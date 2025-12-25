Повод для зависти и переезда: что могут получить семьи с детьми в разных регионах России

В разных регионах действуют разные меры поддержки семей с детьми Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

За последние несколько лет в России появился целый ряд федеральных мер поддержки для семей с детьми — например, пособия или налоговые послабления. Эти льготы и выплаты гарантированы родителям в каждом регионе России, но в то же время закон позволяет устанавливать дополнительные меры поддержки и на местном уровне. В этом материале мы собрали самые важные, на наш взгляд, льготы и выплаты, которые регионы предоставляют семьям с детьми.

Полный перечень мер поддержки для семей с детьми, которые действуют в вашем регионе, всегда можно уточнить в местных органах соцзащиты, Социальном фонде или МФЦ. Там могут не только рассказать о льготах, выплатах и скидках, но и помогут их оформить.

Бесплатный земельный участок

Выделение семьям с тремя и более детьми бесплатных земельных участков предусмотрено Земельным кодексом РФ, однако конкретные правила каждый регион устанавливает самостоятельно. Например, в Новосибирской области вместо участка семьи могут получить денежную выплату, потратить которую можно только на улучшение жилищных условий.

Аналогичные компенсации предусмотрены и в других регионах, а их размер устанавливается в каждом индивидуально и может зависеть от количества детей. Так в Архангельской области семьи с тремя несовершеннолетними детьми в 2025 году могли получить 210 тысяч рублей, с четырьмя — 260 тысяч, а с пятью и более — 310 тысяч.

Есть правило, которое действует везде: чтобы получить участок, семье нужно встать на специальный учет. Предоставляют земли и компенсации в порядке очереди, так что потом еще придется подождать. Иногда ожидание растягивается на годы — в Омской области, например, некоторые семьи получили компенсацию через 10 лет после постановки на учет.

Региональный материнский капитал

В России существует федеральный материнский капитал, который могут получать родители по всей стране. Но есть и его региональные аналоги, которые основную выплату дополняют. Правила местные власти устанавливают на собственное усмотрение.

К примеру, в Алтайском крае получить региональную выплату можно только после рождения третьего ребенка, а в Новгородской области — первого. Суммы тоже отличаются: в той же Новгородской области в 2026 году выплата на первенца составит 350 тысяч рублей, а в Свердловской сейчас можно получить 170 тысяч рублей за рождение третьего ребенка или 260 тысяч, если родится сразу тройня.

Местные власти самостоятельно могут устанавливать не только суммы и условия получения регионального материнского капитала, но и цели, на которые его можно потратить. Зачастую они схожи с целями федерального материнского капитала, но есть и отличия, которые, как правило, расширяют возможности. Например, в Тульской области региональную выплату можно потратить на покупку автомобиля, а в Ненецком автономном округе — на снегоход или лодку.

Поскольку правила и суммы в регионах сильно отличаются, уточнять детали лучше в местных органах соцзащиты. Их актуальные адреса и контакты можно найти в специальном разделе на сайте Минтруда.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Если земельные участки регионы пусть и на своих условиях, но давать обязаны, то с бесплатным проездом ситуация иная. Местные власти самостоятельно решают предоставлять ли эту льготу семьям с детьми, а если и предоставлять, то каким именно. Например, в Екатеринбурге не платить за проезд в наземном общественном транспорте может любой ребенок школьного возраста, а в Москве льгота доступна только детям из многодетных семей, детям-инвалидам и сиротам. В некоторых городах бесплатный проезд и вовсе случается только по праздникам — так, в Новосибирске пообещали катать школьников бесплатно в новогодние каникулы.

Поскольку решение о льготе принимают местные власти, то и правила для ее получения они могут устанавливать на свой вкус — где-то понадобится специальное удостоверение многодетной семьи, а где-то будет достаточно справки из образовательного учреждения. Детали лучше уточнять на местах, в органах соцзащиты или МФЦ.

Бесплатные лекарства

Закон гарантирует бесплатные лекарства по назначению врача всем детям до трех лет, а детям из многодетных семей — до шести. Региональные власти не могут сократить этот список, но вправе его расширить. К примеру, в Москве детей из многодетных семей обеспечивают бесплатными лекарствами до совершеннолетия.

Даже если в вашем регионе такая роскошь недоступна, а из льготного возраста ребенок уже вырос, часть расходов на лекарства для него можно вернуть за счет социального налогового вычета. Подать документы можно в личном кабинете на сайте ФНС или у своего работодателя, понадобятся чеки и рецепты врача.

При ряде заболеваний лекарства предоставляются бесплатно независимо от возраста пациента. Список таких болезней и препаратов утвержден на федеральном уровне и действует во всех регионах.

Снижение транспортного налога

Семьи с детьми могут получать как федеральные, так и региональные налоговые льготы. Всем работающим родителям страны полагаются стандартные налоговые вычеты, а семьи с низкими доходами могут в следующем году рассчитывать на выплату, получившую народное название «налоговый кешбэк». На местном уровне зачастую предоставляют льготы на транспортный налог — такая мера поддержки действует для многодетных семей в большинстве регионов России.

Условия везде разные. Например, в Москве многодетные могут не платить транспортный налог совсем, причем мощность автомобиля и доход семьи значения не имеют. В Удмуртии же скидка составит лишь 50%, но и ее предоставят лишь на авто мощностью не более 150 лошадиных сил.

Бесплатная парковка