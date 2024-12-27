Напьетесь до поросячьего визга: эти 5 коктейлей «убьют» вас раньше боя курантов

Осталось продержаться еще немного, и по хрустальному мраку бокалов начнет расплескиваться колдовство. Но не у каждого колдовства окажется ожидаемый эффект. Пока одни будут беззаботно веселиться, другие, к сожалению, превратятся в недвижимость, а наутро не смогут ничего вспомнить. Вместе с ответственными за такие превращения мы и решили разобраться, какие зелья доставят вас в страну Беспамятство быстрее, чем вы этого хотели.
Важный нюанс: эта подборка — не руководство к действию. Скорее наоборот. Мы за разумное потребление и культуру питья, и нам бы очень хотелось, чтобы тяга к выпивке не преобладала над здравым рассудком и нормальным человеческим весельем. А любое злоупотребление ведет к не самым приятным, а порой и страшным последствиям — от банальной потери лица до потери близких людей.
- «Глубинная бомба»
- «Б-52»
- «Лонг-айленд айс ти»
- «Зомби»
- «Текила-бум»
- Что пить, чтобы продержаться на ногах до утра
«Глубинная бомба»
В отличие от молнии, которая не бьет дважды в одно и то же место, этот коктейль взрывается трижды: первым делом в бокале во время приготовления, следом во рту при дегустации и напоследок — у вас в голове.
А всё из-за того, что в этом коктейле чего только нет. Основным ингредиентом в нем выступает пиво. План действий такой: наливаете пол-литровый бокал светлого, бросаете в него шот с текилой и ликерами (например, «Блю Кюрасао», «Куантро» и клубничный), пьете залпом. Некоторым людям достаточно прочитать это предложение, чтобы у них повело голову. Чего и говорить о камикадзе, пытающихся обезвредить «глубинную бомбу» ценой собственной жизни.
Есть еще ирландский вариант — с темным пивом и «Бейлисом». Он запомнится легким шоколадным послевкусием. Но не исключено, что это будет последнее, что вы запомните в этот вечер.
«Б-52»
Еще один зубодробительный коктейль, по одной из версий, получил свое название в честь бомбардировщика «Стратофортресс». Поэтому человека, которому готовят «Б-52», называют пилотом. А несколько выпитых друг за другом таких шотов можно смело считать трюком не хуже мертвой петли.
— Если выпить их сразу штук пять, эффект не заставит себя долго ждать, он наступает мгновенно, — предупреждает президент Барменской ассоциации Екатеринбурга Вячеслав Зацепилов.
В составе «Б-52»: «Бейлис», кофейный и апельсиновый ликеры. Всё это накладывается слоями, после чего верхний слой поджигается. Коктейль подойдет для того, чтобы быстро согреться и расслабиться в кругу друзей, но главное, не переусердствуйте. На восьмом таком шоте вы рискуете подпалить себе брови. Если, конечно, доживете до этого момента.
«Лонг-айленд айс ти»
Классический и известный всем коктейль содержит в себе пять крепкоалкогольных ингредиентов: водку, текилу, ром, трипл-сек и джин в равных долях. Также добавляют сок лимона и колу. Они немного маскируют вкус алкоголя, но результат получается достаточно крепким — примерно 28 градусов.
— В том числе влияет и то, что это разные виды алкоголя. Состав спирта разный, эффект получается крепче, — рассказывает Вячеслав Зацепилов. — Это как пиво с водкой смешивать. Если вы будете пить отдельно только пиво в чистом виде и только водку — это одно. А вот когда вы их начнете смешивать, результат будет совершенно другой. Еще обусловлено тем, что джин — 47%, остальные ингредиенты — 40%. Коктейль достаточно крепкий сам по себе. Два таких, и вы прямо хорошо себя будете чувствовать.
Один бокал такого коктейля равен восьми или девяти порциям крепких спиртных напитков. В чистом виде такое осилить достаточно проблематично.
«Зомби»
В этот тропический коктейль идут три вида рома: белый, золотой и черный. И крепость одного из них — 60%. Ярко выраженный алкогольный вкус приглушается фруктовыми нотками благодаря ананасовому соку, но пьянящий эффект от этого не слабеет, а накрывает с головой. Говорят, что некоторых пара таких лонгдринков валит с ног. Оно и понятно. Этот коктейль принято считать отличным способом очень быстро накидаться: два классических «Зомби» эквивалентны семи не самым слабым классическим миксам, таким как, например, «Манхэттен». Также бывает, что бармены делают этот напиток еще крепче, добавляя в него оверпруф-ром, крепость которого — 75%.
«Текила-бум»
Здесь вы в полной мере можете почувствовать на себе эффект газированной воды в компании с алкоголем, ведь коктейль состоит всего из двух ингредиентов — текилы и «Спрайта» в пропорциях один к двум. Кажется, что концентрация спиртного ничтожно мала? Весь фокус в подаче и правилах питья. После того как коктейль готов, бокал с ним накрывают салфеткой и вспенивают содержимое резким ударом об стол или стойку. Вам же предстоит выпить коктейль залпом. Ну или хотя бы за несколько быстрых глотков.
Резкий опьяняющий эффект обеспечивает углекислота, из-за которой алкоголь быстрее всасывается в кровь. К тому же коктейль, выпитый залпом, «убьет» вас быстрее, чем если бы вы пили его через трубочку полчаса.
Что пить, чтобы продержаться на ногах до утра
Если вы хотите продержаться до рассвета, встать со светлой головой и помнить всё, что происходило на вечеринке, лучшим выбором будет вода. Впрочем, любой другой безалкогольный напиток тоже подойдет. Но многие скажут: это же скучно. Что ж. Тогда придется не терять головы.
— Чтобы поскорее «убило», подойдет любой коктейль, а для того, чтобы дольше оставаться на ногах, нужна здравая голова, — объясняет шеф-бармен Иван Дерендяев. — Как правило, те люди, которые хотят «накидаться», заказывают коктейли из классики. Чтобы максимально долго оставаться на ногах, попробуйте «разогнать» свою печень и выпейте за пару часов до вечеринки тот напиток, который собираетесь употреблять в дальнейшем, либо водку, как универсальный напиток.
Тем, кто не может держать себя в руках, когда видит на столе разнообразие напитков, важно запомнить два главных правила: постарайтесь не смешивать разные виды спирта и закусывайте грамотно.
Если же вы намерены запомнить каждый момент вечера и ночи и протянуть до утра, выбирайте те коктейли, в которых минимум крепкого алкоголя. Желательно с одной-единственной спиртовой составляющей. А еще лучше — ознакомьтесь с нашей барной картой, в которую вошли 5 коктейлей — с ними вы продержитесь до утра, а проснетесь без головной боли.