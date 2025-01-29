Неправильно вы сыр храните! Смотрите, что сделать, чтобы он долго оставался свежим

Все сходятся во мнении, что сыр лучше не хранить, а есть. Но если держать его в холодильнике, то нужно это делать правильно Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Сыр — вкусный и полезный, но капризный продукт. И неправильное хранение может быстро испортить его вкус, аромат и текстуру. Поэтому нелишним будет узнать, как хранить сыр, чтобы он долго оставался свежим. С этим вопросом мы отправились к сыровару, биохимику и профессиональному организатору пространства. Они-то точно знают толк в сырохранении.

Как правильно хранить сыр

В домашних условиях открытый сыр хранится не так уж долго: твердые сыры — 7–12 дней, мягкие — не более трех дней. Основную опасность для него представляют перепады температуры, поэтому холодильник как нельзя лучше подходит для хранения. Оптимальная температура должна составлять 5–8 градусов, влажность — 85–90%. Но и здесь есть свои нюансы.

Эксперты советуют хранить сыры вдали от морозильных камер и дверцы холодильника, а самым лучшим местом называют отсек для фруктов и овощей. В то же время фрукты и овощи не лучшие соседи для сыров.

— Любой сыр нужно хранить в холодильнике, желательно на отдельной полке. Твердые сыры лучше хранить в бумаге, пищевом пергаменте. Сыры с плесенью лучше хранить в фольге, но не больше 5–7 дней, — рекомендует сыровар Александр Разгуляев.

Александр Разгуляев — популяризатор сырной культуры, сыровар, сырный сомелье.

А еще при хранении сыра важна герметичность упаковки, потому что этот продукт может впитывать посторонние запахи и засыхать. При неправильном хранении сыр потеряет вкус, даже если он выглядит неиспортившимся.

— Нельзя хранить сыр, обернув его полиэтиленовой пленкой. При таком хранении продукт перестает дышать и теряет свои вкусовые качества. Попробуйте двойную упаковку, — советует организатор пространства Ирина Яшина. — Сначала заверните сыр в пергамент или фольгу, а затем положите его в герметичную тару из стекла или пластика. Заводская упаковка в домашних условиях возможна, если она не вскрыта.

Ирина Яшина — организатор пространства, эксперт по психологии пространства.

Особенности хранения разных видов сыров

На полках магазинов сейчас можно найти сыры на любой вкус. Хранить их правильно — это почти искусство, но мы поможем вам справиться с этой задачей.

Твердые сыры

Твердые сыры, например пармезан и чеддер, обладают низким содержанием влаги и поэтому меньше подвержены развитию бактерий и плесени.

— Оптимально хранить твердые сыры в холодильнике, завернув их в пергаментную бумагу или специальную бумагу для сыра, — отмечает биохимик Анна Дивинская. — Срок хранения в холодильнике после вскрытия упаковки твердого сыра — 15 дней. Если нужно хранить дольше, то стоит обернуть сыр в промасленную бумагу перед упаковкой. Это поможет предотвратить потерю влаги и сохранит его текстуру до 30 дней. Температура хранения должна быть около 4 °C.

Анна Дивинская — нутрициолог, биохимик и психолог по расстройствам пищевого поведения.

— Если у вас оказалась в холодильнике целая головка сыра и вы ее долго не едите, твердые и полутвердые сыры могут обрасти ненужной плесенью. Можно, конечно, взять столовый уксус и протереть головку, и если вы убедились, что плесень только сверху и не пошла внутрь головы, то можно попробовать есть этот сыр на свой страх и риск. Но лучше такого не допускать, — считает Александр Разгуляев.

Полутвердые сыры

Полутвердые сыры, такие как гауда и эмменталь, требуют внимательного подхода при хранении. Их нужно хранить в холодильнике при температуре от 4 до 10 градусов, завернутыми в пергамент.

— Полутвердые сыры лучше всего употребить в течение 10 дней после вскрытия упаковки, чтобы сохранить их свежесть и вкус. Если у сыра есть корочка, ее не следует удалять до момента использования — она защищает среднюю часть от высыхания, — рекомендует Анна Дивинская. — Полутвердые сыры любят «дышать», поэтому полностью герметичная упаковка может привести к накоплению влаги и ухудшению качества.

