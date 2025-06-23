Россиян предупредили о риске появления радиоактивных продуктов из-за Ирана

Продукты из разных стран могут стать непригодными для употребления Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Удары по ядерным объектам в Иране могут привести к радиационному заражению продуктов из нескольких стран. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Всю эту историю никто не рассматривает с гуманитарной стороны. Я вижу здесь гораздо больше опасений с точки зрения последствий, которые могут быть при повреждении объектов с ядерной энергетикой в части безопасности продукции, выращиваемой как в Иране, так и на близлежащих территориях», — сообщил глава Россельхознадзора.

Он отметил, что Иран производит большие объемы растительной и животноводческой продукции. В случае загрязнения территорий в результате повреждений атомных объектов Россия будет вынуждена проверять поступающую продукцию на радиацию, подчеркнул Данкверт в интервью ТАСС.