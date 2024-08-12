«Увидела вот такое чудо»: ярославна нашла в лесу странные грибы. Съедобны ли они

Необычную находку ярославна обнаружила в лесу Источник: читательница 76.RU











Читательница 76.RU из Ярославской области Светлана рассказала о необычной находке во время тихой охоты. В лесу Даниловского района она обнаружила грибы, растущие на поваленном дереве.

— Была вчера в лесу. И увидела вот такое чудо. Что это? Тоже грибы? Растут на упавшем дереве, — написала Светлана.

Грибы растут на поваленном дереве Источник: читательница 76.RU











За ответом на этот вопрос мы обратились к ярославскому микологу, заведующей кафедрой биологии и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольге Лазаревой. Оказалось, что находка даже съедобна.

— Это клавикорона крыночковидная. Представитель так называемых рогатиковых грибов. Относится к семейству Аурискальпиевые. Развивается на разлагающейся древесине лиственных пород. В пищу можно использовать, но не очень вкусен, — рассказала Ольга Лазарева в беседе с 76.RU.

Еще один необычный гриб нашел в лесу житель Ярославской области. Он обнаружил черные лисички. Оказалось, что они мало того, что съедобны, так еще и считаются деликатесом.