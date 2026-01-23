«Может, инстинкт мной завладел»: история семьи, в которой шесть детей с именами на одну букву. Видео

Мать шестерых детей из Оренбурга поделилась секретами семейного счастья Источник: Владислав Митрошин / 56.RU

В семье Смирновых-Полянцевых шестеро детей: двое мальчиков и четыре девочки. В ноябре 2025 года маму Марину наградили медалью «Материнство». По ее словам, справляться со всем помогает спорт. Марина с 15 лет занимается фитнесом, а последние лет 10 еще и тренирует.

Проживает семья в четырехкомнатной квартире обычной девятиэтажки Оренбурга. Старшему Максиму 22 года, он оканчивает Военную академию материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева в Санкт-Петербурге. Поступил туда после Оренбургского президентского кадетского училища. Второму сыну Матвею 14 лет, он пошел по стопам брата и тоже учится в кадетке. После мальчиков родились четыре девочки: Матрена (12 лет), Марфа (11 лет), Марьяна (6,5 года) и Михалина (2,5 года).