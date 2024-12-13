Главные блюда новогоднего стола на любой кошелек — сколько придется потратить и как сэкономить

Грядут новогодние праздники, и все начинают планировать меню на главную ночь года. Бюджет может быть совершенно разный. Мы попробуем помочь и рассказать, как можно приготовить классические блюда на любой кошелек. Для этого мы проанализировали цены в российских супермаркетах и посчитали стоимость блюд с учетом всех ингредиентов.
Оливье
Какой новогодний стол и без оливье. Рецепт классического салата включает в себя 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 100 граммов лука, четыре яйца, 400 граммов маринованных огурцов, банку зеленого горошка, 400 граммов вареной колбасы и 200 граммов майонеза.
Если купить продукты в любом продуктовом магазине, то он обойдется примерно в 672 рубля.
Однако можно попробовать сэкономить. Для этого стоит поискать колбасу и майонез по акции. Получится снизить стоимость примерно на 100 рублей. Если у вас или ваших близких есть собственное хозяйство, то овощи и яйца можно использовать свои. Это не только экономнее, но вкуснее и полезнее.
Для истинных ценителей изысканной кухни можно приготовить оливье по рецепту, приближенному к оригиналу. Тут вареной колбаской и покупным майонезом не обойдешься.
Подлинного рецепта соуса «Сои кабуль», который входит в оригинальный состав, не сохранилось. Кто-то считает, что это соевый соус или паста, а кто-то утверждает, что с соей это никак не связано. Поэтому немного упростим:
филе отваренных рябчиков — 2 шт.;
телячий язык отваренный — 1 шт.;
паюсная черная икра — 100 гр;
отваренные раки 25 шт. или 1 большой омар;
свежие листья салата — 200 гр;
мелкие огурчики 200–250 гр;
свежие огурцы, мелко порезанные — 2 шт.;
каперсы — 100 гр;
яйца, сваренные вкрутую и мелко нарезанные — 5 шт.;
соус «Провансаль» для заправки:
оливковое масло — 400 гр;
яичные желтки свежие — 2 шт.;
французский уксус;
горчица по вкусу.
По этому рецепту стоимость салата может увеличиться в несколько раз. Но те, кто решился на приготовление, вряд ли смотрят на цену.
Селедка под шубой
Другой классический рецепт — сельдь под шубой. Он включает в себя 500 граммов селедки, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов свеклы, 4 яйца и 200 граммов майонеза. Если покупать продукты в супермаркете, то салат обойдется примерно в 423 рубля.
Сэкономить можно попробовать, используя садовые овощи, но на цене это не сильно отразится. Покупать селедку сомнительного качества не советуем, чтобы праздник не омрачили отравления.
По-богатому шубу тоже можно приготовить. Для этого нужно к слоям добавить красную икру. Учитывая, что сейчас за кг продукта нужно отдать 8000 рублей, то за 100–200 грамм придется заплатить 800–1600 рублей. А это в несколько раз дороже стоимости остальных ингредиентов.
Бутерброды с икрой
С икрой стоит разобраться подробнее. Среднюю стоимость мы уже выяснили. Но можно ли сделать бутерброды с этим деликатесом дешевле. Однозначно да. Тогда красную лососевую икру нужно заменить. Есть несколько вариантов. Это может быть икра другой рыбы, например минтая или мойвы. Ценник тут уже будет около 1000 рублей за кг. Также можно попробовать имитированную икру. Она стоит примерно столько же.
Вместо классического масла можно купить маргарин или домашний сливочный сыр.
Мандарины
Без этих фруктов новогоднего настроения не получится. Ценник на них колеблется от 130 до 700 рублей за кг. Но не всегда дороже значит лучше. Поэтому обращайте внимание на внешний вид продукта и не покупайте подгнившие мандарины, если они стоят дешевле. Если вы не такой большой любитель мандаринов, то можете заменить их на более дешевые, например яблоки или апельсины. В качестве варианта подороже можно добавить на стол ананас или другие тропические фрукты.
Шампанское
Сейчас на российском рынке огромный выбор игристых вин как российского, так и зарубежного производства. В качестве дешевой альтернативы можно купить газированный винный напиток, который можно найти в магазине примерно по цене в 130 рублей за бутылку. Средняя цена на игристое вино — около 600 рублей, дорогие сорта можно купить уже за несколько тысяч рублей, потолок практически не ограничен.
Сладкое
Есть множество вариантов для праздничного десерта. Начиная от классических шоколадных конфет, печенья и заканчивая тортами. Но эта часть стола наиболее важна для детей. Они с нетерпением ждут сладких подарков под елкой.
Можно купить уже готовые наборы в любом магазине. В них будет ассорти сладостей или только те, которые любит ваш ребенок. Оформлен подарок обычно либо в красивую коробку с новогодними рисунком, либо в виде мягкой игрушки.
Хочется сделать что-то дорогое и необычное — пожалуйста. Но стоит позаботиться об этом заранее. Можно заказать импортные сладости или сладкий адвент-календарь (хотя вряд ли есть ребенок, которому хватит терпения открывать по одной ячейке в день). Зато это будет красиво, возможно, с его любимыми персонажами игр или мультфильмов и потом останется на память или для коллекции.
Можно сэкономить и собрать сладости самим. Конфеты без новогоднего оформления в период праздников стоят дешевле. Для украшения придется использовать свою фантазию. Обклеить коробку елочными украшениями, красивыми салфетками или вовсе разрисовать самостоятельно. Тогда подарок будет сделан от души, и ребенок обязательно это оценит.