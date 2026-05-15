«Наследство им точно не достанется»: дети этих звезд не увидят родительских миллионов

Любвеобильный продюсер Бари Алибасов был женат как минимум семь раз, но официальный ребенок у него только один — сын Бари Алибасов-младший.

Продюсер всегда гордился, что наследник вырос таким же предприимчивым и пошел по его стопам. Однако в 2019 году он переменил свое мнение. Случайно Алибасов-старший выпил средство для чистки труб и попал в больницу. Несколько дней он находился в коме, а после того как пришел в себя, не мог ничего делать без посторонней помощи.

По словам продюсера, в это время его сын не терял времени даром и захотел заработать денег, продавая его фотографии из палаты и раздавая интервью.

— Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел… — негодовал продюсер.