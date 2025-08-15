«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски

Здесь не только рецепт шашлыка, но и бонусом — салата Источник: Артуш Костанян

Для шашлыков никогда не поздно, особенно жарким летним выходным. Артуш Костанян, обувщик из Армении, живущий в Архангельске, точно с этим согласен. И он не только отлично провел воскресный день вместе с друзьями и со вкусом рассказал нашим коллегам из 29.RU об этом, но и поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски, да так, что у вас слюнки потекут от одного только описания. Далее — прямая речь.

Мы решили обмыть новые туфли моего друга Евгения, и Новодвинск — город в Архангельской области, где он живет, — накрыло ароматной волной «цунами» из запаха 12 килограмм шашлыка из свиных ребрышек и шейки фермерской откормки зерном и отрубями, замаринованных мною луком с реганом, чабрецом и молотыми перцами с половиной чайной ложки молотой зиры, естественно, без соли!

Маринованное мясо солят за 15 минут до выкладки шампуров на угли. Только так и никак по-другому — это главное правило приготовления армянского хоровац (шашлык по-армянски). И никаких майонезов, минералок и другой подобной гадости! Расскажи такое у нас в Армении, люди обхохочутся! И еще — мясо обязательно должно быть с жирком, тогда весь мясной сок окажется у вас во рту, а не в маринаде!

Вообще, шашлык из ребер — это шедевр шашлычного искусства! Он самый вкусный!

Когда ребра жарятся на углях и под воздействием температуры немного оголяются на концах, и ты берешься за косточку двумя руками и вгрызаешься зубами в мясо, то тут главное изловчиться и съесть его так, чтобы весь мясной сок вместе с жирком оказался у тебя во рту, а не потек по рукам до самых локтей.

Правда, нам с друзьями это уже давно не грозит: годы тренировок говорят за себя, тем более что у меня и моего друга Арамаиса это заложено на генетическом, армянском уровне! Ну а Женя, как говорится, с кем поведешься, так тебе и надо… После сотни килограмм «тренировок» на моем шашлыке стал уже почти армянином, и его генетический код постепенно перестроился настолько, что после уминания пары-тройки килограмм шашлыка он начинает говорить по-русски с ереванским акцентом!

Одним словом, шашлык на ребрах творит чудеса! Артуш Костанян

Правда, есть у него один недостаток, и, как говорит армянская пословица, даже у изюма бывает косточка, то косточка этого шашлыка в том, что желудок наедается до отвала, а глаза остаются всё еще голодные!

Женя, в отличие от меня с Армаисом, доедает третий килограмм мяса — вот что значит 32-летняя молодость, аж завидно стало!

На гарнир я напек на углях овощей — баклажаны, перец, помидоры — и заправил их пачкой масла, чесноком и кинзой, приготовил горячий салат аджабсандал, без которого у нас в Армении не обходится ни один шашлычный пикник. Я, кстати, на свою голову так «подсадил» на него всех своих друзей, что теперь они категорически отказываются есть мясо без аджабсандала!

Допив остатки шикарного, сухого красного, мы еще раз поздравили Женю с обновкой и, откланявшись Арамаису за гостеприимство, направились домой в Архангельск. Замечательно посидели, спасибо тебе, Новодвинск!

Артуш Костанян Потомственный обувщик из Армении

