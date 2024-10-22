За филе 4000 рублей: в Ярославле взлетели цены на рыбу. Где выгоднее покупать — обзор

За прошедший год цена на рыбу взлетела на 15% по всей стране. В Ярославле сейчас возможно увидеть килограмм филе красной рыбы за 2300 рублей, а замороженное филе трески обойдется в 600 рублей.
Рыба стала недоступной, и это вызвало негодование у главы Совфеда Валентины Матвиенко.
— Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан, — сказала политик.
По данным Росстата на август 2024 года кило красной рыбы, которая дает икру, в среднем стоил 1161 рубль. Кило белой мороженной неразделанной рыбы 319 рублей. Хотя в августе 2023 года в среднем стоил 220 рублей.
Наш корреспондент изучил места торговли рыбой в Ярославле. Цены взлетели так, что скорее вы придете, посмотрите и уйдете с открытым ртом.
Центральный рынок
Наибольший выбор рыбы — на рынке. Здесь есть красная и белая, морская и речная, целая и филе. Правда цены не меньше, чем в других местах.
филе трески (Мурманск) — 495-600 рублей за килограмм;
треска свежемороженная (Архангельск) — 460 рублей за килограмм
филе судака — 800 рублей за килограмм;
свежемороженный палтус — 1480 рублей за килограмм;
форель премиум свежемороженная — 950 рублей за килограмм;
форель премиум ПБГ (потрошенная без головы) — 1200 рублей за килограмм;
камчатский минтай свежемороженный — 195 рублей за килограмм;
семга свежемороженная (Мурманск) — 650 рублей за килограмм;
семга слабосоленая — 2300 рублей за килограмм;
стейк семги атлант. — 1880 рублей за килограмм;
стейк семги (Мурманск) — 850 рублей за килограмм.
Сетевые магазины
В сетевых магазинах выбор рыбы меньше.
В «Перекрестке» цены примерно такие же, как на рынке.
форель охлажденная — 949 рублей за килограмм
филе форели — 1699 рублей за килограмм;
филе трески (Мурманск) — 749 рублей за килограмм;
дорадо охлажденная — 899 рублей за килограмм;
стейк форели — 1399 рублей за килограмм;
форель слабосоленая — 219-499 рублей за 150-200 грамм;
семга слабосоленая — 329-479 рублей за 100-120 грамм.
В «Магните» не нашлось свежемороженной рыбы, но на полках лежали ломтики слабосоленой.
форель — 179-189 рублей за 100 грамм;
форель — 239-369 рублей за 150 грамм;
форель — 339-429 рублей за 200 грамм.
В «Ленте» рыбы больше и продают ее в разных видах: стейки, филе, потрошёная без головы (ПБГ)
треска ПБГ охлажденная — 631 рубль за килограмм;
минтай ПБГ охлажденный — 284 рубля за килограмм;
камбала ПБГ охлажденная — 473 рубля за килограмм;
окунь морской ПБГ охлажденный — 589 рублей за килограмм;
дорадо охлажденная — 947 рублей за килограмм;
лосось атлантический размороженный — 1263 рубля за килограмм;
горбуша размороженная — 368 рублей за килограмм;
кета ПБГ размороженная — 842 рублей за килограмм;
филе лосося атлантического размороженное — 2105 рублей за килограмм;
филе лосося атлантического охлажденное — 3894 рублей за килограмм;
стейк морской форели охлажденный — 2735 рублей за килограмм;
стейк лосося атлантического охлажденный — 3157 рублей за килограмм;
форель слабосоленая — 239-1259 рублей за 100-300 грамм;
семга слабосоленая — 459-754 рубля за 200 грамм.
Рыбу так же можно заказать доставкой. Посмотрим, сколько стоит рыба в «Глобусе».
форель охлажденная целая — 3374-3949 рублей за рыбу;
стейк форели — 1400 рублей за килограмм;
стейк лосося — 2000 рублей за килограмм;
филе форели — 2624 рубля за 750 грамм;
филе лосося — 3979 рублей за килограмм;
кусок лосося охлажденный — 4031 рубль за 1.2 килограмма;
филе трески — 899 рублей за килограмм;
дорада охлажденная — 435-670 рублей за рыбу.
Интернет ресурсы
Рыбаки, занимающиеся продажей своего улова, выставляют товары на сайтах с объявлениями. Цены очень разные и зависят от состояния рыбы.Цельные — дешевле, разделанные — дороже.
треска свежемороженная— 250-900 рублей за килограмм;
форель замороженная — 600-1200 рублей за килограмм;
форель охлажденная — 800-1500 рублей за килограмм;
лосось охлажденный — 700-1600 рублей за килограмм.
Что думаете о ценах на рыбу?