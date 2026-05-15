«Наследство им точно не достанется»: дети этих звезд не увидят родительских миллионов

Фамилия не оказалась гарантом безбедной жизни

705
Джеки Чан тратит деньги на кого угодно, кроме своих детей

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Звездным наследникам нередко достается за то, в какой семье они родились. Обеспеченные родители, популярность, которую другие зарабатывают годами, — о чем можно еще мечтать? Однако далеко не каждому ребенку артиста можно свесить ножки и всю жизнь обсасывать золотую ложку во рту. Некоторые известные люди не хотят делиться кровными сбережениями с ближними и завещают свое состояние кому угодно, кроме потомков.

  1. Бари Алибасов
  2. Алена Водонаева
  3. Стинг
  4. Гордон Рамзи
  5. Джеки Чан
1

Бари Алибасов

Любвеобильный продюсер Бари Алибасов был женат как минимум семь раз, но официальный ребенок у него только один — сын Бари Алибасов-младший.

Продюсер всегда гордился, что наследник вырос таким же предприимчивым и пошел по его стопам. Однако в 2019 году он переменил свое мнение. Случайно Алибасов-старший выпил средство для чистки труб и попал в больницу. Несколько дней он находился в коме, а после того как пришел в себя, не мог ничего делать без посторонней помощи.

По словам продюсера, в это время его сын не терял времени даром и захотел заработать денег, продавая его фотографии из палаты и раздавая интервью.

— Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел… — негодовал продюсер.

Бари Алибасов / vk.com

После того как Алибасова выписали и он вернулся домой, он сильно приобиделся на сына и захотел его проучить.

— Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты, — сообщил в новостях продюсер.

Алибасов-младший не поверил, что отец мог с ним так поступить по своей воле, и посчитал, что кто-то специально пытается их поссорить.

— Либо у отца просто помутнение, либо дома ему кто-то под медикаментами начинает вкладывать непонятные факты. Так что я сейчас срочно вылетаю в Москву разбираться в этой ситуации. Выглядит всё очень печально, — поделился Алибасов-младший.

2

Алена Водонаева

Алена Водонаева долгие годы мечтала о ребенке, но каждая попытка заканчивалась неудачей.

— Я очень хотела родить сына. В первый раз, когда ничего не получилось, был шок. Вторая беременность наступила через три месяца… Вы даже не представляете, как отражается на твоей психике, когда вторая беременность опять внематочная. Я думала, что у меня съедет крыша. Мне тогда удалили трубу, — откровенничала она.

В 2010 году у Водонаевой всё же родился сын. В желанном чаде Алена души не чает. Как она признается, ему многое позволено, и мальчик растет очень своевольным.

— Я не могу ни спать, ни есть, я всё время думаю… От директора школы мы не выходим, — жаловалась Алена.

alenavodonaeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При этом сколько бы ведущая ни жаловалась на поведение сына, другим людям критиковать его она не позволяет. Однажды мальчик попал в скандал, заявив, что женщины обладают только тремя вещами: грудью, шваброй и пылесосом. Звездную маму такие слова ничуть не смутили.

— Горжусь, что смогла выстроить отношения по формуле: мама — мама, мама — друг. В нашей семье быт строится на юморе и взаимном стебе. Так было в семье, в которой я выросла, где все друг за друга горой, но дома все друг друга стебут, — ответила она хейтерам сына.

Если моральной поддержки от Водонаевой хоть отбавляй, то материально помогать наследнику после совершеннолетия ведущая не планирует.

— Мы давно уже такое решение приняли в семье. Никаких завещаний. Парень сам должен заработать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых — удел таких же, — написала Водонаева в своих социальных сетях.

3

Стинг

Стинг родился в семье обычного инженера. По данным HELLO! Russia, за 50-летнюю карьеру певец сколотил состояние в 550 миллионов долларов. При этом ни один цент из них не достанется его детям.

Певец всегда гордился тем, что пробил себе дорогу на сцену без посторонней помощи, и он хочет, чтобы то же самое сделали его дети.

— Худшее, что можно сделать для ребенка, — это сказать: «Тебе не нужно работать». Я считаю, что это форма насилия, и надеюсь, что никогда не окажусь в такой ситуации, — заявлял певец.

EPA ТАСС

Всего у Стинга шестеро детей. Двое от первого брака с Фрэнсис Томелти, которая была с певцом на самой заре его карьеры. Четверо других появились у Стинга от второй супруги — актрисы Труди Стайлер.

Наследники Стинга и не думают бунтовать против воли отца, да и есть ли смысл. Получив хорошее образование, каждый сделал карьеру в кино и музыке и создает свою семью с собственными порядками.

— Все мои дети унаследовали эту невероятную трудовую этику, независимо от того, заложена ли она в их ДНК или я просто говорил им: «Ребята, вам нужно работать. Я трачу наши деньги. Я плачу за ваше образование. У вас есть обувь, идите, работайте». Это не жестоко. Я думаю, что в этом есть и доброта, и вера в то, что они сами справятся. Они сильные, мои дети, — объяснял свою точку зрения Стинг.

4

Гордон Рамзи

Еще один англичанин с внушительным счетом и шестью детьми. Гордон Рамзи заслужил славу одного из самых скандальных шеф-поваров, в копилке у которого сотни изощренных ругательств. Но пока на кухне он гроза и страх всех поваров, дома Рамзи превращается в само очарование.

