«Может, инстинкт мной завладел»: история семьи, в которой шесть детей с именами на одну букву. Видео

В семье Смирновых-Полянцевых шестеро детей: двое мальчиков и четыре девочки. В ноябре 2025 года маму Марину наградили медалью «Материнство». По ее словам, справляться со всем помогает спорт. Марина с 15 лет занимается фитнесом, а последние лет 10 еще и тренирует.
Проживает семья в четырехкомнатной квартире обычной девятиэтажки Оренбурга. Старшему Максиму 22 года, он оканчивает Военную академию материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева в Санкт-Петербурге. Поступил туда после Оренбургского президентского кадетского училища. Второму сыну Матвею 14 лет, он пошел по стопам брата и тоже учится в кадетке. После мальчиков родились четыре девочки: Матрена (12 лет), Марфа (11 лет), Марьяна (6,5 года) и Михалина (2,5 года).
Большую роль в жизни оренбурженки играет спорт. Когда родился первенец, Марина поняла, что ей хорошо дается фитнес. Сначала занималась сама, позже начала уже преподавать, даже во время беременностей. Женщина признается, что ей легко давалось восстановление после всех родов, и не исключает здесь природный фактор.