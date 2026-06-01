«Я ушла в реабилитации, а муж — в себя»: как многодетная мама в одиночку воспитывает дочь с ДЦП

История Анны Куприной, которая трудится на нескольких работах ради своих детей, — в видео

141

Анна Куприна за свой счет возит дочь на реабилитации

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Анна Куприна из Рязани — пример стойкости и силы. Она работает на нескольких работах и в одиночку воспитывает трех детей: 12-летнего Лешу, 9-летнюю Веру и 5-летнюю Сашу.

Вторая беременность протекала у Анны сложнее всего. Врачи говорили о возможной гидроцефалии у Веры, а некоторые даже предлагали прервать беременность, несмотря на большой срок. Этот диагноз не подтвердился, но вместо него в 10 месяцев девочке поставили другой — ДЦП.

«Невозможно подобрать слова… Просто шок сильнейший испытали, когда сказали про ДЦП. Муж поддерживал, хоть и переживал сильно, но у него начались проблемы с алкоголем. Когда Вере было три года, я ушла в ее реабилитации, а он — в себя. Стресс все переживают по-разному. Мы разошлись, и спустя год я вышла еще раз замуж, родила Сашу. Новый муж с пониманием отнесся к диагнозу Веры. Но и с ним спустя время мы разошлись», — призналась Анна Куприна YA62.RU.

Сейчас Анна приняла ситуацию и держится ради своих детей. Часто она даже вместе с детьми ездит на реабилитации Веры, а дочь воспитывает так же, как Лешу и Сашу.

Виктория Улитова
заместитель главного редактора YA62.RU
