Россиян предупредили о риске появления радиоактивных продуктов из-за Ирана

Удары по ядерным объектам в Иране могут привести к радиационному заражению продуктов из нескольких стран. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«Всю эту историю никто не рассматривает с гуманитарной стороны. Я вижу здесь гораздо больше опасений с точки зрения последствий, которые могут быть при повреждении объектов с ядерной энергетикой в части безопасности продукции, выращиваемой как в Иране, так и на близлежащих территориях», — сообщил глава Россельхознадзора.
Он отметил, что Иран производит большие объемы растительной и животноводческой продукции. В случае загрязнения территорий в результате повреждений атомных объектов Россия будет вынуждена проверять поступающую продукцию на радиацию, подчеркнул Данкверт в интервью ТАСС.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Тегеран нанес ответный удар. Взаимные атаки продолжаются по сей день. 22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана. После удара началась широкомасштабная эвакуация населенных пунктов, которые расположены с тремя ядерными установками Ирана. Местные СМИ сообщили, что ядерные объекты были эвакуированы заранее. Кроме того, обогащенный уран успели вывезти, чтобы исключить угрозу радиационного загрязнения.