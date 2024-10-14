Почем в магазине треска и почему так дорого. За год цена на рыбу выросла на 15%

Цены на рыбу стали недоступными для большинства россиян Источник: Федеральное агентство по рыболовству

Глава Совфеда Валентина Матвиенко обрушилась с критикой на чиновников, из-за которых цены на рыбу стали недоступными для большинства россиян. Наши коллеги из «Фонтанки» понимают, почему рыба подорожала и насколько, и готовы отчитаться, где она дешевле всего в целом и где — в частности.

Источник: Росстат











Дороже всего белая свежая рыба обходится жителям Иркутска и Мурманска. Дешевле всех — ожидаемо Петропавловска-Камчатского и — внезапно — Кургана. А вот красная рыба дороже всего в Архангельске, Калининграде и Твери.

Самая доступная рыба на всём пространстве Российской Федерации — минтай. В официально одобренной властями потребительской корзине среднему россиянину на месяц отводится 1,5 кг свежей рыбы (и еще 83 грамма селедки). Так что житель Петербурга, чтобы обеспечить себя отмеренными ему чиновниками омега-3 кислотами за счет минтая, должен потратить от 270 рублей. Краснодарец — 300 рублей, а москвич — 255.

«Фонтанка» внимательно изучила цены на 7 видов рыбы в магазинах одной федеральной торговой сети в 15 городах от Белгорода до Иркутска и от Архангельска до Грозного. Такой метод позволил сравнивать абсолютно идентичные товары, цена на которые меняется только в зависимости от логистических и рыночных факторов.

Где рыба дешевле всего

Стоимость килограмма рыбы в магазинах одной федеральной сети в октябре 2024 года Источник: «Фонтанка»











Сеть, о которой идет речь, имеет относительно широкий выбор рыбы — как мороженой, так и свежей. Однако в 15 разных городах, где «Фонтанка» изучала цены, ассортимент отличается. Так что приходилось выбирать только те позиции, которые были почти везде. Интересно, что потрошеная треска в городах, куда ее не смогли довезти, заменялась аналогичной по исполнению навагой. Видимо, в представлении товароведов этой сети, эта рыба семейства тресковых аналогична по своим характеристикам, хотя и вдвое дешевле.

Потрошеные лососи сильно отличаются по цене в зависимости от размеров. Правда, найти одновременно в 15 городах удалось лишь маленьких 1–3-килограммовых лососят. Зато очень сильно бросается в глаза, как сильно отличается цена на них в Сибири от юга России.

Разброс цен на самую дешевую массовую рыбу невелик: от 170 в Москве и Архангельске до 200 на юге страны и почему-то в Нижневартовске и Казани.

Для тех, кого рыба сильно раздражает своими костями (а ведь мы еще смотрели только морскую рыбу, в которой их меньше), единственный выход — филе. На одной стороне ценовой шкалы — почти полностью приезжающий к нам из Китая пангасиус с весьма особенным привкусом, на другом — треска. И если с ней всё понятно: дорого на юге и дешево на севере, то с китайским пангасиусом всё сложно. Почему он в Иркутске стоит 350, а в Тюмени — 300, логика не понятна. Заморское филе тунца в среднем по 1000 рублей за килограмм в расчет не бралось как совсем уж специалитет.

Рыба для гурманов

Что касается рыб, которых принято запекать и зажаривать целиком как отдельное блюдо, то в выборку попала импортная дорада. Разброс цен — от 730 в Архангельске до 830 в южных регионах. Также везде есть аналогичный по идеологии потребления морской окунь, в отличие от дорады, без головы, но тоже полностью иностранец. Почему-то дешевле всего он нашелся в Грозном (470 рублей за кг), а дороже всего в Иркутске — 540.

Вся эта рыба идет как охлажденная, хотя местами продавец честно предупреждает — из размороженного сырья. Разумеется, в траулерах, которые по несколько месяцев преследуют косяки минтая, никто их охлажденными держать не будет.

