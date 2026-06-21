Вырос копией отца: как выглядит повзрослевший сын Аршавина и Барановской

Наследник Юлии уже заметно ее перерос Источник: baranovskaya_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как быстро растут чужие дети. Особенно в семьях знаменитостей. Старший сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина родился в тот момент, когда его отец был на пике славы. Сегодня Артему уже 20 лет, отец завершил карьеру, зато он сам только набирает обороты. Артем не ведет социальные сети, зато регулярно появляется на светских мероприятиях, где ловит восхищенные взгляды. И дело не только в том, что молодой человек заметно возмужал: многие уверены, с возрастом он стал копией отца.

Артем родился в 2005 году, на тот момент Барановская и Аршавин уже как два года жили вместе, но бежать в ЗАГС не планировали. По словам Юлии, для нее появление сына было настоящим праздником. Она очень сильно хотела ребенка и с трепетом проживала всю беременность.

Каждый год Юлия с нежностью поздравляет сына с днем рождения в социальных сетях и публикует их совместный снимок Источник: baranovskaya_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если Андрей Аршавин узнавал, что такое популярность, постепенно, то его сын стал героем всех СМИ с самого рождения.

— Он родился под прицелом фотокамер у отца, которого знал весь мир. На следующий день о том, что у Аршавина появился на свет первенец, писали все газеты, говорили во всех новостях. Поэтому публичность для него норма жизни, — рассказала Барановская нашим коллегам из «СтарХита».

Когда мальчику было четыре года, Аршавину предложили контракт с «Арсеналом», и вся семья перебралась в Лондон. За границей Барановская устроила сына в британскую школу, а также в театральную студию. Артему нравилось выступать на сцене, а вот к спорту у него совсем не было тяги.

— После победы в Кубке УЕФА Платини повесил медаль на шею сыну, Артему Андреевичу. Думаю, это запоминающийся момент для Артема. Пересматривает ли он его? Не знаю. Он «Мужское / Женское» (18+) пересматривает, — с горечью спустя годы говорил Андрей.

Артем не очень любит экстремальный отдых, но ради мамы иногда пересиливает себя Источник: baranovskaya_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Прожив три года в Великобритании, Аршавин захотел вернуться в Россию, но Барановская его идею не поддержала. На тот момент она была беременна третьим ребенком, да и не захотела дергать только адаптировавшихся старших детей. В итоге Андрей улетел один, а через некоторое время ушел к другой.

Артем стал самым старшим мужчиной в семье. Он видел, что мама осталась с тремя детьми. Отец помогать не спешил, никак, кроме финансов, да и те отдавал со скрипом. В итоге Аршавин-младший отделился от папы, который им мало интересовался, и стал поддержкой и опорой для мамы, в которой она тогда так нуждалась.

Серьезности Артему не занимать Источник: baranovskaya_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Семья вернулась в Россию, где Артем пошел в клуб «Непоседы». Рос он самостоятельным, воспитанным и, как признавалась Юлия, взрослым не по годам. Он без напоминания делал домашнюю работу, никогда ничего не просил и не влипал в истории.

Помимо учебы, Аршавин начал работать. Он играл в постановках и вел мероприятия. Свой первый гонорар он получил в 12 лет. За участие в постановке в Большом театре он получил 27 тысяч рублей. И на этом он не остановился.

В шоу-бизнесе Артем с детства чувствует себя как рыба в воде Источник: baranovskaya_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Что касается гонораров, то часто спрашивает меня: «Мама, тебе нужны деньги?» Конечно, что-то остается ему на расходы, что-то откладывается на будущее, — объясняла распределение денег Юлия.

Барановская уверяет, что никак не помогала сыну с поиском заказчиков, за нее это делал директор. Решение оказалось удачным, и со временем Артем даже перерос Юлию в заработках.

Артем с мамой и в огонь, и в воду Источник: baranovskaya_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последние годы Артем чаще работает ведущим, чем играет в театре. Не раз его партнером на сцене становилась мама. Барановская каждый раз оказывается под впечатлением от скрупулезного подхода сына и не может нарадоваться, какого рассудительного и ответственного сына воспитала.

— Очень люблю стоять со своим сыном на одной сцене, только он с каждым разом всё выше и выше. Артем профи, и мне с ним суперспокойно: он все ударения проверит, с текстом поработает, так что можно ни за что не переживать, — с гордостью рассказывает в Сети Барановская.

В комментариях к совместным видео Артема и Юлии их часто сравнивают с братом и сестрой Источник: baranovskaya_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как признаётся Артем, сам он человек совсем не тусовочный и вечеринки ему не очень нравятся. Ходит он туда только в рабочих целях.

— Мне нравится ажиотаж, нравится, что можно с кем-то познакомиться. В целом, я не очень люблю вечеринки, но когда такие мероприятия появляются, всегда хожу с мамой, если есть возможность, — откровенничал на одном из мероприятий Аршавин.

Барановская часто публикует фотографии из путешествий вместе со старшим сыном Источник: baranovskaya_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О личной жизни Артем предпочитает не рассказывать, зато Барановская признаётся, что уже готова к тому, чтобы у сына появились своя семья и дети.