От 22 рублей за кило: сравниваем цены на арбузы и дыни в Ярославле

Показываем, сколько стоят сезонные лакомства на прилавках Ярославля Источник: Кирилл Поверинов











Сезон арбузов и дынь в самом разгаре. Прилавки магазинов в Ярославской области ломятся от бахчевых лакомств, на рынках — горы полосатых ягод. Мы изучили цены в разных торговых точках Ярославля. В этом материале сравниваем цены на лакомства.

Рынок

На Угличском рынке порядка десяти лавок, где продают арбузы и дыни. Покупателям предлагают дагестанские арбузы, дыни «Торпеда» и «Колхозница». Цены разнятся, но несильно — где-то на 10 рублей дороже, где-то дешевле.

Арбуз — 40–45 рублей за килограмм;

дыня «Колхозница» — 90–100 рублей за килограмм, плоды из Узбекистана — 140–150 рублей за килограмм;

дыня «Торпеда» — 120–150 за килограмм.

Овощной ларек

В арбузной палатке небольшой выбор Источник: Кирилл Поверинов











В палатках-«арбузиках» продается всё то же самое, что и на рынке. Цены немного отличаются от рыночных. Вот ассортимент торговой точки у ТЦ «Флагман» на Октябрьской площади:

арбуз из Дагестана — 50 рублей за килограмм;

дыня «Колхозница» — 90 рублей за килограмм;

дыня «Торпеда» — 130 рублей за килограмм.

Сетевые магазины

В сетевых магазинах выбор гораздо больше. Тут есть и арбузы без косточек, и желтые арбузы, необычные дыни. Цены, правда, за такие товары совсем другие.

«ВкусВилл»

В сетевом магазине «ВкусВилл» на пересечении Собинова и Свободы можно найти шесть видов арбузов и три вида дыни.

Небольшой арбуз — 63 рубля за килограмм;

арбуз бессемянный: красный — 146 рублей за кило, желтый — 147 рублей за кило;

арбуз «Огонек» — 105 рублей за килограмм;

арбуз «Яйцо дракона» — 146 рублей за килограмм;

арбуз «Черный принц» — 154 рубля за килограмм;

дыня «Торпеда» — 119 рублей за килограмм;

дыня «Колхозница» — 150 рублей за килограмм;

дыня «Горный инжир» — 182 рубля за килограмм.



«Пятерочка»

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В «Пятерочке» на цокольном этаже «Флагмана» на Республиканской улице найдены одни из самых низких цен.

Арбуз отечественный — 22 рубля за килограмм;

арбуз желтый — 69 рублей за килограмм;

арбуз «Яйцо дракона» — 79 рублей за килограмм;

арбуз «Черный принц» — 69 рублей за килограмм;

арбуз «Сладкий малыш» — 79 рублей за килограмм;

дыня «Торпеда» — 67 рублей за килограмм;

дыня сезонная — 69 рублей за килограмм.

«Перекресток»

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В магазине «Перекресток» в ТРЦ «Аура» представлено несколько сортов арбузов и дынь, при этом самих фруктов — по несколько плодов на ящик.

Арбуз — 39 рублей за килограмм;

арбуз без косточек — 99 рублей за килограмм;

арбуз желтый — 69 рублей за килограмм;

арбуз оранжевый — 79 рублей за килограмм;

дыня «Ромашка» — 119 рублей за килограмм;

дыня «Канарская» — 79 рублей за килограмм;

дыня «Колхозница» — 79 рублей за килограмм;

дыня «Торпеда» — 79 рублей за килограмм;

дыня «Гуляби» — 59 рублей за килограмм.

Дешевле всего приобрести арбуз можно в сетевом магазине «Пятерочка», килограмм стоит всего 22 рубля, самый дорогой арбуз найден во «ВкусВилле»: килограмм сорта «Черный принц» обойдется в 154 рубля.

Шеф-повар Михаил Аракелов рассказал, как выбрать сладкий арбуз Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Средняя стоимость дыни в Ярославле — 90 рублей за кило, однако есть и дорогой вариант — сорт «Горный инжир», который продают по 182 рубля за килограмм.