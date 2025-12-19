У Путина подступили слезы на прямой линии — что его так растрогало

Владимир Путин ответил на вопрос о том, что считает важным Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В традиционной рубрике «Блиц», которую обычно проводят в конце прямой линии (но не в этот раз), Владимиру Путину задали вопрос о том, что должно быть важно для 13-летнего мальчика.

«Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония. Мужчины с такими ценностями в жизни становятся Героями России», — ответил президент.

Эта тема очень растрогала президента, и он даже прослезился. А следующий вопрос был такой: «С чего для вас начинается родина?»

«Лично для меня — с родителей», — ответил Путин, что усилило подступившие слезы.

Также президента спросили, влюблен ли он. На этот вопрос был короткий ответ: «Да».

О том как идет прямая линия мы рассказываем в нашей онлайн трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Все новости по этой теме мы собираем в специальном разделе.