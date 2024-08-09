«Не доедут до дома целыми»: в какую тару собирать грибы, чтобы они не испортились

Оказывается, важно, куда именно складываются грибы при сборке Источник: Анастасия Вязигина











Грибной сезон продолжается! В августе началась новая урожайная волна, и люди выносят из ярославских лесов полные корзины. Там всё: и белые, и маслята. Житель Рыбинского района даже отыскал черные лисички, которые считаются деликатесом.

Но оказывается, грибы довольно капризны. И очень важно складывать их в специальную тару. Ярославский миколог, заведующая кафедрой биологии и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева рассказала, на что это влияет.

По словам миколога, лучшая емкость для сбора грибов — корзина или короб. Важно, чтобы они были проветриваемыми.

— Они могут быть плетеными из лозы и другого природного материала или пластиковыми, но с отверстиями. Собирать грибы в пакеты и пластиковые ведра без отверстий не рекомендуется. В замкнутой влажной и теплой среде на плодовых телах при транспортировке начнут развиваться плесени, активнее продолжат расти личинки грибных комаров, мух, жуков — так называемые «червяки». Кроме того, в такой таре грибы не доедут до дома целыми, — пояснила Ольга Лазарева.



Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский солидарен с коллегой во мнении. Он тоже считает, что плетеная корзинка — лучшая тара для сбора грибов.



— Соответственно, идеальный вариант — это корзина, следующее — ведро и наименее удачное решение — это пакет, — рассказал Михаил Вишневский.