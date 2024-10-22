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Еда обзор За филе 4000 рублей: в Ярославле взлетели цены на рыбу. Где выгоднее покупать — обзор

За филе 4000 рублей: в Ярославле взлетели цены на рыбу. Где выгоднее покупать — обзор

Цены такие, что проще поехать на рыбалку

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24 комментария

Сколько стоит рыба в Ярославле

За прошедший год цена на рыбу взлетела на 15% по всей стране. В Ярославле сейчас возможно увидеть килограмм филе красной рыбы за 2300 рублей, а замороженное филе трески обойдется в 600 рублей.

Рыба стала недоступной, и это вызвало негодование у главы Совфеда Валентины Матвиенко.

— Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан, — сказала политик.

По данным Росстата на август 2024 года кило красной рыбы, которая дает икру, в среднем стоил 1161 рубль. Кило белой мороженной неразделанной рыбы 319 рублей. Хотя в августе 2023 года в среднем стоил 220 рублей.

Как менялась стоимость рыбы

Наш корреспондент изучил места торговли рыбой в Ярославле. Цены взлетели так, что скорее вы придете, посмотрите и уйдете с открытым ртом.

Центральный рынок

Наибольший выбор рыбы — на рынке. Здесь есть красная и белая, морская и речная, целая и филе. Правда цены не меньше, чем в других местах.

  • филе трески (Мурманск) — 495-600 рублей за килограмм;

  • треска свежемороженная (Архангельск) — 460 рублей за килограмм

  • филе судака — 800 рублей за килограмм;

  • свежемороженный палтус — 1480 рублей за килограмм;

  • форель премиум свежемороженная — 950 рублей за килограмм;

  • форель премиум ПБГ (потрошенная без головы) — 1200 рублей за килограмм;

  • камчатский минтай свежемороженный — 195 рублей за килограмм;

  • семга свежемороженная (Мурманск) — 650 рублей за килограмм;

  • семга слабосоленая — 2300 рублей за килограмм;

  • стейк семги атлант. — 1880 рублей за килограмм;

  • стейк семги (Мурманск) — 850 рублей за килограмм.

Сетевые магазины

В сетевых магазинах выбор рыбы меньше.

В «Перекрестке» цены примерно такие же, как на рынке.

  • форель охлажденная — 949 рублей за килограмм

  • филе форели — 1699 рублей за килограмм;

  • филе трески (Мурманск) — 749 рублей за килограмм;

  • дорадо охлажденная — 899 рублей за килограмм;

  • стейк форели — 1399 рублей за килограмм;

  • форель слабосоленая — 219-499 рублей за 150-200 грамм;

  • семга слабосоленая — 329-479 рублей за 100-120 грамм.

В «Магните» не нашлось свежемороженной рыбы, но на полках лежали ломтики слабосоленой.

  • форель — 179-189 рублей за 100 грамм;

  • форель — 239-369 рублей за 150 грамм;

  • форель — 339-429 рублей за 200 грамм.

В «Ленте» рыбы больше и продают ее в разных видах: стейки, филе, потрошёная без головы (ПБГ)

  • треска ПБГ охлажденная — 631 рубль за килограмм;

  • минтай ПБГ охлажденный — 284 рубля за килограмм;

  • камбала ПБГ охлажденная — 473 рубля за килограмм;

  • окунь морской ПБГ охлажденный — 589 рублей за килограмм;

  • дорадо охлажденная — 947 рублей за килограмм;

  • лосось атлантический размороженный — 1263 рубля за килограмм;

  • горбуша размороженная — 368 рублей за килограмм;

  • кета ПБГ размороженная — 842 рублей за килограмм;

  • филе лосося атлантического размороженное — 2105 рублей за килограмм;

  • филе лосося атлантического охлажденное — 3894 рублей за килограмм;

  • стейк морской форели охлажденный — 2735 рублей за килограмм;

  • стейк лосося атлантического охлажденный — 3157 рублей за килограмм;

  • форель слабосоленая — 239-1259 рублей за 100-300 грамм;

  • семга слабосоленая — 459-754 рубля за 200 грамм.

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Рыбу так же можно заказать доставкой. Посмотрим, сколько стоит рыба в «Глобусе».

  • форель охлажденная целая — 3374-3949 рублей за рыбу;

  • стейк форели — 1400 рублей за килограмм;

  • стейк лосося — 2000 рублей за килограмм;

  • филе форели — 2624 рубля за 750 грамм;

  • филе лосося — 3979 рублей за килограмм;

  • кусок лосося охлажденный — 4031 рубль за 1.2 килограмма;

  • филе трески — 899 рублей за килограмм;

  • дорада охлажденная — 435-670 рублей за рыбу.

Интернет ресурсы

Рыбаки, занимающиеся продажей своего улова, выставляют товары на сайтах с объявлениями. Цены очень разные и зависят от состояния рыбы.Цельные — дешевле, разделанные — дороже.

  • треска свежемороженная— 250-900 рублей за килограмм;

  • форель замороженная — 600-1200 рублей за килограмм;

  • форель охлажденная — 800-1500 рублей за килограмм;

  • лосось охлажденный — 700-1600 рублей за килограмм.

+1

Что думаете о ценах на рыбу?

Я не покупаю рыбу — нет таких денег
Дорого, но стараюсь иногда покупать
Беру самую дешевую, хотя бы так поем рыбы
Выскажу свое мнение в комментариях
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Рыба Форель Треска Цены где купить рыбу
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Комментарии
24
Гость
50 минут
Для русских нет жизни в России . Только мигранты здесь шикуют . Эта страна не для нас . и воевать за эту страну никогда не пойду !
Гость
35 минут
...ну когда капиталист большую часть вылова гонит за границу( так выгодно частнику, капиталисту)- взлетевшие цены на рыбу закономерный результат. ..и дальше будет только хуже..с ценами..туда же перекочевало и сливочное масло..с теми же последствиями..
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