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«Не доедут до дома целыми»: в какую тару собирать грибы, чтобы они не испортились

Миколог из Ярославля рассказала, куда складывать лесные дары

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2 комментария
Оказывается, важно, куда именно складываются грибы при сборке

Грибной сезон продолжается! В августе началась новая урожайная волна, и люди выносят из ярославских лесов полные корзины. Там всё: и белые, и маслята. Житель Рыбинского района даже отыскал черные лисички, которые считаются деликатесом.

Но оказывается, грибы довольно капризны. И очень важно складывать их в специальную тару. Ярославский миколог, заведующая кафедрой биологии и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева рассказала, на что это влияет.

По словам миколога, лучшая емкость для сбора грибов — корзина или короб. Важно, чтобы они были проветриваемыми.

— Они могут быть плетеными из лозы и другого природного материала или пластиковыми, но с отверстиями. Собирать грибы в пакеты и пластиковые ведра без отверстий не рекомендуется. В замкнутой влажной и теплой среде на плодовых телах при транспортировке начнут развиваться плесени, активнее продолжат расти личинки грибных комаров, мух, жуков — так называемые «червяки». Кроме того, в такой таре грибы не доедут до дома целыми, — пояснила Ольга Лазарева.

Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский солидарен с коллегой во мнении. Он тоже считает, что плетеная корзинка — лучшая тара для сбора грибов.

— Соответственно, идеальный вариант — это корзина, следующее — ведро и наименее удачное решение — это пакет, — рассказал Михаил Вишневский.

Ранее мы рассказывали, как правильно собирать грибы: срезать или выкручивать. А еще публиковали советы от микологов о том, как отличить ядовитый гриб от съедобного и где их вообще искать.

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Комментарии
2
Гость
9 августа 2024, 08:24
в лесу теперь всё принадлежит царьку, не забывайте оплатить налоги Zа сбор или штраф и тюрьма?
Гость
9 августа 2024, 10:53
Некогда нам грибы собирать Юрий Венедиктович когда в Стране такое происходит!Не бережоте Вы себя Владимир Владимирович, отдохнуть Вам надо!😂
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