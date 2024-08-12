НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +17

5 м/c,

с-з.

 741мм 68%
Подробнее
USD 87,99
EUR 95,18
Чиновник стал звездой соцсетей
Антитоп квартир на продажу
Москвич завладел лесом в ЯО
Кардиолог развеял мифы о кофе
Коммунальное ЧП за Волгой
Кинолог — о собаках-вредителях
Продукты для похудения
Атака беспилотников
Пройдет звездопад
Новое кладбище под Ярославлем
Еда «Увидела вот такое чудо»: ярославна нашла в лесу странные грибы. Съедобны ли они

«Увидела вот такое чудо»: ярославна нашла в лесу странные грибы. Съедобны ли они

Миколог рассказала, что именно обнаружила любительница тихой охоты

1 725
6 комментариев
Необычную находку ярославна обнаружила в лесу

Читательница 76.RU из Ярославской области Светлана рассказала о необычной находке во время тихой охоты. В лесу Даниловского района она обнаружила грибы, растущие на поваленном дереве.

— Была вчера в лесу. И увидела вот такое чудо. Что это? Тоже грибы? Растут на упавшем дереве, — написала Светлана.

Грибы растут на поваленном дереве

За ответом на этот вопрос мы обратились к ярославскому микологу, заведующей кафедрой биологии и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольге Лазаревой. Оказалось, что находка даже съедобна.

— Это клавикорона крыночковидная. Представитель так называемых рогатиковых грибов. Относится к семейству Аурискальпиевые. Развивается на разлагающейся древесине лиственных пород. В пищу можно использовать, но не очень вкусен, — рассказала Ольга Лазарева в беседе с 76.RU.

Еще один необычный гриб нашел в лесу житель Ярославской области. Он обнаружил черные лисички. Оказалось, что они мало того, что съедобны, так еще и считаются деликатесом.

Ранее мы рассказывали, как правильно собирать грибы: срезать или выкручивать. А еще публиковали советы от микологов о том, как отличить ядовитый гриб от съедобного и где их вообще искать.

ПО ТЕМЕ
Грибы Лес Миколог
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
12 августа 2024, 09:58
Если печень не жалко, то можно и скушать
Гость
12 августа 2024, 10:19
в чем срочность новости?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Рекомендуем