— Чего не рекомендую делать — это хранить сыр в полиэтиленовом пакете, он задыхается, — подчеркивает Александр Разгуляев.

Мягкие сыры

Мягкие сыры, такие как бри и камамбер, чувствительны к условиям хранения. Им нужна прохладная температура (около 2–4 °C) в холодильнике в течение 10 дней.

— Лучше всего хранить мягкие сыры в специальной упаковке или в пергаменте, но при этом оставляя немного поверхности открытой, чтобы обеспечить доступ воздуха и предотвратить накопление конденсата, — добавляет Анна Дивинская. — Специфический аромат и вкус мягких сыров могут искажаться, если они будут находиться рядом с продуктами с резкими запахами, например с рыбой.

Свежие сыры

Свежие сыры портятся быстрее всего. Оптимальная температура для их хранения — 0–4 °C.

— Рассольные сыры (брынза, фета, сулугуни) лучше всего хранить в специальной сыворотке или рассоле. После вскрытия заводской упаковки сыр следует переложить в герметичную тару из стекла или пластика, — рассказывает Ирина Яшина. — Желательно положить сыр на деревянную поверхность, обернув его тканью (хлопок, лен), смоченную солевым раствором, чтобы предотвратить высыхание.

— Настоящая моцарелла, буратта, страчателла, это так называемые вытяжные сыры — тип сыра «Паста Филата», не должны храниться больше 7 дней в холодильнике. Буратта и моцарелла — в боксе с холодной водой, страчателла — в отдельной закрытой баночке, — подчеркивает Александр Разгуляев.

Сыры с плесенью

Сыры с плесенью, такие как горгонзола и рокфор, требуют особого подхода. Их следует хранить при температуре 2–6 °C, в бумаге, которая позволяет сыру дышать.

— Плесень, которая присутствует в таких сырах, является частью их природы, однако стоит избегать контакта с другими сырами, чтобы не допустить передачи бактерий. Сыры с плесенью можно хранить до нескольких недель, но лучше всего употребить их, когда они свежие, — отмечает Анна Дивинская.

Стоит ли замораживать сыр

Если вдруг в холодильнике оказывается больше сыра, чем вы можете съесть, или же срочно нужно улететь на неделю в командировку, некоторые хозяйки убирают сыр в морозилку. Эксперты отмечают, что такой способ хранения может навредить продукту.

— Замораживание может изменить текстуру сыра, что делает его менее аппетитным. Хотя некоторые сорта сыров (например, тертый сыр) можно замораживать, лучше избегать заморозки сыра, который вы планируете есть в более натуральном виде, — говорит Анна Дивинская.

— Сыр лучше не хранить, его лучше есть, — подчеркивает Александр Разгуляев. — Если у вас оказалось много страчателлы, вы можете ее заморозить и впоследствии использовать при приготовлении различных блюд, например пасты или запеканки, думаю, можно, я так делал.

Как понять, что сыр испортился

Если не соблюдать правила хранения, то сыр может испортиться. Понять это можно на глаз и по запаху.

Внешний вид

Если сыр выглядит слишком сухим, трескается или становится липким, это повод задуматься о его свежести. Также и плесень, нетипичная для данного сыра, например зеленая, черная или ярко-желтая, может быть первым знаком порчи.

— Плесень, которая появляется из-за грибка, опасна! — предупреждает Анна Дивинская. — У нее нитевидная структура и споры, которые поражают весь сыр полностью, даже если этого не видно глазу. Поэтому, если обычный сорт сыра уже поражен плесенью из-за неправильного хранения, употреблять в пищу его нельзя! И обрезав плесень только сверху такого испорченного продукта, сыр от плесени вы всё равно не избавите. Добавив в ваше блюдо такой зараженный сыр, вы рискуете отравить все остальные продукты токсинами.

Запах

Свежий сыр имеет характерный, приятный запах. Если он начал издавать кислый, аммиачный или слишком резкий аромат, это признак того, что микрофлора в нем начала меняться и его нельзя употреблять в пищу.

Текстура

Если сыр стал слишком мягким или рассыпчатым (особенно в случае твердых сыров), это может указывать на его непригодность к употреблению.