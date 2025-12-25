Повод для зависти и переезда: что могут получить семьи с детьми в разных регионах России

За последние несколько лет в России появился целый ряд федеральных мер поддержки для семей с детьми — например, пособия или налоговые послабления. Эти льготы и выплаты гарантированы родителям в каждом регионе России, но в то же время закон позволяет устанавливать дополнительные меры поддержки и на местном уровне. В этом материале мы собрали самые важные, на наш взгляд, льготы и выплаты, которые регионы предоставляют семьям с детьми.
Полный перечень мер поддержки для семей с детьми, которые действуют в вашем регионе, всегда можно уточнить в местных органах соцзащиты, Социальном фонде или МФЦ. Там могут не только рассказать о льготах, выплатах и скидках, но и помогут их оформить.
Бесплатный земельный участок
Выделение семьям с тремя и более детьми бесплатных земельных участков предусмотрено Земельным кодексом РФ, однако конкретные правила каждый регион устанавливает самостоятельно. Например, в Новосибирской области вместо участка семьи могут получить денежную выплату, потратить которую можно только на улучшение жилищных условий.
Аналогичные компенсации предусмотрены и в других регионах, а их размер устанавливается в каждом индивидуально и может зависеть от количества детей. Так в Архангельской области семьи с тремя несовершеннолетними детьми в 2025 году могли получить 210 тысяч рублей, с четырьмя — 260 тысяч, а с пятью и более — 310 тысяч.
Есть правило, которое действует везде: чтобы получить участок, семье нужно встать на специальный учет. Предоставляют земли и компенсации в порядке очереди, так что потом еще придется подождать. Иногда ожидание растягивается на годы — в Омской области, например, некоторые семьи получили компенсацию через 10 лет после постановки на учет.
Региональный материнский капитал
В России существует федеральный материнский капитал, который могут получать родители по всей стране. Но есть и его региональные аналоги, которые основную выплату дополняют. Правила местные власти устанавливают на собственное усмотрение.
К примеру, в Алтайском крае получить региональную выплату можно только после рождения третьего ребенка, а в Новгородской области — первого. Суммы тоже отличаются: в той же Новгородской области в 2026 году выплата на первенца составит 350 тысяч рублей, а в Свердловской сейчас можно получить 170 тысяч рублей за рождение третьего ребенка или 260 тысяч, если родится сразу тройня.
Местные власти самостоятельно могут устанавливать не только суммы и условия получения регионального материнского капитала, но и цели, на которые его можно потратить. Зачастую они схожи с целями федерального материнского капитала, но есть и отличия, которые, как правило, расширяют возможности. Например, в Тульской области региональную выплату можно потратить на покупку автомобиля, а в Ненецком автономном округе — на снегоход или лодку.
Поскольку правила и суммы в регионах сильно отличаются, уточнять детали лучше в местных органах соцзащиты. Их актуальные адреса и контакты можно найти в специальном разделе на сайте Минтруда.
Бесплатный проезд в общественном транспорте
Если земельные участки регионы пусть и на своих условиях, но давать обязаны, то с бесплатным проездом ситуация иная. Местные власти самостоятельно решают предоставлять ли эту льготу семьям с детьми, а если и предоставлять, то каким именно. Например, в Екатеринбурге не платить за проезд в наземном общественном транспорте может любой ребенок школьного возраста, а в Москве льгота доступна только детям из многодетных семей, детям-инвалидам и сиротам. В некоторых городах бесплатный проезд и вовсе случается только по праздникам — так, в Новосибирске пообещали катать школьников бесплатно в новогодние каникулы.
Поскольку решение о льготе принимают местные власти, то и правила для ее получения они могут устанавливать на свой вкус — где-то понадобится специальное удостоверение многодетной семьи, а где-то будет достаточно справки из образовательного учреждения. Детали лучше уточнять на местах, в органах соцзащиты или МФЦ.
Бесплатные лекарства
Закон гарантирует бесплатные лекарства по назначению врача всем детям до трех лет, а детям из многодетных семей — до шести. Региональные власти не могут сократить этот список, но вправе его расширить. К примеру, в Москве детей из многодетных семей обеспечивают бесплатными лекарствами до совершеннолетия.
Даже если в вашем регионе такая роскошь недоступна, а из льготного возраста ребенок уже вырос, часть расходов на лекарства для него можно вернуть за счет социального налогового вычета. Подать документы можно в личном кабинете на сайте ФНС или у своего работодателя, понадобятся чеки и рецепты врача.
При ряде заболеваний лекарства предоставляются бесплатно независимо от возраста пациента. Список таких болезней и препаратов утвержден на федеральном уровне и действует во всех регионах.
Снижение транспортного налога
Семьи с детьми могут получать как федеральные, так и региональные налоговые льготы. Всем работающим родителям страны полагаются стандартные налоговые вычеты, а семьи с низкими доходами могут в следующем году рассчитывать на выплату, получившую народное название «налоговый кешбэк». На местном уровне зачастую предоставляют льготы на транспортный налог — такая мера поддержки действует для многодетных семей в большинстве регионов России.
Условия везде разные. Например, в Москве многодетные могут не платить транспортный налог совсем, причем мощность автомобиля и доход семьи значения не имеют. В Удмуртии же скидка составит лишь 50%, но и ее предоставят лишь на авто мощностью не более 150 лошадиных сил.
Бесплатная парковка
Некоторые регионы России дают право многодетным семьям на бесплатную парковку там, где для прочих автомобилистов она платная. Льгота действует, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Башкортостане и Приморском крае. Условия регионы определяют самостоятельно, но зачастую одно из них — отсутствие долгов по штрафам ГИБДД и за парковку. Подать заявку можно в МФЦ или на Госуслугах.