Всю свою жизнь Рамзи прожил с одной женщиной — Таной Элизабет, с которой познакомился в 90-е. По словам шефа, жена намного строже него воспитывает детей, поэтому ему ничего не остается, кроме как быть «добрым полицейским».

— Дети вызывают во мне больше всего эмоций. Забавно, правда? Люди думают: «Боже, да ты, наверное, полный придурок в быту!» Но Тана — очень строгая бывшая учительница школы Монтессори, так что мне приходится быть мягким, — делился Гордон Рамзи.

Судя по социальным сетям шефа, он поддерживает каждое начинание детей. Забег дочери? Гордон первый стоит и болеет за нее. Младший сын впервые пытается сам приготовить еду? Рамзи тут как тут, готов помочь и продегустировать.

gordongram / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При этом с самого детства каждый из детей Рамзи знает цену деньгам. Отец выдает только 50 фунтов карманных расходов в неделю, и на этом всё. При этом деньги идут не только на какие-то мелочи и перекусы, из них дочки и сыновья должны также оплачивать проезд и счета за телефон.

— Они не летают первым классом. Они нигде не работали, чтобы позволить себе это. Так что мы с женой идем налево, они — направо, и я говорю старшей стюардессе: «Позаботьтесь, чтобы и духа этих маленьких мерзавцев не было возле нас, я хочу поспать». Я вкалывал как проклятый, чтобы сидеть поближе к пилоту, — откровенничает Рамзи.

gordongram / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дети шеф-повара могут рассчитывать только на то, что он оплатит им четверть стоимости квартиры. О наследстве им лучше и не думать.

— Им наследство точно не достанется, и не потому, что я такой злой. Это чтобы их не испортить, — аргументировал Гордон Рамзи.

5

Джеки Чан

Долгое время Джеки Чан создавал образ самого обаятельного актера. Он делился, что сам выполняет все трюки, не боялся быть смешным и первым в Голливуде начал добавлять кадры со съемок в титры. Однако в жизни идеальный образ Чана был далек от идеала.

Актер родился в бедной семье и, когда получил свои первые миллионные гонорары и почувствовал вкус популярности, потерял голову.

— Невежда, ни дня не проучившийся в школе, в одночасье получает 10 миллионов — представляете, каково это? Мне не терпелось скупить за одну неделю все те вещи, о которых люди мечтают всю жизнь. Целыми днями я выпивал и катался на авто, утром разбивал «Порше», а вечером — «Мерседес-Бенц», — раскрывал актер в своей биографии «Я счастливый».

На заре своей популярности актер женился на актрисе Линь Фэнцзяо, и в скором времени у них родился сын Джейси. Девушка отказалась от карьеры ради семьи, но Чан ни на какие жертвы идти не планировал. Он пропадал на съемках и крайне редко видел сына.

— Джейси всегда боялся меня. С детства мы были чаще с ним в разлуке, чем вместе, в то время, скрываясь от журналистов, его мама уехала рожать в Штаты. А когда я всё же был рядом с Джейси, то всегда видел его только глубокой ночью, — признавался актер.

jackiechan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чан считал, что непроведенное вместе время он с лихвой компенсирует деньгами. Но позже актер осознал, что, откупаясь, делал только хуже.

— Я всегда откладывал деньги на образование Джейси, ему не нужно было думать о том, на что купить еду, хватит ли ему, чтобы заплатить за свою учебу, будет ли его кто-нибудь провожать, — это всё организовывал я. Но затем я стал жалеть об этом: не стоило его баловать, ведь он даже не знает, что значит бедность, у него нет привычки стараться ради своего завтрашнего дня, — писал в своей биографии актер.

В 2015 году Джейси попал в тюрьму, его обвинили в употреблении и хранении запрещенных веществ. Отец отказался пользоваться своими связями. Чан-младший отсидел полгода. Разочарованный актер лишил сына наследства и пообещал отправить все деньги на благотворительность.

Кроме сына, у Джеки Чана есть внебрачная дочь Этта У Чжолинь от модели и мисс Азии. Долгое время актер отказывался признавать отцовство, но даже после того как он покаялся, что изменил и ребенок его, помогать он не стал.

— Джеки не чудовище, он эмоциональный человек, который часто плачет из-за разлуки с дочерью. Этта ни в чем не виновата, у нее не было выбора. А у ее мамы был. Она решила родить себе гарантию благополучия и шантажировать Джеки, что недопустимо, — оправдывала актера продюссер Тиффани Чен.

Этта У Чжолинь с ранних лет была не только без поддержки отца, но и мамы. Та после своей минуты славы начала спиваться и часто поднимала руку на ребенка. Этта рассказывала, что ей не раз приходилось ночевать на улице и есть в столовой для бездомных, чтобы выжить. Последние годы дочь Джеки Чана живет в Канаде, а актер старательно делает вид, что ее вообще не существует.

Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Комментарии
4
Гость
15 мая, 14:51
Его Превосходительство с Олигархатом чужды тлетворных западных ценностей и своих близких никогда не оставят без честно заработанных денег
Гость
15 мая, 15:42
Сказки пишут для утешения сирых и убогих, у которых ничего нет и от которых ничего не останется. Но в них так сладко верить.
