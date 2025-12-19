НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Семья Итоги с Путиным-2025 У Путина подступили слезы на прямой линии — что его так растрогало

У Путина подступили слезы на прямой линии — что его так растрогало

Настало время для рубрики «Блиц»

590
Владимир Путин ответил на вопрос о том, что считает важным | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин ответил на вопрос о том, что считает важным | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин ответил на вопрос о том, что считает важным

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В традиционной рубрике «Блиц», которую обычно проводят в конце прямой линии (но не в этот раз), Владимиру Путину задали вопрос о том, что должно быть важно для 13-летнего мальчика.

«Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония. Мужчины с такими ценностями в жизни становятся Героями России», — ответил президент.

Эта тема очень растрогала президента, и он даже прослезился. А следующий вопрос был такой: «С чего для вас начинается родина?»

«Лично для меня — с родителей», — ответил Путин, что усилило подступившие слезы.

Также президента спросили, влюблен ли он. На этот вопрос был короткий ответ: «Да».

О том как идет прямая линия мы рассказываем в нашей онлайн трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Все новости по этой теме мы собираем в специальном разделе.

В нашем отдельном материале собраны ключевые тезисы с прошлых мероприятий: об экономике, мерах поддержки граждан и переговорах с Украиной.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Комментарии
4
Гость
1 час
комменты чистят..без комментариев..уже даже не смешно
с++
46 минут
У меня было так: я выпил целый флакон «Серебристого ландыша», сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», — говорю. И плачу. А потом опять: «Мама», — говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон «Сирени» — и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству
Читать все комментарии
Гость
