«Я ушла в реабилитации, а муж — в себя»: как многодетная мама в одиночку воспитывает дочь с ДЦП

Вторая беременность протекала у Анны сложнее всего. Врачи говорили о возможной гидроцефалии у Веры, а некоторые даже предлагали прервать беременность, несмотря на большой срок. Этот диагноз не подтвердился, но вместо него в 10 месяцев девочке поставили другой — ДЦП.

«Невозможно подобрать слова… Просто шок сильнейший испытали, когда сказали про ДЦП. Муж поддерживал, хоть и переживал сильно, но у него начались проблемы с алкоголем. Когда Вере было три года, я ушла в ее реабилитации, а он — в себя. Стресс все переживают по-разному. Мы разошлись, и спустя год я вышла еще раз замуж, родила Сашу. Новый муж с пониманием отнесся к диагнозу Веры. Но и с ним спустя время мы разошлись», — призналась Анна Куприна YA62.RU.