут от одного только описания. Далее — прямая речь.

Мы решили обмыть новые туфли моего друга Евгения, и Новодвинск — город в Архангельской области, где он живет, — накрыло ароматной волной «цунами» из запаха 12 килограмм шашлыка из свиных ребрышек и шейки фермерской откормки зерном и отрубями, замаринованных мною луком с реганом, чабрецом и молотыми перцами с половиной чайной ложки молотой зиры, естественно, без соли!

Источник: Артуш КостанянИсточник: Артуш Костанян
Источник:

Артуш Костанян

Источник: Артуш КостанянИсточник: Артуш Костанян
Источник:

Артуш Костанян

Маринованное мясо солят за 15 минут до выкладки шампуров на угли. Только так и никак по-другому — это главное правило приготовления армянского хоровац (шашлык по-армянски). И никаких майонезов, минералок и другой подобной гадости! Расскажи такое у нас в Армении, люди обхохочутся! И еще — мясо обязательно должно быть с жирком, тогда весь мясной сок окажется у вас во рту, а не в маринаде!

Вообще, шашлык из ребер — это шедевр шашлычного искусства! Он самый вкусный!

Когда ребра жарятся на углях и под воздействием температуры немного оголяются на концах, и ты берешься за косточку двумя руками и вгрызаешься зубами в мясо, то тут главное изловчиться и съесть его так, чтобы весь мясной сок вместе с жирком оказался у тебя во рту, а не потек по рукам до самых локтей.

Правда, нам с друзьями это уже давно не грозит: годы тренировок говорят за себя, тем более что у меня и моего друга Арамаиса это заложено на генетическом, армянском уровне! Ну а Женя, как говорится, с кем поведешься, так тебе и надо… После сотни килограмм «тренировок» на моем шашлыке стал уже почти армянином, и его генетический код постепенно перестроился настолько, что после уминания пары-тройки килограмм шашлыка он начинает говорить по-русски с ереванским акцентом!

Одним словом, шашлык на ребрах творит чудеса!

Артуш Костанян

Правда, есть у него один недостаток, и, как говорит армянская пословица, даже у изюма бывает косточка, то косточка этого шашлыка в том, что желудок наедается до отвала, а глаза остаются всё еще голодные!

Источник: Артуш КостанянИсточник: Артуш Костанян
Источник:

Артуш Костанян

Источник: Артуш КостанянИсточник: Артуш Костанян
Источник:

Артуш Костанян

Женя, в отличие от меня с Армаисом, доедает третий килограмм мяса — вот что значит 32-летняя молодость, аж завидно стало!

На гарнир я напек на углях овощей — баклажаны, перец, помидоры — и заправил их пачкой масла, чесноком и кинзой, приготовил горячий салат аджабсандал, без которого у нас в Армении не обходится ни один шашлычный пикник. Я, кстати, на свою голову так «подсадил» на него всех своих друзей, что теперь они категорически отказываются есть мясо без аджабсандала!

Источник: Артуш КостанянИсточник: Артуш Костанян
Источник:

Артуш Костанян

Источник: Артуш КостанянИсточник: Артуш Костанян
Источник:

Артуш Костанян

Допив остатки шикарного, сухого красного, мы еще раз поздравили Женю с обновкой и, откланявшись Арамаису за гостеприимство, направились домой в Архангельск. Замечательно посидели, спасибо тебе, Новодвинск!

Артуш КостанянАртуш Костанян
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении

Хотите попробовать такой шашлык?

Да
Нет

Артуш уже делился с нами этим летом рецептом армянской окрошки: обязательно попробуйте, если еще не успели. А еще рецептом баже с рыбой. Мы общались с Артушем о его ремесле, жизни в Архангельске и любви к мясу.

Мария Вершинина
Мария Вершинина
Корреспондент
Шашлык Рецепт Салат Отдых
