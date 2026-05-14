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Семья Шквал критики и хейта: как живут участники шоу «Мама в 16» после крупного скандала и рождения малыша

Шквал критики и хейта: как живут участники шоу «Мама в 16» после крупного скандала и рождения малыша

Татьяна и Прохор рассказали, как теперь складывается их быт вне камер. Видео

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Видеоинтервью с парой, участвовавшей в шоу «Беременна в 16»

Источник:

Тимофей Крылов / V1.RU

Молодые родители из Волгограда стали героями выпуска шоу «Беременна в 16» и столкнулись с обратной стороной общероссийской популярности. Еще до рождения ребенка 18-летняя Таня и 21-летний Прохор не только получили шквал критики, но и стали объектом хейта. Однако после появления маленького Лени у молодых родителей всё наладилось. Корреспонденты V1.RU собрали в одном видео, как складывается жизнь семьи, преодолевшей славу и преследования после телеэфира.

«Мне начали люди писать в комментариях: „О, да это же мои соседи! Она же учится в такой-то школе“. Просто, если так по комментариям собрать, кто-то уже знает мой адрес личный, знает, где я училась, кто мои одноклассники и тому подобное. Единственное — ты не знаешь, что у людей в голове. И порой страшно: мало ли, вдруг человек неадекватный?» — рассказывает Татьяна.

Вспоминая о дне рождения малыша Лени, Таня описывает пережитые эмоции одним лаконичным словом — «счастье».

«Счастье. Самое забавное, когда [Прохор] его увидел по факту, не на выписке. Я когда его родила, Прохор приходил ко мне в роддом, и я показывала ему ребенка. Вот так вот держала, а он счастливо со своей младшей сестрой так смотрит… Такой счастливый, думала, там заплачет от радости».

Отец малыша Прохор считает, что им есть чему поучиться у новорожденного сына.

«Молодым отцом быть классно, в этом есть свои плюсы. Ребенок изменил нашу жизнь в хорошую сторону в какой-то степени. Правда, есть бессонные ночи и нервы. Но при всём при этом он нас воспитывает, грубо говоря. Какие-то дает моменты осознания и понимания, что стоит и что не стоит делать».

Еще во время беременности Тани ее отношения с Прохором по-настоящему оказались под угрозой. Из-за большого количества осуждений и критики пара пережила эмоциональный срыв, который также стал достоянием общественности. Корреспонденты V1.RU встретились с молодыми родителями и узнали, как популярность может сыграть злую шутку, а также полностью отличаться от красивой картинки с экранов и дисплеев.

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Тимофей КрыловТимофей Крылов
Тимофей Крылов
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Комментарии
1
Гость
15 мая, 12:05
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