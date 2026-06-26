«У бабушки дела»: почему современные пенсионеры всё чаще отказываются сидеть с внуками

Ситуации разные, но эксперты советуют семьям честно договариваться, чтобы избежать ожиданий и обид Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Тема современных бабушек и дедушек всё чаще вызывает споры. Одни благодарны своим родителям за помощь, другие с обидой замечают, что старшее поколение хочет не сидеть с внуками, а наслаждаться своей жизнью. Кто-то считает это нормой, кто-то — особенностью поколений, а кто-то справедливо замечает, что детей рожают для себя и помогать никто не обязан. Наши коллеги из НГС узнали, как обстоят дела в российских семьях и что по этому поводу думают эксперты.

«Мы сами вились вокруг малыша»

Наталья родила ребенка в 29 лет — к этому возрасту ее родители были полностью готовы к новому статусу.

«В первый год мы с мужем сами вились вокруг малыша и помощь не требовалась. С года до двух — жили в другом городе и нянчиться тоже не получилось. А вот с двух лет у сына появился большой интерес ко всему, что делают старшие родственники, и понеслось», — рассказала Наталья.

Сейчас ее сыну Максиму 5 лет. Он ездит к бабушке и дедушке в гости с ночевкой, ходит вместе с ними в театр и кафе, ездит на дачу и на рыбалку. Бабушка с дедушкой приходят на все утренники и готовят персональные вкусняшки по его заказу.

— Очень ценю это не только как возможность по-родительски выдохнуть, а потому что у моего ребенка есть такая невероятная возможность — быть любимым внуком, — порадовалась Наталья.

У Анастасии мама сидит с внуком пару раз в месяц, иногда реже. При этом хоть она и на пенсии, всё равно работает на пятидневке.

— Сидит с ребенком чаще по собственной инициативе, но сколько бы я ни просила, когда нам куда-то нужно, она всегда соглашается. Я такие ситуации согласовываю обычно заранее. Вторая бабушка далеко, поэтому сидит [с внуком], только когда мы или она приезжаем в гости, — добавила Анастасия.

Некоторые родители хотят сами воспитывать детей и не готовы делить ответственность за них с бабушками и дедушками Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RU

Дочери Ольги сейчас 14 лет. С трехмесячного возраста девочки ее бабушка всегда была рядом, готовая помочь по любому поводу.

— Родители живут в области, но дважды в месяц она приезжала, чтобы мы с мужем могли провести время вдвоем. Благодаря этим моментам — в кино, ресторане или спа — у меня не копилась усталость от декрета и не было ощущения, что я что-то упускаю, — объяснила Ольга.

Ее дочь Таня с трех лет каждое лето проводит у бабушки с дедушкой в деревне, а Ольга с мужем в это время спокойно путешествуют вдвоем. Первая совместная поездка с Таней состоялась, когда ей исполнилось восемь лет — семья поехала в Крым, но только при условии, что бабушка отправится вместе с ними.

— Сегодня на заставке телефона моей дочери их совместное фото с бабушкой и дедушкой. Я безмерно рада и благодарна родителям за то, что моя дочь растет в такой безусловной любви, — призналась читательница.

И добавила, что вторая бабушка неожиданно оказалась «выше всего этого и должна жить только для себя». Но это ее выбор, заметила Ольга.

По мнению Павла, важными факторами являются возраст и расстояние от бабушек до внучки. Он с женой в разводе, его мама Наталья, которой 51 год, живет в деревне, а 67-летняя мама бывшей жены Татьяна — рядом, в городе. Но именно Наталья активно включается в работу каждый раз, когда может побыть с Майей, — у них очень доверительные отношения. Она любит заботиться о девочке, постоянно покупает ей вещи, учится делать прически и может поддержать разговор с ребенком, в том числе на интернет-темы.

— Полное погружение. Она прям хочет с ней заниматься, учить ее чему-нибудь, придумывает всякие развлечения, активно с ней играет, просит привозить почаще, с удовольствием посвящает всё свободное время, если есть такая возможность, — отметил отец.

Для Татьяны Майя стала уже третьей внучкой, поэтому ее участие не такое активное.

— Она всё еще рада, если Майя приезжает к ней в гости, но сама уже не инициирует такое. Заметно, что ей уже тяжеловато с бойким ребенком справляться, поэтому с ней Майю надолго не оставишь. К тому же видно, что у человека как бы свои дела, которые плохо стыкуются с заботой о маленьком ребенке, — считает Павел.

Это нормально

Рост спроса на услуги нянь связан именно с тем, что старшее поколение сегодня предпочитает работать и заниматься собственной жизнью. Об этом говорит Варвара Курченко, педагог и основатель профильного агентства по подбору персонала.

— Плюс общество диктует тренд, когда родители сами занимаются своими детьми, привлекая нянь, потому что эмпатия и гуманность набирают популярность не только в отношении детей, но и в целом в окружении взрослых людей, — добавила эксперт. — Выросло то поколение, которое очень бережет чувства и границы других людей. В том числе и поэтому сейчас выросшие дети берегут своих «стариков» и стараются сами (с нянями) растить своих детей.

