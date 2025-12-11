Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей

Женщины больше времени тратят на детей и поэтому не могут работать так же, как мужчины Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Тюменский юрист Елена Попова, которую по праву называют «королевой разводов», отмечает печальную тенденцию. По ее опыту, мужчины после разводов стали всё чаще уменьшать размер алиментов, перечисляемых матерям своих детей, и суды, как правило, поддерживают их в этом. Считается, что затраты на содержание несовершеннолетних детей должны нести в равной степени оба родителя. Но если следовать этой логике, считает юрист, то и обязанности по воспитанию необходимо делить тоже поровну, чтобы женщины могли полноценно работать и им не приходилось платить так называемый «материнский штраф». О том, что значит этот термин и почему суды не учитывают «невидимый» женский труд, Елена Попова рассуждает в своей авторской колонке для портала 72.RU. Далее — от первого лица.

Всё чаще в лексиконе социологов, психологов и юристов мелькает грустноватый термин «штраф за материнство». И он обозначает не скидку в магазине для мам, а печальную реальность: женщины с детьми зарабатывают меньше, чем их бездетные подруги, и уж тем более меньше мужчин.

Рождение ребенка (а тем более нескольких) для женщины оборачивается потерей или резким ограничением возможности работать и, соответственно, получать доход. Беременность (которую все переносят по-разному), декрет, вечные больничные с детьми, отказ от командировок и сверхурочных, устаревание знаний, пока возишься с малышами, а также титаническая работа по организации быта, досуга и вообще жизни детей — вот неполный список причин, которые безжалостно бьют по женскому кошельку.

Для многих этот «штраф» настолько велик, что догнать в заработках бездетных женщин или мужчин становится невозможным. Но я хочу посмотреть на эту историю под другим углом.

В российских судах наметилась тенденция к удовлетворению требований отцов о переводе части уплачиваемых ими алиментов на счета ребенка. Такие требования стали заявлять статусные и состоятельные мужчины, с большим официальным доходом и значительной суммой алиментов.

Что интересно, закон при этом не менялся, просто судебная практика повернулась на 180 градусов в интересах богатых мужчин (вообще неудивительно). До последнего времени такие иски были абсолютно бесперспективными, в них суды просто отказывали, а теперь вот стали удовлетворять.

В решениях судов приведена красивая формулировка о равенстве прав и обязанностей родителей. Мол, мама тоже должна вкладываться в ребенка финансово, а не просто тратить «папины» деньги. Родительское равенство, конечно, бесспорно, и в законе оно прописано. Но что забавно: требуя финансового равенства, суды скромно обходят стороной вопрос равного родительского участия в уходе, воспитании и прочих «мелочах» жизни детей.

Если уж женщина должна содержать ребенка наравне с отцом, то у нее для этого должна быть возможность, а значит, папа обязан взять на себя часть ее традиционных материнских функций. Если же он этого не делает, женщина продолжает платить тот самый «штраф за материнство», потому что ребенок всё так же требует заботы и времени.

Некоторые женщины мужественно пытаются привлечь отцов к выполнению скучных и неинтересных «бабских» обязанностей, обращаясь в суд с требованиями определить порядок участия отца в жизни ребенка. И суды даже выносят решения, устанавливая дни и время, которое ребенок должен проводить с папой.

Но увы, исполнять такие решения отцы не торопятся, а эффективный механизм принуждения их к этому отсутствует. Да и как можно насильно заставить быть родителем? При откровенном саботаже со стороны отца матерям просто некуда деваться, и весь груз тех самых «равных родительских обязанностей» ложится на женские плечи.

Сейчас я как раз веду дело, в котором папа, работающий вахтой, требует оставить маме (своей бывшей жене) лишь половину алиментов, а остальное направлять на детские счета. И только чтобы перечислить все неоплачиваемые обязанности мамы, связанные с детьми, у меня ушел целый лист:

водит детей на дополнительные занятия, спортивные секции и к врачам;

обеспечивает и контролирует прием необходимых лекарств, витаминов, чистку зубов, выполнение медицинских манипуляций;

водит детей в театр, в кино, на развивающие выставки, играет с ними;

организовывает для них праздники и время с друзьями, прививает необходимые социальные навыки и умения, учит правилам поведения в обществе и т. д.;

готовит им полноценную пищу как минимум три раза в день либо обеспечивает им возможность ее получения иным способом (приготовление заранее, организация питания в школе и т. д.). Здесь за скобками оставим многочисленные ограничения современных детей в питании, а также «малоежек» и «приверед», поскольку тогда организация питания требует тройных усилий;

ухаживает за детской обувью, одеждой, постельным бельем и т. д. (стирка, глажка, чистка), контролирует соответствие одежды размеру, требованиям школы, детского сада, спортивных занятий (своевременная покупка и замена необходимых предметов);

обеспечивает гигиену детей в течения дня и после физических нагрузок (стрижка волос и ногтей, принятие ванны и т. д.);

выполняет домашние задания, контролирует успеваемость детей, организует дополнительные учебные занятия, а также спортивные секции и развивающие кружки, находится на связи с педагогами и тренерами;

ухаживает за детьми во время болезни (а они в это время обычно не спят и капризничают);

оказывает детям постоянное внимание и заботу, выслушивает их, беседует с ними, разрешает конфликты и споры, оказывает поддержку, иным образом проводит с ними время.

И это еще не полный список.

Если оценить хотя бы часть этих обязанностей по рыночным расценкам (услуги няни, водителя, повара), то стоимость «невидимой работы» мамы многократно превысит размер алиментов. У «второй домашней смены» есть совершенно конкретная цена — тот самый «штраф», о котором речь шла в начале.

И если мы всерьез говорим о финансовом равенстве, то пора начинать считать и эту сумму. Если мужчина не вкладывается в детей ничем, кроме алиментов, то за чей счет ребенок получает необходимую заботу и уход?

В 1975 году в Исландии прошла Всеобщая забастовка женщин («Женский выходной», исл. Kvennafrídagurinn). В одну осеннюю пятницу 90% женщин страны просто не вышли на работу, а также отказались от дел по дому и материнских забот. Жизнь страны была парализована. Не работали школы, детские сады, больницы, большинство магазинов, ресторанов, встал общественный транспорт.

По мнению феминистки Кэролайн Перес, «главный результат забастовки женщин Исландии в 1975 году состоял в том, что она показала: словосочетание „работающая женщина“ — тавтология. Все женщины — работающие, других просто не существует. Другое дело, что не за любую работу им платят».

Да, посчитать стоимость женского труда сложно, но можно. И нужно. Иначе то самое равенство получается каким-то… однобоким.

Елена Попова Личный сайт