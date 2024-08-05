«Называют "трубой смерти"»: житель Ярославской области нашел черные лисички. Съедобны ли они

Можно ли есть необычные грибы Источник: Читатель 76.RU











Читатель 76.RU из Рыбинского района Ярославской области Геннадий во время тихой охоты наткнулся на необычную находку — черные лисички. Они росли по соседству со своими рыжими тезками. Поход в лес вышел удачным — набралась целая плетеная корзинка грибов.

Такие лисички непривычны глазу Источник: Читатель 76.RU











Находка обнаружилась в одном из лесов Рыбинского района Источник: Читатель 76.RU











Первый вопрос, который возникает у человека при взгляде на необычный гриб: съедобен ли он? Миколог из Ярославля Ольга Лазарева говорит: да. Кроме того, в некоторых странах он даже считается деликатесом.

— Это, действительно, «черная лисичка», которую правильнее называть вороночник рожковидный. Относится к семейству лисичковые. За форму и цвет в России его называют «черным рожком», во Франции — «трубой смерти», в Англии — «рогом изобилия». По вкусовым качествам и аромату не уступает лисичке обыкновенной. В Ярославской области встречается с июля по октябрь, довольно редко. Гриб занесен в Красные книги Карелии и Архангельской области, в Западной Европе считается деликатесным, — объяснила Ольга Лазарева в беседе с 76.RU.