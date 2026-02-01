В политику Ельцины больше ни ногой. Как живут наследники первого президента России

Большая семья крайне редко собирается в одном месте Источник: Филлип Сапегин / E1.RU

Сегодня, 1 февраля, первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 95 лет. Он родился в 1931 году в уральском селе Бутка. Внук раскулаченного крестьянина шестьдесят лет спустя стал участником исторических событий — и первым лидером новой страны на развалинах Советского Союза. Борис Николаевич скончался в 2007 году, но его супруга, дети, внуки и правнуки живут и здравствуют.

Борис Ельцин был женат один раз, на Наине Иосифовне (в девичестве — Гириной), с которой познакомился еще во время учебы в УПИ, и прожил с ней до своего последнего дня. У пары две дочери, шестеро внуков и трое правнуков. Е1.RU рассказывает, как они живут и чем занимаются в 2026 году.

Наина Ельцина

Наина Иосифовна живет в Подмосковье, в знаменитом поселке Горки — в том самом доме, где когда-то жил Максим Горький. После смерти мужа она занималась сохранением памяти о первом президенте, например помогала с организацией музея его имени в «Ельцин Центре», писала мемуары, но время от времени высказывалась и на общественно-политические темы.

Например, в 2023 году, когда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ физлицом-иноагентом) судили по статье о дискредитации Вооруженных сил, Ельцина написала характеристику, которую предоставила суду сторона защиты.

Наина Ельцина с внучкой Машей на экскурсии по выставке фотографий Источник: «Ельцин Центр»

С годами она стала всё больше времени посвящать общению с родными и дому. Сейчас Наина Иосифовна почти не появляется на публике и выступает в прессе только по случаю юбилеев.

В прошлом году в «Ельцин Центре» прошла выставка фотографий «Моя бабушка — первая леди», посвященная Наине Ельциной. Их сделала Мария Юмашева, внучка первого президента и профессиональный фотограф. Сама виновница торжества на открытие не пошла — она посетила экспозицию отдельно.

Дочь президента Татьяна Борисовна и внучка Мария Юмашева говорили, что Наина Иосифовна никогда не стремилась завоевывать внимание публики, поэтому сейчас она занимается тем, что ей по душе: спокойно заботится о саде, занимается скандинавской ходьбой и иногда готовит домашние угощения для близких, передавая им свой богатый кулинарный опыт.

Елена Окулова

Старшая дочь Ельциных Елена дважды выходила замуж. Первый брак с Сергеем Фефеловым был неудачным. Юношеская связь дочки видного областного руководителя с сыном директора крупной транспортной организации оказалась некрепкой. Первый ученик престижной гимназии Сергей не стал примерным мужем: выпивал и изменял жене. Семью не спасло даже рождение дочери Екатерины. Они разошлись, и Елена вышла замуж за летчика Валерия Окулова.

Елена Борисовна с Наиной Иосифовной Источник: ТАСС

Валерий сделал блестящую карьеру — на протяжении 12 лет был генеральным директором «Аэрофлота», восемь лет трудился заместителем министра транспорта. Елена же не стала развиваться профессионально и посвятила себя воспитанию детей — Екатерины, Марии и Ивана. Сейчас пара проживает в особняке в одном из элитных коттеджных поселков в Подмосковье.

Екатерина Окулова

Старшая дочь Елены взяла фамилию второго супруга матери. Вскоре после школы она вышла замуж за своего одноклассника Александра Сорокина. Они оба поступили в МГУ, но не окончили его. Александр скончался в 2020 году.

В соцсетях на странице, которая предположительно принадлежит Екатерине, есть посты с критикой России из-за СВО. Где живет внучка Ельцина, наверняка не известно. По одной информации, она уехала из страны, по другой — пользуется семейной недвижимостью, например, квартирой в знаменитом Доме Ельцина.

Мария Окулова

Мария окончила МГИМО и в 2003 году вышла замуж за бизнесмена Михаила Жиленкова. Он был директором скандальной строительной пирамиды «Социальная инициатива», из-за которой в двухтысячные годы тысячи людей потеряли деньги, вложенные в строительство жилья. Жиленков возглавил компанию уже после того, как его предшественников признали виновными в мошенничестве. Его задачей было достроить проекты, начатые «Социальной инициативой». Далеко не все обманутые дольщики получили жилье, в лучшем случае им возвращали вложенные ранее деньги.

