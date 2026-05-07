«Ей постоянно снится дочка». Суд снова отказал россиянке, которая бросила ребенка в туалете в Турции

Екатерине Бурнашкиной отказали в праве опеки над брошенной дочерью Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Екатерине Бурнашкиной, которая бросила свою новорожденную дочь в туалете в Турции, снова отказали в попытке вернуть ребенка. Суд оставил без изменений решение о лишении ее родительских прав.

О ходе дела MSK1.RU рассказали адвокаты сторон — как семьи Бурнашкиных, так и приемной семьи. Собрали главное об этой запутанной истории.

Позиция Бурнашкиных

Напомним, ребенок живет в Подмосковье в приемной семье, интересы девочки отстаивает служба опеки. Однако кровная семья отчаянно судится в попытках забрать ребенка. Их адвокат Виктория Елисеева рассказала MSK1.RU, что сейчас родные даже не видят девочку.

История Екатерина Бурнашкиной: главное Узнать Екатерина Бурнашкина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи 14 октября 2024 года. После этого девушка оставила его в унитазе и пошла на регистрацию своего рейса. Дочь Екатерины чудом выжила: ее заметила уборщица. Россиянку и ее мать задержали в аэропорту, после чего арестовали. В феврале 2025-го суд в Турции приговорил Екатерину к 15 годам лишения свободы. Дочь Бурнашкиной всё это время находилась в турецком доме малютки, в июне 2025 года ее привезли в Россию. Здесь у нее уже появилась приемная семья, малышку назвали Николь. В середине июля стало известно, что в апелляции россиянку оправдали. После выхода на свободу Екатерина заявила, что будет бороться за ребенка и хочет воспитывать его сама. В сентябре суд лишил ее родительских прав.

«Если бы мы знали, как дела у ребенка… Нам никто не рассказывает, не показывает. Ни бабушке, ни дедушке, всё скрывают. Бабушка подавала на опеку — ей отказали формальной отпиской. У дедушки то же самое. Мы подали иск на общение с ребенком бабушки с дедушкой. Чтобы, пока опека будет устанавливаться, пока идут процессы, хотя бы видеться с ребенком», — объяснила адвокат MSK1.RU.

Екатерина Бурнашкина ранее рассказала, как родила дочь в аэропорту в Турции Источник: Осторожно: Собчак / YouTube

Из этой идеи ничего не вышло. Мы уже рассказывали, как суд в Подмосковье отказал матери Бурнашкиной в опеке над внучкой. Сама Екатерина, мама младенца, сильно мучается из-за происходящего.

«Екатерина очень тяжело всё это переживает. Уже столько времени прошло… Она говорит, ей постоянно снится ее дочка. Еще со времен Турции. Бабушка с дедушкой тоже тяжело переживают. Бабушка вообще не может понять, что всё это очень сложно. Она уверена: „Должны отдать, ну как внучку могут не отдать?“ И она думает, что это произойдет прямо завтра. Хотя это маловероятно. Но всей семьей за это дело переживают очень сильно», — добавила адвокат.

Всё о деле Екатерины Бурнашкиной — в одном видео Источник: Городские медиа

Опеку она обвиняет в том, что сотрудники якобы давно заняли определенную сторону — и это не семья Бурнашкиных. Работать с органами опеки семье сложно.

«Мы подаем все иски достаточно оперативно, но опека специально затягивает с ответами, с отказами. Когда мы говорили о том, что нужно подать на опеку основную, нам писали, что не хватает такой-то бумажки и такой-то бумажки, хотя всего хватает. Мы подавали руки в руки, под запись, через „Госуслуги“ прикрепляли.

В итоге добились хотя бы принятия заявления, после чего они нам дали отказ — в связи с тем, что бабушка в Турции преследовалась по уголовной статье. Но бабушка оправдана, ее отпустили, опека это знает. Ну это смешно», — поделилась Елисеева с MSK1.RU.

Девушка списывала изменения в теле на гормональный сбой Источник: Екатерина Бурнашкина / T.me

Несмотря на отказы, семья полна решимости судиться до победного конца. Судебные заседания по разным аспектам дела проходят практически каждый месяц.

«Мы сейчас оспариваем этот отказ, это может длиться годами. Понятно, что с маленьким ребенком на счету каждая неделя. Но это система, в которой есть сроки. Мы уже понимаем, что следующая инстанция формально откажет, потом будет апелляция, суды, еще суды. Они постоянно, суды идут каждый месяц.

Мы будем судиться, судиться и судиться, пока не добьемся справедливости. Потому что ребенка надо вернуть в кровную семью», — объяснила адвокат.

Фрагмент интервью Бурнашкиной Ксении Собчак Источник: Осторожно: Собчак / Vk.ru

Позиция приемной семьи

Приемные родители девочки также не намерены отступать. Это подтвердила их адвокат, Мария Яковлева.

«Мы прошли все стадии, и мы победили во всех инстанциях. В случае если они будут подавать жалобы… Ну это их право. Я выиграла первый суд, суд удовлетворил исковые требования. Московский областной суд признал это решение законным и обоснованным, потом кассационный суд отказал второй стороне в жалобе. Мы уже, грубо говоря, во всех судах победили», — подчеркнула Яковлева в разговоре с MSK1.RU.

Суд обязал Екатерину Бурнашкину платить алименты на девочку. По словам Яковлевой, пока этих алиментов приемная семья не получает.

«Бурнашкина не платит алименты на своего ребенка. Уже получен исполнительный лист на взыскание алиментов, ни копейки выплат она не произвела.

Это кроме того, что мы лишили ее родительских прав. Напомню, она оставила ребенка в месте родов, в туалете переоделась и пошла на паспортный контроль. Та сторона отвечает, что она была задержана, но она была задержана после того, как она фактически покинула территорию Турции, она уже шла в самолет. Ребенок находился в унитазе более 12 минут», — напомнила адвокат.

В Турции Бурнашкины попали под суд Источник: Velev.news

Мы рассказывали, что в феврале 2025 года суд в Турции приговорил девушку к 15 годам заключения. Дочь Бурнашкиной до июня этого года была в местном доме малютки, пока ее не привезли в Россию. Здесь у малышки уже появилась приемная семья, ей дали имя Николь.