Вы спрашивали, кому нельзя пить томатный сок, — мы узнали ответ у врачей. Смотрите, кто попал в список

Для одних томатный сок может быть безумно полезным, но есть и те, кому он может навредить Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Недавно мы рассказывали про 7 самых вредных соков, и в комментариях к этому тексту вы просили нас рассказать о вреде и пользе томатного сока, ведь он в ту подборку не попал. Мы не стали долго тянуть с ответом и попросили диетологов рассказать, что хорошего и плохого есть в томатном соке, кому он поможет поправить здоровье, а кого, наоборот, до добра не доведет.

Польза томатного сока

Томаты сами по себе богаты витаминами, органическими кислотами и пектиновыми веществами. Добавьте к этому уверенное содержание магния и железа (томаты по этой части мало каким продуктам уступают) и ликопина — природного красителя, который является мощным антиоксидантом, снижающим в том числе риск раковых и сердечных заболеваний.

— В зависимости от яркости окраски в свежих томатах количество ликопина достигает 50 мг/кг, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Также помидоры примерно на 94% состоят из воды, что делает их обязательным продуктом на столе тех, кто стремится к стройной фигуре.

— Помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний, — утверждает Ирина Торопыгина.

Еще помидоры отличаются от других продуктов тем, что при термической обработке (а без нее никакого томатного сока не сваришь) их полезные свойства не ухудшаются, а, наоборот, становятся только лучше.

— После двух минут варки или обжаривания возрастает количество полезного ликопина, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — Так, наибольшее его количество — в томатной пасте, до 1500 мг/кг.

Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.

Источник: Виталий Калистратов / Городские меда











Еще одно полезное вещество в составе томатного сока — бета-каротин. Это естественный иммуностимулятор, который укрепляет слизистые, защищает организм от заболеваний и повышает его иммунный потенциал.

Кроме того, томатный сок помогает организму вырабатывать гормон радости серотонин, поэтому может помочь снять напряжение и последствия стресса, а за счет калия полезен для сердечно-сосудистой системы.

Чтобы томатный сок принес максимум пользы, диетологи советуют пить его отдельно от еды — лучше всего за полчаса до нее. Еще больше положительного эффекта можно почувствовать, если пить томатный сок вприкуску с оливками, сыром, зеленью, орехами или сладким перцем.

Кому нужно пить томатный сок

Томатный сок богат витамином B6, который играет важную роль в укреплении стенок сосудов. Благодаря ему сок снижает риск развития тромбоза. Томатный сок рекомендуют пить при варикозной болезни, гипертонии и стенокардии, а также после перенесенного инфаркта миокарда.

— Исследования показали, что регулярное употребление томатного сока предупреждает образование тромбов, приводящих к опасным для здоровья и жизни последствиям, — говорит Оксана Выдря. — Людям, которые много времени проводят в сидячем положении — например, на работе или в автомобиле, — томатный сок может помочь избежать серьезного заболевания — тромбоза вен на ногах.

Также томатный сок незаменим в питании больных, страдающих запорами. Помимо клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, он содержит вещества, повышающие тонус кишечной стенки. Сок обладает желчегонными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Его рекомендуют при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и пониженной кислотности желудочного сока.

— Но это не значит, что нужно пить томатный сок в больших количествах и считать, что он защитит от серьезных заболеваний, — предупреждает Оксана Выдря. — Профилактикой таких серьезных заболеваний является комплекс мероприятий, направленный на образ жизни человека.

Кому нельзя пить томатный сок

Томатный сок можно пить почти всем. Без сахара его могут пить диабетики (его гликемический индекс — 38) и те, кто хочет похудеть. Опять же — в рамках разумного: не больше двух стаканов в день. Устраивать себе томатные диеты не нужно.

Осторожными к такому продукту надо быть пациентам с подагрой, язвой и гастритом.

Источник: Виталий Калистратов / Городские меда











— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Кроме того, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом, они противопоказаны пациентам с заболеваниями желчных путей и желчнокаменной болезнью.

Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Кормящим матерям томатный сок не рекомендуют пить, если у малыша диарея.