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Еда Россиян предупредили о риске появления радиоактивных продуктов из-за Ирана

Россиян предупредили о риске появления радиоактивных продуктов из-за Ирана

Повреждение атомных объектов грозит опасными последствиями

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7 комментариев
Продукты из разных стран могут стать непригодными для употребления | Источник: Анна Селина / MSK1.RUПродукты из разных стран могут стать непригодными для употребления | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Продукты из разных стран могут стать непригодными для употребления

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Удары по ядерным объектам в Иране могут привести к радиационному заражению продуктов из нескольких стран. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Всю эту историю никто не рассматривает с гуманитарной стороны. Я вижу здесь гораздо больше опасений с точки зрения последствий, которые могут быть при повреждении объектов с ядерной энергетикой в части безопасности продукции, выращиваемой как в Иране, так и на близлежащих территориях», — сообщил глава Россельхознадзора.

Он отметил, что Иран производит большие объемы растительной и животноводческой продукции. В случае загрязнения территорий в результате повреждений атомных объектов Россия будет вынуждена проверять поступающую продукцию на радиацию, подчеркнул Данкверт в интервью ТАСС.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Тегеран нанес ответный удар. Взаимные атаки продолжаются по сей день. 22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана. После удара началась широкомасштабная эвакуация населенных пунктов, которые расположены с тремя ядерными установками Ирана. Местные СМИ сообщили, что ядерные объекты были эвакуированы заранее. Кроме того, обогащенный уран успели вывезти, чтобы исключить угрозу радиационного загрязнения.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Продукты Иран Радиация Россельхознадзор
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Комментарии
7
Гость
20 часов
У нас много продуктов из Ирана, в т.ч. сливочное масло, фрукты и овощи. Только мы и не знаем, что они из Ирана. Торговые сети предпочитают не указывать происхождение. А масло вообще у нас фасуют в наши оберточки и пишут, что изготовитель наш
Гость
20 часов
Да у нас самих здесь бушует ураган. Ураган "Эльвира" по всей стране свирепствует
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