Кстати, в отличие от всей остальной страны, в Петербурге дорада подается именно в охлажденном, а не размороженном виде. Но и цена на нее взлетает сразу до 1000 рублей за кило.

В итоге в 9 городах из 15 самым дешевым предложением является именно потрошеный без головы минтай. В Петербурге к нему добавляется мойва в ту же цену (180 рублей). А вот в 6 городах еще дешевле оказываются караси — всего по 100 рублей за килограмм, но с головой и всем, что внутри. Кстати, почему-то в Казани они по 160 рублей. И объяснений этому никаких нет. Наличие Волги посреди города в расчет не принимается. Есть карасики и в Москве, но там они, разумеется, столичные, по 200 рублей за килограмм.

Самая дешевая рыба

«Фонтанка» постаралась выполнить и задачу найти самую дешевую в стране рыбу. Встречайте: фасованная по 600 г замороженная целиковая путассу. Стоит в Петербурге 48,99 рубля, то есть 81,7 рубля за кило. А вот в Москве такая упаковка стоит уже 65 рублей (108,3 руб./кг). Она, разумеется, вся покрыта льдом, но производитель обещает, что его масса — не более 5%. Для самых смелых, которые покупают полностью лишенную кулинарного авторитета путассу не для кошек, а для себя, на упаковке рецепт: «Разморозить, разделать, обвалять в муке, жарить в масле до готовности». На всякий случай: путассу — из того же самого семейства тресковых, что и сама треска, и минтай. Просто у нее беда с пиаром. Зато из-за особенностей породы именно ее печень используется в медицине для производства рыбьего жира.

Мороженая путассу дешевле всего в Петербурге, чуть подороже в Архангельске (85 руб./кг), в большинстве остальных городов она, как и в Москве, стоит 108,3 рубля, а вот в Грозном — 150 рублей за килограмм. Но там и минтай по 200.

В масштабах страны

Учет стоимости разных сортов рыбы ведет и Росстат. Но у него, разумеется, всё мешается в кучу и для хозяйственных нужд малоприменимо. Вот есть данные, что «Рыба мороженая неразделанная» (некая) с января 2020 года по октябрь нынешнего подорожала в среднем по стране в 1,5 раза и стоила на прошлой неделе 251 рубль и 76 копеек. Конечно, с этими знаниями только в Центробанке знают, что делать.

Хоть какое-то представление о положении дел с рыбой, в том числе и на столах у россиян, дает более подробное исследование с разбивкой по регионам и разным видам рыбы.

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Из этих таблиц мы понимаем, что полакомиться красной рыбой дороже всего почему-то в Твери. Что там не так с нерками и форелями, непонятно. К примеру, в Липецке подсчеты по той же методике дают цену почти втрое меньше.

Совершенно непонятно, что творится с рыбным филе. Почему в Чувашии оно дешевле 400 рублей, а в Мурманске (!!!) по 750, объяснения нет.

Полакомиться копченой и соленой рыбкой дешевле всего в Казани и Мордовии, а вот дороже всего — в Астрахани (!!!) и на Ставрополье. Ну где логика, по которой в Кургане обычная белая охлажденная рыба стоит в среднем 140 рублей (правда, непонятно, какая именно), а в Иркутской области — дороже 600, Росстат объяснений не дает.

Почему всё дорожает

В целом причина роста цен на рыбу плавает на поверхности. С одной стороны, рост издержек производителей и логистических компаний, с другой — падение вылова.

Если год назад 10 октября Росрыболовство отчиталось о вылове 4,3 млн тонн рыбы, то в этом году в аналогичном пресс-релизе от 8 октября говорится всего о 3,9 миллиона. Всё же вылов рыбы — это очень непредсказуемый бизнес.

Если сравнивать этот год с прошлым, то вылов уменьшился по всем без исключения сортам рыбы, кроме минтая. Его, как и в 2023 году, уже натаскали 1,7 млн тонн, которые нам всем придется, видимо, есть.