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Семья Подробности «Добро пожаловать, маленький D»: Янковский и Пожарская снова стали родителями

«Добро пожаловать, маленький D»: Янковский и Пожарская снова стали родителями

Они долго скрывали беременность, но пол и имя малыша выдали сразу

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Для широкой публики рождение второго ребенка Янковского стало громом среди ясного неба | Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Для широкой публики рождение второго ребенка Янковского стало громом среди ясного неба | Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для широкой публики рождение второго ребенка Янковского стало громом среди ясного неба

Источник:

ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В актерской семье Ивана Янковского и Дианы Пожарской случилось большое счастье: супруги снова стали родителями. Радостное событие произошло совсем недавно, 4 июня. Счастливые мама и папа не стали долго держать интригу и сразу раскрыли имя новорожденного сынишки.

Диана первой поделилась эмоциями с подписчиками, отметив, что они с Иваном абсолютно счастливы и растворяются в любви друг к другу и к новому члену семьи.

— В принципе сказать особо нечего, кроме того что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл-мама, дабл-папа, получается. Добро пожаловать, маленький D, — написала Диана Пожарская у себя в соцсетях.

У Ивана Янковского теперь есть свободные руки, чтобы укачивать второго сынишку | Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У Ивана Янковского теперь есть свободные руки, чтобы укачивать второго сынишку | Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Ивана Янковского теперь есть свободные руки, чтобы укачивать второго сынишку

Источник:

ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сообщения с поздравлениями от друзей, коллег по цеху и преданных фанатов хлынули рекой. Пользователи Сети восхищаются парой и называют ее потрясающей, красивой семьей. Многие отдельно отметили редкий талант Дианы до последнего скрывать свое положение от бдительных глаз папарацци.

— Беременность нужно уметь скрывать, как Диана Пожарская, — написал один из подписчиков Пожарской.

— Офигеть! Представляю, какой это красивый парень! — отметилась в комментариях Лиза Моряк.

— Дорогие! С рождением! Всегда здоровья и всегда счастья! Дианочка-Ванечка, поздравляю! И всю семью — с радостью! — поздравила пару хореограф Алла Сигалова.

— Лучшие! Поздравляю! — был краток актер Слава Копейкин.

Молодую маму с новорожденным Давидом уже выписали, и сейчас они обживаются дома. Актеры успели опубликовать несколько очень трогательных домашних кадров: на них их старший сын, маленький Олег, нежно обнимает маму.

Старший сын Янковского уже встретил маму и младшего брата | Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Старший сын Янковского уже встретил маму и младшего брата | Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Старший сын Янковского уже встретил маму и младшего брата

Источник:

ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

История любви Ивана Янковского и Дианы Пожарской похожа на красивый роман, который они долго и бережно скрывали от посторонних глаз. Сегодня их называют одной из самых крепких и гармоничных пар российского кинематографа.

Их дороги пересеклись в 2020 году на съемках спортивной драмы «Чемпион мира» (18+), где Иван играл легендарного шахматиста Анатолия Карпова, а Диана — его супругу. Экранный роман быстро перерос в реальные чувства.

На момент встречи оба были несвободны: Диана состояла в браке с режиссером Артемом Аксененко, а Иван много лет встречался с Верой Кинчевой (дочерью лидера группы «Алиса»). Однако вспыхнувшие чувства перевернули их жизни — Пожарская оформила развод, а Янковский расстался с невестой.

Весь дом к возвращению Дианы близкие буквально завалили букетами | Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Весь дом к возвращению Дианы близкие буквально завалили букетами | Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Весь дом к возвращению Дианы близкие буквально завалили букетами

Источник:

ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Около года пара категорически отрицала любые слухи об отношениях. Диана даже делала официальные заявления в соцсетях, прося фанатов не верить сплетням и уважать ее личную жизнь. Иван, как представитель знаменитой актерской династии, тоже следовал семейному правилу: «Счастье любит тишину».

Официально пара вышла из тени в марте 2021 года, когда Диана опубликовала уютное совместное фото с Иваном, сняв все вопросы раз и навсегда.

Летом 2021 года у влюбленных родился первенец, которого назвали в честь дедушки — народного артиста СССР Олега Янковского. Новость о рождении ребенка шокировала фанатов, так как Диане удавалось скрывать беременность вплоть до самых родов.

Вот и в этот раз рождение второго ребенка Янковского стало громом среди ясного неба для широкой публики. Волна слухов о возможной беременности Дианы появилась в прессе еще год назад, когда она вышла в свет в очень свободном платье. Но тогда актриса лишь посмеялась над домыслами.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Иван Янковский Диана Пожарская Семья Актер Беременность Роды Ребенок
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Комментарии
1
Гость
49 минут
Понятно, кто по национальности
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