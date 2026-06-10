«Она даже слушать не хочет»: бывшая Тимура Родригеза атаковала его перед свадьбой

Родригез и Кабак вовсю готовятся к свадьбе, но тут в подготовку вмешалось прошлое шоумена Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В жизни Тимура Родригеза и его невесты Кати Кабак вовсю кипит предсвадебная суматоха, вот только порадоваться за будущих молодоженов готовы далеко не все. Как считает окружение шоумена, его бывшая супруга Анна Девочкина решила подпортить влюбленным праздник и вставить им палки в колеса.

О разводе с Анной Девочкиной Родригез объявил еще осенью 2023 года. Полгода спустя его всё чаще стали встречать в компании актрисы Кати Кабак, а потом и помолвка не заставила себя долго ждать.

Однако идиллия длилась недолго. Пока счастливая пара вовсю выбирает свадебные наряды и составляет списки гостей, в их жизнь ворвалось прошлое Тимура. Как стало известно нашим коллегам из издания «СтарХит», стоило новостям о грядущей свадьбе облететь интернет, как Анна Девочкина инициировала исполнительное производство, требуя средства на ее личное содержание после развода.

Изначально по условиям брачного договора Тимур Родригез ежемесячно перечислял Анне внушительные суммы: полмиллиона рублей уходило на личные расходы экс-супруги и еще полтора миллиона — на содержание двоих совместных сыновей. Со временем финансовая нагрузка стала для артиста неподъемной, он обратился в суд, чтобы оспорить кабальные условия, и тот полностью аннулировал пункт о содержании бывшей жены.

Но в начале июня этого года Тимура огорошили официальным извещением от службы судебных приставов о старте исполнительного производства. Причем приставам отнесли не свежий вердикт суда, а старое доразводное соглашение, по которому Анна снова пытается взыскать с шоумена те самые 500 тысяч рублей в месяц.

В окружении Родригеза встревожены: исполнительное производство может закончиться и арестом счетов, и запретом на выезд за границу.

— Мы неоднократно говорили Ане, что нет смысла держать обиду, когда у тебя всё хорошо: новый обеспеченный мужчина, квартира в центре Мадрида, дети ходят в лучшие школы Испании, Тимур оставил всё. Зачем воевать? Но она даже слушать не хочет, — рассказала нашим коллегам одна из подруг Девочкиной, пожелавшая сохранить анонимность.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы шоумена в судах, в беседе с журналистами отметил, что мотивы Анны Девочкиной вызывают у него вопросы.

— Со стороны это выглядит так, будто человек до сих пор не может спокойно принять, что бывший муж строит новую жизнь, находится в счастливых отношениях и готовится к свадьбе, — отметил Жорин. — Мы рассчитываем, что судебные приставы максимально внимательно отнесутся к материалам исполнительного производства, проверят все обстоятельства и будут действовать строго в рамках закона.