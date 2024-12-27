Напьетесь до поросячьего визга: эти 5 коктейлей «убьют» вас раньше боя курантов

В отличие от молнии, которая не бьет дважды в одно и то же место, этот коктейль взрывается трижды: первым делом в бокале во время приготовления, следом во рту при дегустации и напоследок — у вас в голове.

А всё из-за того, что в этом коктейле чего только нет. Основным ингредиентом в нем выступает пиво. План действий такой: наливаете пол-литровый бокал светлого, бросаете в него шот с текилой и ликерами (например, «Блю Кюрасао», «Куантро» и клубничный), пьете залпом. Некоторым людям достаточно прочитать это предложение, чтобы у них повело голову. Чего и говорить о камикадзе, пытающихся обезвредить «глубинную бомбу» ценой собственной жизни.

Есть еще ирландский вариант — с темным пивом и «Бейлисом». Он запомнится легким шоколадным послевкусием. Но не исключено, что это будет последнее, что вы запомните в этот вечер.