Позже Жиленков работал в компании «РостИнвест», которую нередко упоминали в связи с рейдерскими захватами различных предприятий. Чем занимается Мария и где сейчас ее супруг, неизвестно. У пары двое детей: Михаил и Федор.

Татьяна Юмашева

Младшая дочь Бориса Ельцина была и остается одной из самых заметных фигур в президентской семье. У нее есть сын Борис от первого брака с однокашником по МГУ Виленом Хайруллиным. Они были вместе три года, но расстались не в лучших отношениях. Борис Ельцин-младший не носит фамилию отца, и, как рассказывал сам Хайруллин «Московскому комсомольцу», ему запрещали общаться с первенцем.

В 1987 году Татьяна вышла замуж за Алексея Дьяченко. Их ребенком был сын Глеб, он родился с синдромом Дауна, но вырос музыкантом и спортсменом благодаря правильному уходу и воспитанию.

В 1996 году Татьяна занималась предвыборной кампанией Бориса Ельцина, была членом его избирательного штаба и активно влияла на политическую жизнь страны. Например, бывший вице-премьер Борис Немцов вспоминал, как Татьяна четыре часа уговаривала его перейти на эту должность.

Татьяна Юмашева на десятилетии «Ельцин Центра» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Тогда же Татьяна встретила Валентина Юмашева, который был советником Ельцина. У них завязались отношения. В 2001 году дочь экс-президента разошлась с Дьяченко, а в 2002-м вышла замуж за Юмашева. Вскоре у них родилась дочка Мария.

Валентин и Татьяна Юмашевы в «Ельцин Центре» Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Валентин и Татьяна Юмашевы входят в состав попечителей «Ельцин Центра», Валентин Юмашев — член правления. Они активно участвуют в жизни организации, помогая сохранить память о первом президенте. Известно, что у Татьяны есть австрийское гражданство и недвижимость за границей. Ее супруг входит в совет директоров МТС и владеет офисами в «Москва-Сити».

Борис Ельцин-младший

У внука первого президента когда-то была репутация «анфан терибль». Он учился в английской школе, но прославился не успехами в учебе, а вечеринками и сплетнями о своих романах с моделями. Пресса с радостью подхватывала эти истории.

Борис Ельцин-младший много путешествует по мировым курортам Источник: yeltsinboris / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ) Источник: yeltsinboris / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Впрочем, Борис уже давно Борис. Известно, что он открывал частный детский сад, был продюсером и инвестором. Сейчас внук первого президента России живет за границей, его социальные сети не обновляются с 2022 года.

Глеб Дьяченко

Глеб родился с синдромом Дауна, но его родители позаботились, чтобы парень развивался: для него нанимали преподавателей по музыке, плаванию, иностранным языкам, математике. Он занимался спортом и стал серебряным призером специальной Олимпиады, а когда закончил со спортом, стал тренером по плаванию и работает со спортсменами-паралимпийцами.

Глеб Дьяченко работает тренером по плаванию, а также занимается с особенными спортсменами Источник: благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

Появление в президентской семье особенного ребенка позже привело к реформам в системе школьного образования страны и широкого распространения практики инклюзии — включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Так писали авторы материала о Глебе в журнале «Синдром Дауна. XXI век».

В 2024 году СМИ сообщали, что Глеб встречается с Анастасией Петровой, у которой также есть особенности здоровья.

Мария Юмашева

Детство Марии прошло как у дочки какого-нибудь дворянина в императорской России начала XIX века. С младенчества ее учили разговаривать сразу на трех языках — русском, английском и французском, она рисовала, занималась теннисом, балетом, верховой ездой и гимнастикой.

Маша училась в Австрии и Англии. В конце 2010-х на всю страну прогремела новость о ее романе с футболистом Федором Смоловым, но свадьбы не случилось — пара рассталась в 2022 году.

Сейчас Мария вот уже несколько лет встречается с сыном олигарха из 90-х Бориса Березовского Глебом. Мария занимается фотографией, ее выставка про Наину Ельцину «Моя бабушка — первая леди» гастролирует по музеям России.