Педагог раннего развития, психолог, консультант по детско-родительским отношениям Людмила Лошакова обратила внимание, что внутри каждой семьи есть свои обстоятельства, договоренности и уклад. И если всех они устраивают, то общественные ожидания, чужие нормы и сравнения не должны становиться главным ориентиром.

Тем не менее изменения в этом плане эксперт действительно видит: по ее словам, еще одно–два поколения назад участие бабушек и дедушек в жизни внуков являлось практически обязательным элементом семейной системы.

— Многие из нас помнят лето на даче или в деревне, будни после школы у бабушки, прогулки с дедушкой, обеды, кружки, занятия, на которые нас водили не родители, а старшее поколение. Сейчас картина стала другой, — признала Людмила Лошакова. — Далеко не все современные бабушки и дедушки готовы брать на себя регулярную ответственность за детей своих детей. И это вызывает у родителей много вопросов.

Помимо бабушек и дедушек, еще есть няни, специальные детские центры и другие помощники Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Людмила Лошакова считает, что одна из причин происходящего — изменение восприятия самого возраста. Сейчас современных бабушек и дедушек сложно назвать «старшим поколением» в привычном смысле слова. Люди стали жить дольше, качественнее и активнее. Медицина, наука, условия жизни, возможности для работы и самореализации сильно изменились.

Сегодня 50, 60 и даже 70 лет — это не обязательно возраст ухода исключительно в дом, семью и заботу о внуках. Это время может быть периодом работы, путешествий, учебы, новых проектов, личной жизни и восстановления сил после долгих лет труда. И это тоже важно признать, уверена эксперт: у старшего поколения есть собственные планы, дела и желания. Возможно, на внуков у них не всегда остается столько времени, сколько хотелось бы молодым родителям.

— Но есть и другая сторона. Когда я начала обсуждать эту тему с мамами, которые есть в нашем рабочем поле, оказалось, что многие бабушки и дедушки всё-таки помогают. Но при этом проявилась еще одна тенденция: не все современные родители готовы отдавать много времени ребенка бабушкам и дедушкам, — заметила Людмила Лошакова.

Современные мамы и папы всё чаще понимают, насколько детство быстротечно. Они хотят сами быть рядом, проводить вместе выходные, участвовать в каникулах, поездках и маленьких семейных ритуалах. Пары чувствуют ценность собственного родительства и не всегда готовы делиться им даже с самыми близкими родственниками.

— Возможно, мы стали так остро это чувствовать, потому что сами слишком быстро выросли. Возможно, многим из нас не хватило времени именно с родителями. И теперь мы не хотим повторять этот опыт со своими детьми. Поэтому ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд, — подчеркивает Людмила Лошакова.

Современное «старшее поколение» хочет пожить для себя, сделать то, что не успело — и это тоже нормально Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Поэтому, с одной стороны, есть бабушки и дедушки, которые не готовы регулярно сидеть с внуками. С другой — родители, которые не всегда готовы передавать им значительную часть детства своего ребенка.

И всё это не обязательно про холодность, равнодушие или отсутствие любви. Может быть, бабушки и дедушки сами когда-то многое упустили и теперь понимают это. У многих из них действительно не было выбора: работа (а то и несколько), бытовые сложности, исторические обстоятельства, необходимость выживать и отсутствие гибких форматов помощи семье.

Кроме того, у старшего поколения в свое время было гораздо меньше возможностей для собственной жизни: не было такого выбора занятий, путешествий, обучения, общения, самореализации. Сегодня этот выбор появился.

— И если человек в 60 лет чувствует силы жить активно, разве это плохо? Конечно, бывают и конфликтные ситуации: например, когда бабушки и дедушки до рождения малыша обещают активно помогать, а потом, столкнувшись с реальностью, понимают, что не готовы к такому объему включенности. Но ведь они тоже впервые становятся бабушками и дедушками, — напомнила Людмила Лошакова.

Здесь особенно важны не ожидания «по умолчанию», а честные договоренности: кто, когда и в каком объеме готов помогать, что для бабушки и дедушки комфортно, что важно родителям, где помощь, а где уже обязанность, которую никто вслух не обсуждал.

Во многих семьях всё традиционно: бабушки и дедушки сами проявляют инициативу Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Чем честнее семья говорит об этом «на берегу», тем меньше взаимных обид появляется потом. При этом важно признать: если бабушки и дедушки не могут или не готовы регулярно помогать, это не значит, что молодая семья остается без поддержки.

— Сегодня есть няни, детские центры, продленки, садики, разные форматы кратковременной помощи. Да, найти своего человека или свое место бывает непросто. Да, это требует доверия, времени и проверки. Но такие возможности существуют, — заверила Лошакова.

При этом эксперт признала, что новые опции не заменят бабушек и дедушек, но обеспечат родителям поддержку и позволят почувствовать себя партнерами, взрослыми людьми со своими силами и потребностями. Особенно это актуально для семей, где бабушки и дедушки живут далеко или сами очень заняты.

Людмила Лошакова подчеркнула: желание бабушек и дедушек жить своей жизнью не отменяет их любви к внукам. Более того, огромное количество бабушек и дедушек по-прежнему помогает современным семьям: забирают детей на выходные, проводят с ними каникулы, приходят на помощь в будни — включаются тогда, когда могут. Просто помощь становится не безусловной обязанностью, а предметом договоренности.