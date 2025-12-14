«Спартанские условия: ни связи, ни света, ни теплой воды». Эковолонтер рассказал, как принимал роды посреди тундры

Фельдшер и волонтер Арктики Николай Делеу, новорожденная и ее бабушка Источник: «Зеленая Арктика» / Vk.com

Когда югорчанин Николай Делеу поехал волонтером экологической миссии на Ямал, он и не думал, какой новый опыт ждет там. Оказавшись в нужное время в нужном месте, Николай помог появиться на свет новой жизни. Причем в почти диких условиях, прямо посреди тундры.

В августе житель Ханты-Мансийска вместе с другими добровольцами экоэкспедиции «Зеленая Арктика» отправился в природный парк Ингилор. Там мужчины помогали обустраивать новый туристический маршрут.

«Мы очищали тундру от металлического мусора — его осталось много со времен работы советских геологов. Пилили, носили, утаскивали, всё вручную с помощью инструментов. Технику там нельзя, потому что местная экосистема очень тонкая — мох, ягель. Тяжеловесные машины не доедут», — рассказал 86.RU Николай.

Волонтеры очищали местность от старого металла Источник: «Зеленая Арктика» / Vk.com

В один из дней на второй неделе экспедиции волонтеры, закончив работу, сели отдохнуть и поужинать. Вдруг явились гости — коренные северяне. Они рассказали, что в 15 километрах от них в сторону озера Щучье в чуме живет молодая семья, где женщина беременна четвертым ребенком. И у нее болит низ живота.

Глава семьи сначала позвонил по спутниковому телефону в службу спасения, но там ему сказали, что борт санавиации не может вылететь из-за плохих погодных условий. К роженице направили бригаду из фельдшера скорой помощи, акушера-гинеколога, неонатолога и детской медсестры, которых везла спецмашина для труднодоступных районов. Такая техника двигается очень медленно. Медики выехали из Харпа, а это 155 км пути.

Получить срочную медицинскую помощь посреди тундры нереально Источник: «Зеленая Арктика» / Vk.com

Было ясно, что медики не успеют добраться до женщины и проконтролировать роды. Тогда северяне решили пойти к волонтерам — может, они чем помогут.

«Коренные жители были недалеко от нас. Когда только началась экспедиция, они приезжали знакомиться. Сначала северяне поехали навстречу медикам, чтобы было побыстрее. По дороге кто-то из них решил заехать к нам», — рассказывает Николай.

Но гости не знали о том, как им повезло: среди приезжих добровольцев тоже есть медик. Николай Делеу — фельдшер. Однако настоящие роды ему раньше принимать не приходилось:

«В теории, конечно, учили всему этому. Практики не было. Я откликнулся — больше некому».

Вместе с руководителем экспедиции Андреем Даниловым и водителем болотохода Владимиром Владимировым югорчанин отправился к женщине.

«Она лежала в чуме. Самом настоящем, обвешанном шкурами. Шкуру отодвигаешь — вот тебе и вход. В середине чума печка. Стоит тазик с мясом. Освещение очень тусклое, ничего не видно. А за ширмочкой роженица в окружении других женщин-помощниц. Для меня это спартанские условия», — говорит фельдшер.

По прибытии и осмотре стало очевидно, что женщина вот-вот родит.

«Я не нервничал. Всё нужно было делать быстро, поэтому времени нервничать и волноваться не было. Я просто вспоминал, что я могу сделать, какие ситуации могут возникнуть. Никаких инструментов не было, условия: ни связи, ни электричества, даже банально воды теплой нет. У нас была медицинская сумка, я ее взял с собой, и всё», — пожимает плечами Николай.

Югорчанин принял роды. В 21:20 на свет появилась здоровая девочка весом около 2,5 килограмма.

«Я иногда думал о том, как окажусь в ситуации, где нужно будет экстренно принять роды. Где-то в городе, случайно как-нибудь. Но таких условий, посреди тундры, я себе точно не представлял. У нас даже ни одной женщины не было в экспедиции, — смеется Николай. — Но радость, конечно, огромная, что мы оказались в нужное время в нужном месте, и что с ребенком всё хорошо».

Волонтеры остались на ночь рядом с мамой и малышкой до прибытия медицинской бригады. Местные жители угостили чаем, а спал Николай в машине. Специалисты смогли добраться до чума только в половине шестого. Они провели осмотр матери и новорожденной и, убедившись, что с ними всё в порядке, вызвали санавиацию. Вертолет доставил семью в перинатальный центр Салехарда.

Волонтерством Николай занимается давно. Кроме Ямала, он на две недели ездил в Луганскую область. В добровольческих миссиях фельдшер проводит свои отпуска.

«Об этой поездке (на Ямал. — Прим. ред.) можно говорить бесконечно. Идеальное место для отдыха: никакой связи, физическая работа, полезное дело, компания, с которой интересно общаться. Мы поднимались в горы, я их очень люблю», — улыбается он.

По словам югорчанина, волонтерская экспедиция — отличный вариант для отпуска Источник: «Зеленая Арктика» / Vk.com