Главные блюда новогоднего стола на любой кошелек — сколько придется потратить и как сэкономить

Какой новогодний стол и без оливье. Рецепт классического салата включает в себя 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 100 граммов лука, четыре яйца, 400 граммов маринованных огурцов, банку зеленого горошка, 400 граммов вареной колбасы и 200 граммов майонеза.

Если купить продукты в любом продуктовом магазине, то он обойдется примерно в 672 рубля.

Однако можно попробовать сэкономить. Для этого стоит поискать колбасу и майонез по акции. Получится снизить стоимость примерно на 100 рублей. Если у вас или ваших близких есть собственное хозяйство, то овощи и яйца можно использовать свои. Это не только экономнее, но вкуснее и полезнее.

Для истинных ценителей изысканной кухни можно приготовить оливье по рецепту, приближенному к оригиналу. Тут вареной колбаской и покупным майонезом не обойдешься.

Подлинного рецепта соуса «Сои кабуль», который входит в оригинальный состав, не сохранилось. Кто-то считает, что это соевый соус или паста, а кто-то утверждает, что с соей это никак не связано. Поэтому немного упростим:

филе отваренных рябчиков — 2 шт.;

телячий язык отваренный — 1 шт.;

паюсная черная икра — 100 гр;

отваренные раки 25 шт. или 1 большой омар;

свежие листья салата — 200 гр;

мелкие огурчики 200–250 гр;

свежие огурцы, мелко порезанные — 2 шт.;

каперсы — 100 гр;

яйца, сваренные вкрутую и мелко нарезанные — 5 шт.;

соус «Провансаль» для заправки:

оливковое масло — 400 гр;

яичные желтки свежие — 2 шт.;

французский уксус;

горчица по вкусу.

По этому рецепту стоимость салата может увеличиться в несколько раз. Но те, кто решился на приготовление, вряд ли смотрят на цену.