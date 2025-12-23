Ксения Бородина закатила шикарный день рождения дочери: на одни подарки ушла пара миллионов

Каждый год Бородина выбирает главный цвет праздника, и в этот раз им стал красный Источник: Ксения Бородина / Telegram.com

В начале декабря дочка Ксении Бородиной Теона внезапно оказалась в центре скандала. Девочка озвучила список своих «хотелок» на миллион долларов и получила волну хейта — за жадность и неумение ценить деньги. Однако телеведущая менять свои привычки и образ жизни из-за мнения других не собирается. По ежегодной традиции она поделилась с подписчиками, какой день рождения на миллион (правда, пока рублей) устроила дочке.

В честь 10-летия Теоны Бородина украсила гостиную белыми и красными шарами, среди которых были также воздушные пингвины. Ксения и ее муж Николай ждали девочку внутри с праздничным тортом. После того как Теона задула свечу и загадала желание, наступил самый волнительный момент — время открывать подарки.

Источник: Ксения Бородина / Telegram.com

На полу стояло множество пакетиков из ЦУМа, Диснейленда и от бренда Labubu, но на камеру Теона открыла лишь несколько подарков. Один из них был от Николая Сердюкова — аккуратный браслетик с кулоном в виде цветка от бренда Van Cleef. Его стоимость начинается от 400 тысяч рублей.

Источник: Ксения Бородина / Telegram.com

От того же бренда Ксения подарила дочке золотые сережки с ониксом. В интернет-магазинах цена на них — около 600 тысяч рублей. Теона не могла нарадоваться такому сюрпризу и не переставала улыбаться.

Источник: Ксения Бородина / Telegram.com

Однако самый долгожданный подарок был в конце. На скромной коробочке бренда игрушек Funko POP Теона нашла красный конверт, а внутри билеты на концерт любимого исполнителя — Егора Крида. В соцсетях Бородина пожаловалась, что охотилась за ними целый месяц.

Источник: Ксения Бородина / Telegram.com

— Хотела, чтобы ребенок сидел в первых рядах на концерте любимого артиста, а билеты все уже были раскуплены, найти было о-о-очень сложно, но всё получилось, мы их купили! — написала Бородина.

Источник: Ксения Бородина / Telegram.com

Концерт проходил в Москве 22 декабря, в сам день рождения Теоны. На сайтах по продаже билетов места на VIP-диванах у самой сцены стоили до 660 тысяч рублей. Во время выступления Крид лично поздравил Теону с днем рождения, а после концерта крепко обнял за кулисами.

Источник: Ксения Бородина / Telegram.com

— Именинница довольна. Пусть твои мечты всегда сбываются, моя дорогая! — подписала видео с концерта Бородина.